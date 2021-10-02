100 процентов угаданных ставок и триумф «Оренбурга». Итоги КП за сентябрь

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за сентябрь.
В сентябре в конкурсе прогнозов было два очевидных лидера — shlomo (поклонник «Оренбурга») и Gor Ter-Aristacessian (болельщик «Ливерпуля») ушли далеко вперед ото всех в финальной группе и разыграли между собой первое место. По традиции активно выступили в конкурсе поклонники ЦСКА, вчетвером попав в финальную группу. Однако на сей раз подняться выше 3-го места ни одному из их представителей не удалось.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|shlomo Группа Боброва В.
|18833
|2.
|Gor Ter-Aristacessian Группа Стрельцова Э.
|16025
|3.
|drug01 Группа Численко И.
|10979
|4.
|Федор Паршунин Группа Понедельника В.
|8180
|5.
|ДАША Д Лучшее 2-е место
|6400
|6.
|Дмитрий Климович 3 Группа Шестернева А.
|4628
|7.
|Gahi Группа Блохина О.
|4263
|8.
|Cat01 Группа Нетто И.
|4056
|9.
|Ironigor Группа Иванова В.
|3860
|10.
|beefs Группа Воронина В.
|2771
|11.
|shlomo2 Группа Дасаева Р.
|277
|12*.
|Leha-ha50 Лучшее 2-е место
|0
|13*.
|4RT Группа Федотова Г.
|0
|14*.
|sv_1969 Лучшее 2-е место
|0
|15*.
|Василий 50 Группа Гаврилова Ю.
|0
|16*.
|Антон Белянкин Группа Бескова К.
|0
|17*.
|ОПС Группа Протасова О.
|0
|18*.
|swed27 Группа Симоняна Н.
|0
|19*.
|Q-J-G Группа Черенкова Ф.
|0
* — за счет доп. показателей.
20-м призером главного конкурса стал пользователь Байкал-38 как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за сентябрь.
В сентябре пользователю Шишанутый удалось угадать выиграть во всех сделанных ставках! Правда, средний коэффициент при этом был действительно максимально осторожный — 1.01. Естественно, что заработать при таком раскладе ничего не получится — возврат инвестиций составил 1 (что поставил, то и получил). Среди тех, кто рисковал, отметим пользователя BEAVER 82, который смог увеличить капитал с солидным показателем 28. Еще больше заработал Рагнарёк, чей возврат инвестиций составил 48 при коэффициенте 1.81.
|
|
|
Пользователь
|
Ср. к.
|
ROI
|
%
|1.
|Шишанутый
|1.01
|1
|100
|2.
|mordvin60
|1.46
|30
|86
|3.
|Рагнарёк
|1.81
|48
|82
|4.
|1viking17
|1.36
|7
|79
|5.
|zooveterinar
|1.31
|0
|78
|6.
|Loko57
|1.26
|-5
|76
|7.
|shlomo2
|1.26
|-7
|74
|8.
|David Young
|1.26
|-11
|73
|9.
|beefs
|1.34
|-4
|72
|10.
|Tolya G
|1.36
|-3
|70
|11.
|bayern-cobra
|1.06
|-7
|70
|12.
|BEAVER 82
|2.1
|28
|69
|13.
|Федор Паршунин
|1.46
|1
|69
|14.
|Mityanik
|1.42
|-2
|69
|15.
|ABir
|1.35
|-9
|68
|16.
|saint1978
|1.8
|32
|67
|17.
|Voron392
|1.71
|11
|67
|18.
|swed27
|2.12
|43
|64
|19.
|Serik888
|1.53
|-6
|64
|20.
|drug01
|1.38
|-13
|64
* ROI — возврат инвестиций.
И напоминаем, с октября стартовый капитал в конкурсе вырос со 100 очков до 1000!
Ладно он хочет известности, а соккеру это зачем? Объясните, может я чего то не понимаю? Какой смысл в том, что вы это озвучиваете?
Ладно он хочет известности, а соккеру это зачем? Объясните, может я чего то не понимаю? Какой смысл в том, что вы это озвучиваете?