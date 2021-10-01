Ярцев: «„Спартак“ закрыл многим рты, обыграв „Наполи“»

Бывший главный тренер «Спартака» прокомментировал победу красно-белых над «Наполи» (3:2) во 2-м туре группового этапа Лиги Европы.

Эта игра для «Спартака» особенная. Результат закрыл многие рты, которые не верили в победу и обещали разгромное поражение. Но футбол всегда может удивить. Хотя я не очень удивлен. До «Уфы» многих что-то не устраивало: игра или результат команды. Критике подвергалось все. Теперь пусть маленький шажочек с «Уфой» сподвиг к большому шагу с «Наполи». Главное — не потерять уверенность и отбросить все лишнее.

Возьми все матчи, проигранные «Спартаком». Где они уступали по игре? В счете — да. Но ни одну встречу «Спартак» на самом деле не должен был проигрывать. Даже матч с ЦСКА не был таким по игре.

Огульно ругать команду все горазды. Но анализировать этих специалистов даже противно. Я посмотрел: все говорили, что «Наполи» разнесет Спартак. Но давайте вернемся к реалиям. Команда укомплектована хорошими игроками, тренером, который многое выигрывал. Надеюсь, что эта победа даст лишний толчок, и «Спартак» будет способен оказать сопротивление остальным соперникам.