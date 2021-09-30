Бускетс: «Трудно объяснить, где мы сейчас находимся»

Полузащитник «Барселоны» поделился впечатлениями после поражения от «Бенфики».

Трудно объяснить, где мы сейчас находимся. Выигрывает та команда, которая лучше играет как у тех, так и у других ворот. Мы не лучшим образом сыграли на обоих концах поля. Мы слишком быстро пропустили, затем играли неплохо, создавали моменты, но не забили. Если упускаешь свои шансы, соперник этим воспользуется.