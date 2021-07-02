Секрет 99 процентов угаданных ставок и суперпрогнозисты ЦСКА. Итоги КП

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.
Болельщики ЦСКА остаются самыми активными участниками конкурса. На сей раз из 20 призёров сразу 8 — фанаты армейской команды! Солидный результат, хотя нужно отметить, что всё-таки общее первое место завоевал shlomo, поклонник «Оренбурга». Лидер рейтинга набрал почти 29 тысяч баллов и солидно оторвался от преследователя, которым стал Leha-ha50. Кстати, преимущество последнего над 3-м местом получилось ещё более внушительным — почти 12 тысяч очков.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|
shlomo
Группа Всеволода Боброва
|28920
|2.
|
Leha-ha50
Группа Олега Блохина
|24110
|3.
|
sv_1969
Группа Константина Бескова
|12415
|4.
|
ФорвардЪ
Группа Федора Черенкова
|9137
|5.
|
Федор Паршунин
Группа Рината Дасаева
|9010
|6.
|
Дмитрий Климович 3
Группа Виктора Понедельника
|8673
|7.
|
Ангел неБесГрешен
Лучшее 2-е место
|8274
|8.
|
STVA 1
Группа Григория Федотова
|6780
|9.
|
Ironigor
Группа Альберта Шестернева
|6680
|10.
|
КЭТиК
Лучшее 2-е место
|5811
|11.
|
ШАНс
Группа Валентина Иванова
|4340
|12.
|
stanichnik
Группа Валерия Воронина
|3345
|13.
|
Gahi
Группа Никиты Симоняна
|2301
|14.
|
David Young
Группа Олега Протасова
|2127
|15.
|
YVG
Лучшее 2-е место
|732
|16.
|
zsb1961
Группа Игоря Численко
|519
|17*.
|
ЦСКА ПЕРВЫЙ
Группа Юрия Гаврилова
|0
|18*.
|
VAN ARM
Группа Эдуарда Стрельцова
|0
|19*.
|
RUPRICHT
Группа Игоря Нетто
|0
* — за счет доп. показателей.
20-м призером главного конкурса стал пользователь ПлеймейкерЪ как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за июнь.
В очередной раз лидером рейтинга оказался Шишанутый, который продолжает гнуть свою линию и играть исключительно на сверхосторожных коэффициентах — его средний показатель 1.02. Кто-то назовет эту тактику трусливой, но, тем не менее, она позволяет показывать результат на уровне 99 процентов угаданных ставок за месяц.
|Пользователь
|Ср. коэф.
|ROI
|%
|1.
|Шишанутый
|1.02
|1
|99
|2.
|Белорусский вокзал
|2.24
|80
|90
|3.
|shlomo
|1.29
|3
|82
|4.
|ЦСКА САНЯ
|1.15
|-5
|82
|5.
|David Young
|1.36
|7
|76
|6.
|mensk
|1.99
|43
|73
|7.
|Loko57
|1.27
|-1
|73
|8.
|Rex04
|1.94
|61
|70
|9.
|ssakalas1
|1.69
|12
|67
|10.
|ABir
|1.47
|-2
|67
|11.
|Футболтус
|1.7
|7
|65
|12.
|YVG
|3.59
|143
|64
|13.
|Klaus-S
|1.98
|10
|64
|14.
|zooveterinar
|1.56
|-2
|64
|15.
|Азазел 1
|1.8
|16
|63
|16.
|drug01
|1.5
|-4
|62
|17.
|Zenit_84
|1.36
|-12
|62
|18.
|grach-w
|1.64
|10
|61
|19.
|ermak6848
|1.62
|-1
|61
|20.
|beefs
|1.4
|-16
|61
* ROI — возврат инвестиций.