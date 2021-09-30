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Бускетс: «Трудно объяснить, где мы сейчас находимся»

30 сентября 2021, 11:44
БенфикаЛоготип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)3 : 0Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс поделился впечатлениями после поражения от «Бенфики».

Трудно объяснить, где мы сейчас находимся. Выигрывает та команда, которая лучше играет как у тех, так и у других ворот. Мы не лучшим образом сыграли на обоих концах поля. Мы слишком быстро пропустили, затем играли неплохо, создавали моменты, но не забили. Если упускаешь свои шансы, соперник этим воспользуется.

Этим поражением «Барселона» установила антирекорд.

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Все комментарии
протон
протон
30 сентября в 15:58
Я думал что после ухода Месси будет тяжело Барселону, но я не думал что они будут выглядеть таким жалким. За два матча не били в створ ворот. Похоже Барселону ждёт судьба Арсенал и Милана
Legend 6
Legend 6
30 сентября в 14:47
Но ведь создавались моменты. Нельзя сказать что Барса играла безнадежно.
Огромные проблемы с реализацией.
Я бы сказал так. Матч не по игре, но точно отражает состояние клуба в целом.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
30 сентября в 14:27
В черной дыре...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
30 сентября в 14:00
Вы находитесь на пути в ЛЕ !
дурман
дурман
30 сентября в 13:56
Я расскажу в **пе
nkt6f88hb328
nkt6f88hb328
30 сентября в 13:17
Ничего тут трудного нет
zayrchik
zayrchik
30 сентября в 12:45
Вы находитесь там, где ваше место.
Больше не будет Евребе и Айтекина..
galem72
galem72
30 сентября в 12:39
112910415
112910415
30 сентября в 12:37
объяснить легко, но цензура может не пропустить
Garrincha58
Garrincha58
30 сентября в 12:27
явно не в космосе человек из космоса вас покинул теперь огребайте по полной
sir_Alex
sir_Alex
30 сентября в 12:25
В полной ж**е, где ж ещё?
Project Pandora
Project Pandora
30 сентября в 12:07
Как тонко подмечено ...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
30 сентября в 12:07
В... на четвёртом месте.
shlomo
shlomo
30 сентября в 12:05
Как то нужно выходить из кризиса...
Leha-ha50
Leha-ha50
30 сентября в 12:04
Трудно объяснить, где мы сейчас находимся???
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Подсказать ??? Или сам догадаешься???
Caniggia
Caniggia
30 сентября в 12:02
Не надо ничего объяснять! И так весь мир знает, что Барса находится в zhопе.
Cat01
Cat01
30 сентября в 11:54
Дела совсем плохи
drug01
drug01
30 сентября в 11:53
Надо смотреть в корень
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 11:52
Похоже у Барселоны вообще сейчас команды нет, есть сборище игроков.
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