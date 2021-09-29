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«Арсенал» продолжает интересоваться Асенсио

29 сентября 2021, 11:34

По данным Daily Star, «Арсенал» продолжает интересоваться нападающим «Реала» Марко Асенсио.

Лондонский клуб минувшим летом уже пытался подписать форварда, однако предложение «канониров» было отклонено.

Утверждается, что «Арсенал» в январе, когда откроется трансферное окно, вновь попробует подписать Асенсио.

По слухам, на Марко претендует еще один клуб из АПЛ.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
29 сентября в 12:14
Когда Марко в форме, это отличный игрок, но чеще всего он либо просиживает на скамейке, либо в лазарете...
Идея не плохая но можно постараться найти других игроков на эту позицию
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 сентября в 11:47
Не факт, что подпишут.
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