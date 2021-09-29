«Арсенал» продолжает интересоваться Асенсио

По данным Daily Star, «Арсенал» продолжает интересоваться нападающим «Реала» Марко Асенсио.
Лондонский клуб минувшим летом уже пытался подписать форварда, однако предложение «канониров» было отклонено.
Утверждается, что «Арсенал» в январе, когда откроется трансферное окно, вновь попробует подписать Асенсио.
По слухам, на Марко претендует еще один клуб из АПЛ.
Идея не плохая но можно постараться найти других игроков на эту позицию
Идея не плохая но можно постараться найти других игроков на эту позицию