Мухин: «Не скажу, что сильно расстроился из-за невызова в основную сборную»

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос касательно невызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.
Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером.
По этому поводу с Валерием Георгиевичем не общались. Думаю, нужно меньше ошибаться, делать больше результативных действий на поле и отборов для того, чтобы в следующий раз попасть в сборную.
Сейчас поеду в молодежную сборную — тоже хорошо. Везде буду рад играть. Ничего страшного не случилось.
по сб.Походу усы стаса вселяются в Валеру ))
по сб.Походу усы стаса вселяются в Валеру ))
2) Денис Г. вытеснил.
2) Денис Г. вытеснил.