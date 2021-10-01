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Ярцев: «„Спартак“ закрыл многим рты, обыграв „Наполи“»

01 октября 2021, 14:36
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев прокомментировал победу красно-белых над «Наполи» (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Эта игра для «Спартака» особенная. Результат закрыл многие рты, которые не верили в победу и обещали разгромное поражение. Но футбол всегда может удивить. Хотя я не очень удивлен. До «Уфы» многих что-то не устраивало: игра или результат команды. Критике подвергалось все. Теперь пусть маленький шажочек с «Уфой» сподвиг к большому шагу с «Наполи». Главное — не потерять уверенность и отбросить все лишнее.

Возьми все матчи, проигранные «Спартаком». Где они уступали по игре? В счете — да. Но ни одну встречу «Спартак» на самом деле не должен был проигрывать. Даже матч с ЦСКА не был таким по игре.

Огульно ругать команду все горазды. Но анализировать этих специалистов даже противно. Я посмотрел: все говорили, что «Наполи» разнесет Спартак. Но давайте вернемся к реалиям. Команда укомплектована хорошими игроками, тренером, который многое выигрывал. Надеюсь, что эта победа даст лишний толчок, и «Спартак» будет способен оказать сопротивление остальным соперникам.

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Все комментарии
Правдолюб158
Правдолюб158
вчера в 22:02
ярцев ..кто бы тебе рот прикрыл....................
ABir
ABir
01 октября в 21:36
Будем надеяться, что дальше будет лучше
протон
протон
01 октября в 20:29
полностью с Ярцевым согласен , и меня тоже в том числе. я ведь тоже критиковал Спартак
второй
второй
01 октября в 18:50
Сколько раз было -один удачный матч ,а дальше провал ещё и глубже!!Можно обыграть кого угодно,а потом сидеть глубоко и глубоко!!Нету у Спартака будущего во всяком случае при Федуне и около клубной спартаковской нечисти!!!!!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
01 октября в 17:38
Мне не закрыл. Со вчерашней победой поздравил-молодцы, но это была всего лишь одна игра. В общий положительный итог в различных турнирах для спартака как не верил, так и не верю. Посмотрим кто ошибается, Ярцев или я по окончании групповухи ЛЕ и ЧР.
gentlewolf
gentlewolf
01 октября в 17:37
Кому то закрыл. Но скольким открыл? Например Ярцеву.
bashnat013
bashnat013
01 октября в 15:57
Почти час играли в большинстве о чем ты ,надо рот тебе закрыть так как последние достижения этой команды стыдно смотреть "специалист нашелся"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 15:38, ред.
"Рты закрыть" помогли три обстоятельства....
1.Удаление..(глупый итальянец прыгая шипами вперед лишил команду 2,7 млн евро)
2.Неумная сверхсамоуверенность Спаллетти в своей домашней непобедимости и откровенная недооценка москвичей.
3.Неожиданная (но приятная) наглость гостей решивших что 10 итальянцев это лучше чем 11...и давай их побеждать...))

Продолжать в том же духе.!!!!...(за Легией должок...надо бы вернуть))))
КЭТиК
КЭТиК
01 октября в 15:17
Скорее всего просто повезло.
Ironigor
Ironigor
01 октября в 15:00
Эта игра для «Спартака» особенная. Результат закрыл многие рты, которые не верили в победу и обещали разгромное поражение.
Жора , я думаю надо тогда закрыть рты 99,9 % процентов всем кто не верил в победу Спартака. Я думаю никто и в страшном сне не мог себе представить такой исход этого противостояния. Исходя из реалиев существовавших на тот момент, перед самой игрой .
Наполи команда лидирующая в топ чемпионате Италии, сыгравшая шесть матчей без поражения и пропустившая всего два мяча . И в сравнение со Спартаком и его игрой которую показывала команда и которая находится в середине турнирной таблице, далёкой от топ чемпионате. Врядли нашёлся бы герой в Италии который бы поставил на победу Спартака. Так что вы товарищ Ярцев думаю сильно лукавите , и наврядли в вашей светлой голове мелькнула такая мысль, что Спартак в этом матче может сыграть даже в ничью , не говоря уже о победе ! А то что эта Победа должна принести уверенность в свои силы ,это несомненно ! Пожелаем Спартаку побольше приносить радости всем болельщикам футбола ⚽ и не только Спартаковским !!! Удачи !!! Всем Добра !!!
морозз
морозз
01 октября в 15:00
У Спартака есть две категории болельщиков, те кто восхищается его игрой и те кто ненавидит его за эту игру! Равнодушных нет и это замечательно!
makkie
makkie
01 октября в 15:00
Тот случай, когда соперник не реализовал убойные моменты, а Спартак показал почти 100% реализацию. Еще бы Соболев забил, и не было бы нервной концовки.

Только рано впадать в эйфорию - впереди у Спартака наисложнейший отрезок, где придётся сыграть с Лестером, Зенитом, Локо, Динамо, Краснодаром и тем же Наполи.
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
01 октября в 14:48
Ярцев, рты не закрыть одной победой. Закрыть рты можно только выходом из группы в плей офф.
Leha-ha50
Leha-ha50
01 октября в 14:41
Ждем следующих игр , там и посмотрим.
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