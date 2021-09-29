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«Ливерпуль» собирается подписать игрока «Вильярреала»

29 сентября 2021, 12:16

Источник со ссылкой на Daily Mirror сообщает, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего «Вильярреала» Арно Груневельда.

Утверждается, что на последнем матче испанского клуба присутствовали скауты английской команды, просматривая форварда.

Груневельд присоединился к «Вильярреалу» минувшим летом, перейдя из «Борнмута».

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Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
29 сентября в 15:33
Скауты Ливерпуля будут с интересом наблюдать за Арно, когда Вильярреал встретится с Манчестер Юнайтед в Лиге чемпионов сегодня. Бывший вингер Борнмута, перешедший в испанскую команду этим летом, рассматривается как потенциальный преемник Садио Мане. Арно забил Аталанте в первом матче Вильярреала, домашняя ничья 2:2, и намерен снова сыграть (на «Олд Траффорд»). Красные продолжают пристально следить за 24-летним игроком после того, как Юрген Клопп проявил к нему интерес год назад.
Ливерпуль начинает строить планы на будущее: контракт Мане истекает в конце следующего сезона, а сенегальской звезде в апреле исполняется 30 лет.
Игрок сборной Нидерландов Арно похож на игрока, поскольку он действует с левого фланга, но любит врезаться внутрь и угрожать воротам с центральных позиций. Бывший нападающий ПСВ и Брюгге провел два сезона с Борнмутом с 2019 по 2021 год, но «Черри» вылетели из Премьер-Лиги в дебютной кампании юноши. В прошлом сезоне он отличился в чемпионате, забив 15 голов в лиге и выиграв награду игрока года болельщиков, прежде чем перебраться в Ла Лигу. Немало забивает, но посмотрим. Думаю Мане продлит контракт, и он еще способен забивать...
Антон Белянкин
Антон Белянкин
29 сентября в 12:48
Это пока только планы.
sv_1969
sv_1969
29 сентября в 12:47
Знать очень надо))
ДАША Д
ДАША Д
29 сентября в 12:27
Начали расстаскивать Вильярреал. Сейчас там достойные игроки собрались.
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