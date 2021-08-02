Разгром в группе Яшина и успех на коэффициенте 2.15. Итоги июльского КП

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.
В июле в финальной группе Конкурса прогнозов особой борьбы не получилось — за явным преимуществом победил Q-J-G, оторвавшийся от ближайшего преследователя на 10 тысяч очков. Также в очередной раз отметим активность в конкурсе фанатов ЦСКА, которые заняли сразу 5 призовых мест.
|Пользователь
|Выигрыш
|1.
|Q-J-G — Группа Ю. Гаврилова
|35497
|2.
|Ангел неБесГрешен — лучшее 2-е место
|24647
|3.
|shlomo — Группа В. Боброва
|23631
|4.
|Ironigor — Группа В. Понедельника
|10828
|5.
|Федор Паршунин — лучшее 2-е место
|9997
|6.
|stanichnik — Группа Н. Симоняна
|9810
|7.
|sv_1969 — Группа О. Протасова
|8600
|8.
|Дмитрий Климович 3 — Группа И. Численко
|8505
|9.
|
Gahi — Группа А. Шестернева
|5672
|10.
|Caniggia — Группа Ф. Черенкова
|4620
|11.
|drug01 — Группа К. Бескова
|2630
|12.
|swed27 — Группа Р. Дасаева
|1976
|13.
|jobss — Группа И. Нетто
|1175
|14.
|VeniaminS — Группа Э. Стрельцова
|1142
|15.
|beefs — Группа О. Блохина
|818
|16.
|mihaluch — Группа В. Воронина
|736
|17*.
|ФорвардЪ — лучшее 2-е место
|0
|18*.
|STVA 1 — Группа В. Иванова
|0
|19*.
|Байкал-38 — Группа Г. Федотова
|0
* — за счет доп. показателей.
20-м призером главного конкурса стал пользователь Cat01 как победитель в группе Заболотного.
Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.
Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за июль.
В очередной раз лидером рейтинга оказался Шишанутый, который по-прежнему играет на осторожных коэффициентах и выдает 99 процентов угаданных ставок за месяц. А вот из тех, кто любит риск, отметим пользователя mensk, который при среднем коэффициенте 2.15 имеет 69 процентов угаданных ставок и возврат инвестиций в размере 48.
|Пользователь
|Ср. коэф.
|ROI
|Выигрыш
|1.
|Шишанутый
|1.02
|0
|99
|2.
|ЦСКА САНЯ
|1.09
|6
|96
|3.
|beefs
|1.36
|17
|86
|4.
|Байкал-38
|1.64
|33
|82
|5.
|David Young
|1.26
|11
|82
|6.
|msa79
|1.3
|17
|80
|7.
|Loko57
|1.68
|41
|75
|8.
|Ислам0926
|1.67
|30
|71
|9.
|ABir
|1.41
|-1
|70
|10.
|M.heat
|1.41
|-1
|70
|11.
|mensk
|2.15
|48
|69
|12.
|zooveterinar
|1.41
|-8
|68
|13.
|КАЗА4ИНА
|1.7
|13
|67
|14.
|Федор Паршунин
|1.52
|0
|67
|15.
|vova 555
|2.23
|54
|65
|16.
|ProKop92
|2.04
|26
|64
|17.
|Дмитрий Климович 3
|1.6
|-12
|63
|18.
|Mikki
|1.61
|28
|62
|19.
|Amicur
|1.89
|18
|62
|20.
|Voron392
|1.51
|18
|62
* ROI — возврат инвестиций.
Напишите, пожалуйста, адрес места куда именно вы хотите отправить выигранные вами футболки в графе для призёров, мы отправим их все по адресу.
Напишите, пожалуйста, адрес места куда именно вы хотите отправить выигранные вами футболки в графе для призёров, мы отправим их все по адресу.