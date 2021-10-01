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Тарханов: «„Спартаку“ очень помогло удаление игрока „Наполи“»

01 октября 2021, 13:08
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

«Спартаку» очень помогло удаление игрока «Наполи». Команда играла продолжительный отрезок времени в большинстве. «Наполи» отошел в оборону, а «Спартак» наоборот начал перемещаться больше в атаку. Было большое преимущество.

Доказал ли Витория свою состоятельность? Когда «Спартак» проигрывает, команду все гнобят, как только выиграет — возносят. Нужно спокойнее отнестись к этой победе. Победа над «Наполи» еще не говорит о том, что «Спартак» восстановился, а тренер хорошо сработал. Да, игру провели хорошо, молодцы. Пусть двигаются дальше. Когда будет виден прогресс, тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас пока рано.

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Все комментарии
протон
протон
01 октября в 20:47, ред.
Многие адекватные люди не считают, что у Спартака всё хорошо, это только журналисты так пишут. Это они так пишут, при поражении - всё пропало, при победе - превозносят Спартак. А всё просто, каждый хочет хайпануть за счет Спартака. Потому как именно у Спартака самая большая армия болельщиков. Гонятся за рейтингами.
sv_1969
sv_1969 ответ TEREK_FOREVER (раскрыть)
01 октября в 20:21
Как говорил известный персонаж : это их проблемы!
Futurista
Futurista ответ sv_1969 (раскрыть)
01 октября в 19:48
Шапки в Неаполе без надобности)...
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 19:47
Согласен с Вами!Шапками решили закидать)
League1
League1
01 октября в 17:57
Когда Барселона выигрывала при гвардиоле за счёт симуляций и удалений соперников, никто почему-то не говорил, что только лишь удаления соперников помогают барсе... Хотя по сути именно так и было в барсе при гваридиеле.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ mihaluch (раскрыть)
01 октября в 15:40
Совершенно верно, но есть шанс поймать волну, будем посмотреть.))))
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER
01 октября в 15:35
Если каждый будет честен перед собой, то практически никто не верил в победу Спартака. Это победа, кто бы что не говорил тренерская. Спалетти решил и рыбку сьесть, а дальше Вы знаете.
TEREK_FOREVER
TEREK_FOREVER ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 15:32
Если быть честным к себе, я лично не считаю, повезло, но кому то должно было.
ОПС
ОПС
01 октября в 14:20
Все, что не делается, к лучшему.
ЮЗИК
ЮЗИК
01 октября в 14:15
Это сыграло главную роль
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 14:04
Голевая машина в лице Осимхена это одна история...3 гола Спартака в ворота Наполи которому не могли забить клубы Серии А за пару недель ни разу это другая история...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ sv_1969 (раскрыть)
01 октября в 14:00
Никто и не умаляет...
Отлично воспользовались форс-мажором.....респект....
Я вообще считаю что недооценка Спартака итальянцами сыграло не меньшую роль...
Оставлять голевую машину в лице Осимхена на лавке рассчитывая на классе проскочить Спартак...непростительная глупость Спаллетти...стоившая клубу 2,7 млн евро...призовых за победу....
Futurista
Futurista ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 13:57, ред.
Вообще то перед матчем все говорили о предстоящем разгроме Спартака...даже если Наполи вторым составом сыграет)...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 октября в 13:55
Такое ощущение было, что при определенных обстоятельствах "Наполи" мог и вдесятером обыграть "Спартак". Скорее ключевое значение сыграло, что "Спартаку" удалось забить, а "Наполи" более рискованно пошел вперед, открывая зоны для контратак. А потом вообще десять на десять играли.
sv_1969
sv_1969 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 13:36
Не думаю!Но это не умаляет заслуг КБ! Также Зениту помогло удаление разгромить Мальме! Ведь после первого гола скорее думалось что они могут сравнять! Это футбол)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Jeck Denielse (раскрыть)
01 октября в 13:36
Есть такой человек здесь и ты его знаешь)
Али Самаркандский
Али Самаркандский
01 октября в 13:32
Удивлен победе Спартака.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 13:29, ред.
Кто нибудь вообще считает что Спартак выиграл бы матч не играя почти час в большинстве ??
makkie
makkie
01 октября в 13:17
Удаление то по делу было.
А при счёте 1-2 и Кофрие удалили, но Спартак забил Наполи в равных составах.
Любят у нас обесценивать победы российских клубов!
mihaluch
mihaluch
01 октября в 13:13
Рано говорить о прогрессе.
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