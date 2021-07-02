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Секрет 99 процентов угаданных ставок и суперпрогнозисты ЦСКА. Итоги КП

02 июля 2021, 09:30

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июнь.

Болельщики ЦСКА остаются самыми активными участниками конкурса. На сей раз из 20 призёров сразу 8 — фанаты армейской команды! Солидный результат, хотя нужно отметить, что всё-таки общее первое место завоевал shlomo, поклонник «Оренбурга». Лидер рейтинга набрал почти 29 тысяч баллов и солидно оторвался от преследователя, которым стал Leha-ha50. Кстати, преимущество последнего над 3-м местом получилось ещё более внушительным — почти 12 тысяч очков.

Призёры Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Оренбург shlomo
Группа Всеволода Боброва		 28920
2. ЦСКА Leha-ha50
Группа Олега Блохина		 24110
3. sv_1969
Группа Константина Бескова		 12415
4. ЦСКА ФорвардЪ
Группа Федора Черенкова		 9137
5. Крылья Советов Федор Паршунин
Группа Рината Дасаева		 9010
6. ЦСКА Дмитрий Климович 3
Группа Виктора Понедельника		 8673
7. Зенит Ангел неБесГрешен
Лучшее 2-е место		 8274
8. STVA 1
Группа Григория Федотова		 6780
9. ЦСКА Ironigor
Группа Альберта Шестернева		 6680
10. Милан КЭТиК
Лучшее 2-е место		 5811
11. ШАНс
Группа Валентина Иванова		 4340
12. Динамо stanichnik
Группа Валерия Воронина		 3345
13. Gahi
Группа Никиты Симоняна		 2301
14. ЦСКА David Young
Группа Олега Протасова		 2127
15. YVG
Лучшее 2-е место		 732
16. zsb1961
Группа Игоря Численко		 519
17*. ЦСКА ЦСКА ПЕРВЫЙ
Группа Юрия Гаврилова		 0
18*. ЦСКА VAN ARM
Группа Эдуарда Стрельцова		 0
19*. Реал RUPRICHT
Группа Игоря Нетто		 0

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь ПлеймейкерЪ как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за июнь.

В очередной раз лидером рейтинга оказался Шишанутый, который продолжает гнуть свою линию и играть исключительно на сверхосторожных коэффициентах — его средний показатель 1.02. Кто-то назовет эту тактику трусливой, но, тем не менее, она позволяет показывать результат на уровне 99 процентов угаданных ставок за месяц.

Процент угаданных ставок
Пользователь Ср. коэф. ROI %
1. Галатасарай Шишанутый 1.02 1 99
2. Белорусский вокзал 2.24 80 90
3. Оренбург shlomo 1.29 3 82
4. ЦСКА ЦСКА САНЯ 1.15 -5 82
5. ЦСКА David Young 1.36 7 76
6. ЦСКА mensk 1.99 43 73
7. Локомотив Loko57 1.27 -1 73
8. Rex04 1.94 61 70
9. ssakalas1 1.69 12 67
10. Спартак ABir 1.47 -2 67
11. Футболтус 1.7 7 65
12. YVG 3.59 143 64
13. Klaus-S 1.98 10 64
14. zooveterinar 1.56 -2 64
15. Азазел 1 1.8 16 63
16. ЦСКА drug01 1.5 -4 62
17. Зенит Zenit_84 1.36 -12 62
18. grach-w 1.64 10 61
19. ЦСКА ermak6848 1.62 -1 61
20. Шахтёр beefs 1.4 -16 61

* ROI — возврат инвестиций.

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Источник: soccer.ru
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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
02 июля в 10:27
Мои поздравления!
Стасодзюб
Стасодзюб ответ Cat01 (раскрыть)
02 июля в 10:07
Вечно последние
Cat01
Cat01
02 июля в 10:06
Цска всегда первый👍
Рефери
Рефери ответ Опасный хулиган (раскрыть)
02 июля в 09:57
поправили
Опасный хулиган
Опасный хулиган
02 июля в 09:38
И давно Оренбург стал клубом РПЛ?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 июля в 09:36
Удача должна присутствовать...
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