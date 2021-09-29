«Ливерпуль» собирается подписать игрока «Вильярреала»

Источник со ссылкой на Daily Mirror сообщает, что «Ливерпуль» заинтересован в подписании нападающего «Вильярреала» Арно Груневельда.
Утверждается, что на последнем матче испанского клуба присутствовали скауты английской команды, просматривая форварда.
Груневельд присоединился к «Вильярреалу» минувшим летом, перейдя из «Борнмута».
Ливерпуль начинает строить планы на будущее: контракт Мане истекает в конце следующего сезона, а сенегальской звезде в апреле исполняется 30 лет.
Игрок сборной Нидерландов Арно похож на игрока, поскольку он действует с левого фланга, но любит врезаться внутрь и угрожать воротам с центральных позиций. Бывший нападающий ПСВ и Брюгге провел два сезона с Борнмутом с 2019 по 2021 год, но «Черри» вылетели из Премьер-Лиги в дебютной кампании юноши. В прошлом сезоне он отличился в чемпионате, забив 15 голов в лиге и выиграв награду игрока года болельщиков, прежде чем перебраться в Ла Лигу. Немало забивает, но посмотрим. Думаю Мане продлит контракт, и он еще способен забивать...
Ливерпуль начинает строить планы на будущее: контракт Мане истекает в конце следующего сезона, а сенегальской звезде в апреле исполняется 30 лет.
Игрок сборной Нидерландов Арно похож на игрока, поскольку он действует с левого фланга, но любит врезаться внутрь и угрожать воротам с центральных позиций. Бывший нападающий ПСВ и Брюгге провел два сезона с Борнмутом с 2019 по 2021 год, но «Черри» вылетели из Премьер-Лиги в дебютной кампании юноши. В прошлом сезоне он отличился в чемпионате, забив 15 голов в лиге и выиграв награду игрока года болельщиков, прежде чем перебраться в Ла Лигу. Немало забивает, но посмотрим. Думаю Мане продлит контракт, и он еще способен забивать...