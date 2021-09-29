Бонуччи: «Гвардиола хотел видеть меня в „Сити“, но я счастлив в „Ювентусе“»

Защитник «Ювентуса» рассказал, что «Манчестер Сити» хотел подписать его в прошлом году.

У меня была мечта, чтобы меня тренировал Хосеп [Гвардиола]. Ближе всего мы были к этому в 2016 году. Я был на грани присоединения к «Сити». Мы дошли до самых последних деталей, после чего «Ювентус» решил не продавать меня.

Я решил остаться. Затем, когда я перешел в «Милан», я мог бы перейти и в «Сити», но для этого должно было произойти несколько вещей. Я также дал слово «Милану».

В прошлом году я снова поговорил с Пепом. Он хотел меня, но я сказал ему: «„Ювентус“ — мой дом. Я счастлив здесь. Я чувствую себя здесь как дома». Я хотел наверстать упущенное, уехав на сезон в «Милан».