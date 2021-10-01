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Пономарёв: «Матч „Спартака“ с „Наполи“ — позор нашего футбола»

01 октября 2021, 10:52
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)2 : 3Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу «Спартака» в матче против «Наполи» (3:2) в групповом этапе ЛЕ.

Обе команды очень слабые, это не игра, а пародия на футбол. Спартаковцы испугались, отскакивали от итальянцев, давали им спокойно разыгрывать в пас. Они в обороне играть не умеют, не подбирают мячи, не идут на него. Просто позор нашего футбола. Зачем столько желтых карточек? Хочется на спартаковских защитников в экран кричать. Да и «Наполи» не умеет играть в футбол, всегда с ними наши команды расправлялись. Но «Спартаку» сейчас все дифирамбы петь будут, это победа для нашего футбола. За Руя Виторию я очень рад.

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Все комментарии
ABir
ABir
01 октября в 21:35
В его молодости и футбол был лучше, девки моложе
протон
протон
01 октября в 21:30
Понсе и Макси сыграли отвратительно, Кофрие это вообще не уровень Спартака и еврокубков близко даже, а все остальное это зависть бывшего коня. Играл Спартак прекрасно вчера и ни грамм не стыдно за команду и нет никакого позора
Галя Каблукова
Галя Каблукова
01 октября в 19:41
Уважайте старость...Еще не известно, что мы городить будем, в его возрасте...
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov
01 октября в 17:32
Он считает Наполи слабой командой? И этим он хочет сказать что чемпионат Италии это слабый чемпионат? Если Наполи там на 1 месте идёт, он чего злой такой? Налейте ему водки
ZIBO rock
ZIBO rock ответ Свидетель Великой Победы (раскрыть)
01 октября в 15:15, ред.
Ты тут скопировал из википедии текст, я прочитал, но так и не понял чего добился Пономарев!
Я тоже служил в армии и играл в футбол, и кое какие награды имею!
Твоя очередь!
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы ответ ZIBO rock (раскрыть)
01 октября в 14:58
Владимир Пономарев за сборную СССР провёл 25 матчей. Занял 4 место на чемпионате мира 1966 года, сыграв за команду 5 матчей.

Работал в структурах Министерства обороны, был в составе ГСВ в Венгрии. Подполковник в отставке.
А чего в жизни добился ты?
Свидетель Великой Победы
Свидетель Великой Победы
01 октября в 14:51, ред.
Рано дифирамбы петь Спартаку, впереди Лестер.
ZhenyaBel1982
ZhenyaBel1982
01 октября в 14:33
о чем этот старик собственно?????????????
пусть лучше расскажет,как там цска играет, ведь там совсем болото
Alice Tracy
Alice Tracy ответ makkie (раскрыть)
01 октября в 14:07
Наоборот - чего не съел. Ответ - таблеток от маразма и сироп от зависти.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
01 октября в 13:10
Вот такой Спартак нужен РПЛ для конкуренции Зениту.
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
01 октября в 13:09
Нам болельщикам вечно не угодишь. Спартак отыгрался и обыграл лидера серии А. С чем его и поздравляем 🎈🎉🎊
ZIBO rock
ZIBO rock
01 октября в 12:57
Странные у армейцев ветераны! Впрочем учитывая что изначально он был приглашен в Спартак но затем отправлен в ЦСКА где он за всю карьеру ничего не добился - его можно понять!
makkie
makkie
01 октября в 12:52
Что съел этот Пономарёв?
Или от боления за цска он рассудок потерял, не замечая, что российский клуб победил Наполи в гостях. Наполи, который до этого выиграл 6 игр из 6 в Италии, пропустив всего 2 гола.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
01 октября в 12:51
Видать....По какой то причине ветеран посмотрел только первые 14 секунд матча....
Любoмир
Любoмир
01 октября в 12:21
Результат лично меня устраивает...
за
за
01 октября в 12:11
Иногда, действительно, некоторым лучше жевать, чем говорить.
ОПС
ОПС
01 октября в 11:56
Как то он невпопад сказал.
Баобаб
Баобаб
01 октября в 11:47
Что же этим пенсионерам не угомонится? Проиграли-плохо, выиграли ещё хуже. Маразм крепчает.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
01 октября в 11:38
Не понимаю, ветеран просто не переваривает "Спартак", или просто лет пять матчи не смотрел. Лидера серии А никак слабой командой назвать нельзя. "Спартак" естественно относился к ним с некоторой опаской. Да было много брака, но я давно не припомню игры, где наш клуб реально если можно так сказать "уперся рогом" и вырвал победу у более мощного противника, тем самым подарив надежду российским болельщикам хотя бы на надежду даже не на качественный футбол, а на то, что наконец то российские клубы будут проявлять характер и стремление к победе. А хочется ему покритиковать команды за качество футбола - пусть посмотрит какую-нибудь особо "захватывающий" поединок команд РПЛ из низа турнирной таблицы - там даже критиковать не за что - все так печально.
Futurista
Futurista
01 октября в 11:32
Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв...
в 1962 году был приглашён в московский Спартак, но через пару месяцев был переведён в ЦСКА, в котором играл до конца карьеры...
До сих пор жалеет и злится на Спартак)...
Sergei Egorov
Sergei Egorov
01 октября в 11:30
Я болельщик Локомотива, но Спартак молодцы, хорошая игра ,заслуженная победа, про Локомотив промолчу, с надеждой......
25процентный клоун
25процентный клоун
01 октября в 11:05
Кофрие съел вчера опонента, остальные тоже хорошо. тКроме ошибки Максименко и вспомнить нечего
mihaluch
mihaluch
01 октября в 11:05
Бред старческий ветерана.
sv_1969
sv_1969
01 октября в 11:00
В общем, все хреново сказал дед
STVA 1
STVA 1
01 октября в 10:59
Вообщем сколько не тужься но такие "заслуженные" люди всегда будут недовольны!
Лакшери
Лакшери
01 октября в 10:56
Аххахаха . Он футболом вообще интересуется? Где сейчас Спартак и где Наполи. Хорошо хоть так выиграли, точнее это даже супер везение что так получилось, а он еще не доволен, Спартак в середине РПЛ болтается, а тут Наполи обыграли, хоть и в большинстве всю игру , но разница в классе огромная
112910415
112910415
01 октября в 10:54
лучше не комментировать взвешенные и продуманные слова ветерана ... )
Legend 6
Legend 6
01 октября в 10:54
Вот они, ветераны ЦСКи выступили.
Гордились бы лучше рекордами Игоря и молчали.
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