Разгром в группе Яшина и успех на коэффициенте 2.15. Итоги июльского КП

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вчера, 10:00

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.

В июле в финальной группе Конкурса прогнозов особой борьбы не получилось — за явным преимуществом победил Q-J-G, оторвавшийся от ближайшего преследователя на 10 тысяч очков. Также в очередной раз отметим активность в конкурсе фанатов ЦСКА , которые заняли сразу 5 призовых мест.

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь Cat01 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за июль.

В очередной раз лидером рейтинга оказался Шишанутый, который по-прежнему играет на осторожных коэффициентах и выдает 99 процентов угаданных ставок за месяц. А вот из тех, кто любит риск, отметим пользователя mensk, который при среднем коэффициенте 2.15 имеет 69 процентов угаданных ставок и возврат инвестиций в размере 48.

* ROI — возврат инвестиций.