Секрет 99 процентов угаданных ставок и суперпрогнозисты ЦСКА. Итоги КП

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02 июля 2021, 09:30

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.

Болельщики ЦСКА остаются самыми активными участниками конкурса. На сей раз из 20 призёров сразу 8 — фанаты армейской команды! Солидный результат, хотя нужно отметить, что всё-таки общее первое место завоевал shlomo, поклонник «Оренбурга». Лидер рейтинга набрал почти 29 тысяч баллов и солидно оторвался от преследователя, которым стал Leha-ha50. Кстати, преимущество последнего над 3-м местом получилось ещё более внушительным — почти 12 тысяч очков.

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь ПлеймейкерЪ как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за июнь.

В очередной раз лидером рейтинга оказался Шишанутый, который продолжает гнуть свою линию и играть исключительно на сверхосторожных коэффициентах — его средний показатель 1.02. Кто-то назовет эту тактику трусливой, но, тем не менее, она позволяет показывать результат на уровне 99 процентов угаданных ставок за месяц.

* ROI — возврат инвестиций.