Бускетс: «Трудно объяснить, где мы сейчас находимся»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился впечатлениями после поражения от «Бенфики».
Трудно объяснить, где мы сейчас находимся. Выигрывает та команда, которая лучше играет как у тех, так и у других ворот. Мы не лучшим образом сыграли на обоих концах поля. Мы слишком быстро пропустили, затем играли неплохо, создавали моменты, но не забили. Если упускаешь свои шансы, соперник этим воспользуется.
Этим поражением «Барселона» установила антирекорд.
Огромные проблемы с реализацией.
Я бы сказал так. Матч не по игре, но точно отражает состояние клуба в целом.
Огромные проблемы с реализацией.
Я бы сказал так. Матч не по игре, но точно отражает состояние клуба в целом.
Больше не будет Евребе и Айтекина..
Больше не будет Евребе и Айтекина..
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Подсказать ??? Или сам догадаешься???
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Подсказать ??? Или сам догадаешься???