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Разгром в группе Яшина и успех на коэффициенте 2.15. Итоги июльского КП

вчера, 10:00

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги конкурса футбольных прогнозов за июль.

В июле в финальной группе Конкурса прогнозов особой борьбы не получилось — за явным преимуществом победил Q-J-G, оторвавшийся от ближайшего преследователя на 10 тысяч очков. Также в очередной раз отметим активность в конкурсе фанатов ЦСКА, которые заняли сразу 5 призовых мест.

Призёры Конкурса прогнозов
Пользователь Выигрыш
1. Q-J-G — Группа Ю. Гаврилова 35497
2. Зенит Ангел неБесГрешен — лучшее 2-е место 24647
3. Оренбург shlomo — Группа В. Боброва 23631
4. ЦСКА Ironigor — Группа В. Понедельника 10828
5. Крылья Советов Федор Паршунин — лучшее 2-е место 9997
6. Динамо stanichnik — Группа Н. Симоняна 9810
7. sv_1969 — Группа О. Протасова 8600
8. ЦСКА Дмитрий Климович 3 — Группа И. Численко 8505
9.

Gahi — Группа А. Шестернева

 5672
10. Россия Caniggia — Группа Ф. Черенкова 4620
11. ЦСКА drug01 — Группа К. Бескова 2630
12. swed27 — Группа Р. Дасаева 1976
13. Локомотив jobss — Группа И. Нетто 1175
14. ЦСКА VeniaminS — Группа Э. Стрельцова 1142
15. Краснодар beefs — Группа О. Блохина 818
16. Балтика mihaluch — Группа В. Воронина 736
17*. ЦСКА ФорвардЪ — лучшее 2-е место 0
18*. STVA 1 — Группа В. Иванова 0
19*. Локомотив Байкал-38 — Группа Г. Федотова 0

* — за счет доп. показателей.

20-м призером главного конкурса стал пользователь Cat01 как победитель в группе Заболотного.

Администрация портала «Соккер.Ру» поздравляет победителей и желает удачи всем участникам конкурса футбольных прогнозов. Напоминаем, призы для победителей: 1-3 места — на выбор худи или футболка и вип-статус на 6 месяцев. 4-19 места — футболка и вип-статус на три месяца. Подробнее о призах и условиях КП вы можете узнать здесь.

Также представляем вашему вниманию ситуацию в рейтинге процента угаданных ставок за июль.

В очередной раз лидером рейтинга оказался Шишанутый, который по-прежнему играет на осторожных коэффициентах и выдает 99 процентов угаданных ставок за месяц. А вот из тех, кто любит риск, отметим пользователя mensk, который при среднем коэффициенте 2.15 имеет 69 процентов угаданных ставок и возврат инвестиций в размере 48.

% угаданных ставок
Пользователь Ср. коэф. ROI Выигрыш
1. Галатасарай Шишанутый 1.02 0 99
2. ЦСКА ЦСКА САНЯ 1.09 6 96
3. Краснодар beefs 1.36 17 86
4. Локомотив Байкал-38 1.64 33 82
5. ЦСКА David Young 1.26 11 82
6. Зенит msa79 1.3 17 80
7. Локомотив Loko57 1.68 41 75
8. Ислам0926 1.67 30 71
9. Спартак ABir 1.41 -1 70
10. M.heat 1.41 -1 70
11. ЦСКА mensk 2.15 48 69
12. zooveterinar 1.41 -8 68
13. КАЗА4ИНА 1.7 13 67
14. Крылья Советов Федор Паршунин 1.52 0 67
15. vova 555 2.23 54 65
16. Зенит ProKop92 2.04 26 64
17. ЦСКА Дмитрий Климович 3 1.6 -12 63
18. Динамо Mikki 1.61 28 62
19. Тоттенхэм Amicur 1.89 18 62
20. Voron392 1.51 18 62

* ROI — возврат инвестиций.

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Источник: soccer.ru
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David Young
David Young ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 12:15, ред.
Здравствуйте. Спасибо за позитивное отношение и всю вашу активность на сайте.

Напишите, пожалуйста, адрес места куда именно вы хотите отправить выигранные вами футболки в графе для призёров, мы отправим их все по адресу.
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:48
Всем спасибо за игру!
Gahi
Gahi
вчера в 11:42
Спасибо за поздравления, хочется поздравить всех победителей групп а также победителя и призеров финальной группы Яшина и пожелать каждому участнику в новом розыгрыше Августа улучшить свои результаты и добиться победы✌. Так же со своей стороны хочется выразить благодарность в адрес администрации и модераторам портала "Соккер. Ру" в частности Mikki, David Young, jobss, alexgurzan и всем остальным работникам и помощникам за доброжелательную атмосферу при общении, корректное и бережное отношение к своим пользователям. А самое главное не допускайте хамства и грубости по отношении друг другу, все негативные проявления пресекаете на корню в виде бана. Думаю не каждый спортивный портал может похвастаться таким отношением к своим пользователем. И конкурс футбольных прогнозистов является интересным и увлекательным соревнованием между любителями футбола среди которых много победителей групп которые с радостью делятся со своими призами с детьми и внуками и это правильно, доставлять радость детям что может быть выше этого. И мне с сентября месяца 2020 по июль 2021 года посчастливилось выиграть 11 призов (футболок) как раз комплект для футбольной команды. И я бы очень хотел чтобы Вы их подарили детям с физическими ограничениями которые любят и играют в футбол. Так как в моём округе нет школ для детей инвалидов и общественных организаций кто работает с таким контингентом. И Вам с вашим авторитетом в информационном пространстве это будет сделать легко и быстро найти какой команде в вашем округе, или в том в котором Вы посчитаете важным их вручить в любое удобное для Вас время. Я думаю и Вам самим будет приятно увидеть команду футболистов в футболках с логотипом на груди "Соккер.Ру". Надеюсь на правильное понимания с Вашей стороны и что Вы сделайте так как нужно. Дай Бог Вам крепкого здоровья, творческих успехов во всех Ваших делах и начинаниях. Удачи
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:53
Всем успехов в дальнейшем!
beefs
beefs
вчера в 10:20
Всех победителей поздравляю, так держать!!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 10:18
Поздравляю победителей!
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