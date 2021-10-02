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100 процентов угаданных ставок и триумф «Оренбурга». Итоги КП за сентябрь

02 октября 2021, 10:33

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.

В сентябре в конкурсе прогнозов было два очевидных лидера — shlomo (поклонник «Оренбурга») и Gor Ter-Aristacessian (болельщик «Ливерпуля») ушли далеко вперед ото всех в финальной группе и разыграли между собой первое место. По традиции активно выступили в конкурсе поклонники ЦСКА, вчетвером попав в финальную группу. Однако на сей раз подняться выше 3-го места ни одному из их представителей не удалось.

Призёры Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Оренбург shlomo Группа Боброва В. 18833
2. Ливерпуль Gor Ter-Aristacessian Группа Стрельцова Э. 16025
3. ЦСКА drug01 Группа Численко И. 10979
4. Крылья Советов Федор Паршунин Группа Понедельника В. 8180
5. Барселона ДАША Д Лучшее 2-е место 6400
6. ЦСКА Дмитрий Климович 3 Группа Шестернева А. 4628
7. Gahi Группа Блохина О. 4263
8. Cat01 Группа Нетто И. 4056
9. ЦСКА Ironigor Группа Иванова В. 3860
10. Краснодар beefs Группа Воронина В. 2771
11. shlomo2 Группа Дасаева Р. 277
12*. ЦСКА Leha-ha50 Лучшее 2-е место 0
13*. 4RT Группа Федотова Г. 0
14*. sv_1969 Лучшее 2-е место 0
15*. Василий 50 Группа Гаврилова Ю. 0
16*. Сибирь Антон Белянкин Группа Бескова К. 0
17*. ОПС Группа Протасова О. 0
18*. swed27 Группа Симоняна Н. 0
19*. Q-J-G Группа Черенкова Ф. 0

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь Байкал-38 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за сентябрь.

В сентябре пользователю Шишанутый удалось угадать выиграть во всех сделанных ставках! Правда, средний коэффициент при этом был действительно максимально осторожный — 1.01. Естественно, что заработать при таком раскладе ничего не получится — возврат инвестиций составил 1 (что поставил, то и получил). Среди тех, кто рисковал, отметим пользователя BEAVER 82, который смог увеличить капитал с солидным показателем 28. Еще больше заработал Рагнарёк, чей возврат инвестиций составил 48 при коэффициенте 1.81.

Процент угаданных ставок
Пользователь
Ср. к.
ROI
%
1. Галатасарай Шишанутый 1.01 1 100
2. Зенит mordvin60 1.46 30 86
3. Локомотив Рагнарёк 1.81 48 82
4. Зенит 1viking17 1.36 7 79
5. zooveterinar 1.31 0 78
6. Локомотив Loko57 1.26 -5 76
7. shlomo2 1.26 -7 74
8. ЦСКА David Young 1.26 -11 73
9. Краснодар beefs 1.34 -4 72
10. Tolya G 1.36 -3 70
11. bayern-cobra 1.06 -7 70
12. BEAVER 82 2.1 28 69
13. Крылья Советов Федор Паршунин 1.46 1 69
14. Mityanik 1.42 -2 69
15. Спартак ABir 1.35 -9 68
16. Италия saint1978 1.8 32 67
17. Voron392 1.71 11 67
18. swed27 2.12 43 64
19. Serik888 1.53 -6 64
20. ЦСКА drug01 1.38 -13 64

* ROI — возврат инвестиций.

И напоминаем, с октября стартовый капитал в конкурсе вырос со 100 очков до 1000!

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 00:56, ред.
Шишанутый на протяжении всего месяца и вообще, ставит по 101 на ставку тотал меньше 6,5 и 7,5. Понятно, что это 100% результат, ну или иногда бывает сбой и у него 98% угаданных.
Ладно он хочет известности, а соккеру это зачем? Объясните, может я чего то не понимаю? Какой смысл в том, что вы это озвучиваете?
Cat01
Cat01
02 октября в 10:47
Всем спасибо ха игру
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