Пономарёв: «Матч „Спартака“ с „Наполи“ — позор нашего футбола»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал победу «Спартака» в матче против «Наполи» (3:2) в групповом этапе ЛЕ .

Обе команды очень слабые, это не игра, а пародия на футбол. Спартаковцы испугались, отскакивали от итальянцев, давали им спокойно разыгрывать в пас. Они в обороне играть не умеют, не подбирают мячи, не идут на него. Просто позор нашего футбола. Зачем столько желтых карточек? Хочется на спартаковских защитников в экран кричать. Да и «Наполи» не умеет играть в футбол, всегда с ними наши команды расправлялись. Но «Спартаку» сейчас все дифирамбы петь будут, это победа для нашего футбола. За Руя Виторию я очень рад.