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Мухин: «Не скажу, что сильно расстроился из-за невызова в основную сборную»

28 сентября 2021, 14:51

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин ответил на вопрос касательно невызова в сборную России на октябрьские матчи отбора ЧМ-2022.

Не скажу, что прямо сильно расстроился из-за невызова в основную сборную. Просто понимаю, что сейчас я слабее тех, кто вызван. В принципе, согласен с главным тренером.

По этому поводу с Валерием Георгиевичем не общались. Думаю, нужно меньше ошибаться, делать больше результативных действий на поле и отборов для того, чтобы в следующий раз попасть в сборную.

Сейчас поеду в молодежную сборную — тоже хорошо. Везде буду рад играть. Ничего страшного не случилось.

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Все комментарии
armeec_
armeec_
28 сентября в 19:58
Забей на это, все к лучшему.
по сб.Походу усы стаса вселяются в Валеру ))
УЕСКА
УЕСКА ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
28 сентября в 19:57
В молодежной сборной тоже можно травму получить. Никто от этого не застрахован.
протон
протон
28 сентября в 19:26
Молодец. Трезво мыслит. Не то что некоторые.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
28 сентября в 18:59
Ещё не известно кому повезло, одно точно, что травмы не получишь. Работай над собой. Всех благ тебе.
SHMEL258
SHMEL258
28 сентября в 18:49
Мухину не стоит отчаиваться, а работать и ещё раз работать.
VeniaminS
VeniaminS
28 сентября в 17:39
правильно и твое время придет.
Leha-ha50
Leha-ha50
28 сентября в 17:09
Сильно не переживай , Дениска долго не протянет . Скорее всего ближайшие матчи покажут , что его вызов был ошибкой.
sir_Alex
sir_Alex
28 сентября в 17:02
Мы тоже не расстроились 😜
Девижн
Девижн
28 сентября в 15:53
1) До сих пор воспринимается как ж/д игрок.

2) Денис Г. вытеснил.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
28 сентября в 15:32
А я растроился,Мухин достоин вызова!
Союзник противников
Союзник противников
28 сентября в 15:27, ред.
Всё никак не пойму,ЧТО и КТО это?
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
28 сентября в 14:57
Парню 19 лет. Надо прибавлять и расти ещё. Парень хороший, способный. Удачный трансфер
shlomo
shlomo
28 сентября в 14:54
Если будешь прогрессировать, то обязательно попадешь.... какие твои годы
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