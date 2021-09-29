«Арсенал» продолжает интересоваться Асенсио

1632904454

29 сентября 2021, 11:34

По данным Daily Star, «Арсенал» продолжает интересоваться нападающим «Реала» .

Лондонский клуб минувшим летом уже пытался подписать форварда, однако предложение «канониров» было отклонено.

Утверждается, что «Арсенал» в январе, когда откроется трансферное окно, вновь попробует подписать Асенсио.