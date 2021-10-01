Ярцев: «„Спартак“ закрыл многим рты, обыграв „Наполи“»

Бывший главный тренер «Спартака» Георгий Ярцев прокомментировал победу красно-белых над «Наполи» (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.
Эта игра для «Спартака» особенная. Результат закрыл многие рты, которые не верили в победу и обещали разгромное поражение. Но футбол всегда может удивить. Хотя я не очень удивлен. До «Уфы» многих что-то не устраивало: игра или результат команды. Критике подвергалось все. Теперь пусть маленький шажочек с «Уфой» сподвиг к большому шагу с «Наполи». Главное — не потерять уверенность и отбросить все лишнее.
Возьми все матчи, проигранные «Спартаком». Где они уступали по игре? В счете — да. Но ни одну встречу «Спартак» на самом деле не должен был проигрывать. Даже матч с ЦСКА не был таким по игре.
Огульно ругать команду все горазды. Но анализировать этих специалистов даже противно. Я посмотрел: все говорили, что «Наполи» разнесет Спартак. Но давайте вернемся к реалиям. Команда укомплектована хорошими игроками, тренером, который многое выигрывал. Надеюсь, что эта победа даст лишний толчок, и «Спартак» будет способен оказать сопротивление остальным соперникам.
Жора , я думаю надо тогда закрыть рты 99,9 % процентов всем кто не верил в победу Спартака. Я думаю никто и в страшном сне не мог себе представить такой исход этого противостояния. Исходя из реалиев существовавших на тот момент, перед самой игрой .
Наполи команда лидирующая в топ чемпионате Италии, сыгравшая шесть матчей без поражения и пропустившая всего два мяча . И в сравнение со Спартаком и его игрой которую показывала команда и которая находится в середине турнирной таблице, далёкой от топ чемпионате. Врядли нашёлся бы герой в Италии который бы поставил на победу Спартака. Так что вы товарищ Ярцев думаю сильно лукавите , и наврядли в вашей светлой голове мелькнула такая мысль, что Спартак в этом матче может сыграть даже в ничью , не говоря уже о победе ! А то что эта Победа должна принести уверенность в свои силы ,это несомненно ! Пожелаем Спартаку побольше приносить радости всем болельщикам футбола ⚽ и не только Спартаковским !!! Удачи !!! Всем Добра !!!
Жора , я думаю надо тогда закрыть рты 99,9 % процентов всем кто не верил в победу Спартака. Я думаю никто и в страшном сне не мог себе представить такой исход этого противостояния. Исходя из реалиев существовавших на тот момент, перед самой игрой .
Наполи команда лидирующая в топ чемпионате Италии, сыгравшая шесть матчей без поражения и пропустившая всего два мяча . И в сравнение со Спартаком и его игрой которую показывала команда и которая находится в середине турнирной таблице, далёкой от топ чемпионате. Врядли нашёлся бы герой в Италии который бы поставил на победу Спартака. Так что вы товарищ Ярцев думаю сильно лукавите , и наврядли в вашей светлой голове мелькнула такая мысль, что Спартак в этом матче может сыграть даже в ничью , не говоря уже о победе ! А то что эта Победа должна принести уверенность в свои силы ,это несомненно ! Пожелаем Спартаку побольше приносить радости всем болельщикам футбола ⚽ и не только Спартаковским !!! Удачи !!! Всем Добра !!!