Двоевластие в итоговой таблице Fantasy и 20 призёров «Мании» по Евро-2020

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вчера, 10:03

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за июль.

В июле в конкурсе Fantasy сложилась нетривиальная ситуация — сразу две команды набрали одинаковое количество очков и разделили первое место. Речь, конечно же, идет о завсегдатаях и грандах этого соревнования — командах ФК Галатасарай и ФК Уэска. Был близок к тому, чтобы обойти их beefs_ЕВРО, который отстал всего на 1 балл и стал третьим. Также совсем рядом — на расстоянии трех баллов от лидеров оказалась команда ФК Иолотанец, ставшая 4-й.

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также в июле завершился конкурс Мания, посвященный чемпионату Европы.

Призёрами в двух конкурсах на исход и предсказание счета стали 20 пользователей, которые получат приз — vip-статус Soccer.ru на полгода.