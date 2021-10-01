Тарханов: «„Спартаку“ очень помогло удаление игрока „Наполи“»

Российский тренер прокомментировал победу «Спартака» в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с «Наполи» (3:2).

«Спартаку» очень помогло удаление игрока «Наполи». Команда играла продолжительный отрезок времени в большинстве. «Наполи» отошел в оборону, а «Спартак» наоборот начал перемещаться больше в атаку. Было большое преимущество.

Доказал ли Витория свою состоятельность? Когда «Спартак» проигрывает, команду все гнобят, как только выиграет — возносят. Нужно спокойнее отнестись к этой победе. Победа над «Наполи» еще не говорит о том, что «Спартак» восстановился, а тренер хорошо сработал. Да, игру провели хорошо, молодцы. Пусть двигаются дальше. Когда будет виден прогресс, тогда можно будет о чем-то говорить. А сейчас пока рано.