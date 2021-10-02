100 процентов угаданных ставок и триумф «Оренбурга». Итоги КП за сентябрь

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02 октября 2021, 10:33

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.

В сентябре в конкурсе прогнозов было два очевидных лидера — shlomo (поклонник «Оренбурга») и Gor Ter-Aristacessian (болельщик «Ливерпуля») ушли далеко вперед ото всех в финальной группе и разыграли между собой первое место. По традиции активно выступили в конкурсе поклонники ЦСКА , вчетвером попав в финальную группу. Однако на сей раз подняться выше 3-го места ни одному из их представителей не удалось.

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь Байкал-38 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за сентябрь.

В сентябре пользователю Шишанутый удалось угадать выиграть во всех сделанных ставках! Правда, средний коэффициент при этом был действительно максимально осторожный — 1.01. Естественно, что заработать при таком раскладе ничего не получится — возврат инвестиций составил 1 (что поставил, то и получил). Среди тех, кто рисковал, отметим пользователя BEAVER 82, который смог увеличить капитал с солидным показателем 28. Еще больше заработал Рагнарёк, чей возврат инвестиций составил 48 при коэффициенте 1.81.

* ROI — возврат инвестиций.



И напоминаем, с октября стартовый капитал в конкурсе вырос со 100 очков до 1000!