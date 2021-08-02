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Двоевластие в итоговой таблице Fantasy и 20 призёров «Мании» по Евро-2020

вчера, 10:03

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за июль.

В июле в конкурсе Fantasy сложилась нетривиальная ситуация — сразу две команды набрали одинаковое количество очков и разделили первое место. Речь, конечно же, идет о завсегдатаях и грандах этого соревнования — командах ФК Галатасарай и ФК Уэска. Был близок к тому, чтобы обойти их beefs_ЕВРО, который отстал всего на 1 балл и стал третьим. Также совсем рядом — на расстоянии трех баллов от лидеров оказалась команда ФК Иолотанец, ставшая 4-й.

Призёры Fantasy
Команда Команда Пользователь Очки
1 ФК Галатасарай Шишанутый 276
2 ФК Уэска УЕСКА 276
3 beefs_ЕВРО Н/Д 275
4 ФК Иолотанец Gahi 273
5 ФК Таcик ИГРОЧИШКА 255
6 Boston FC David Young 249
7 В — 12 Н/Д 247
8 Зенит Москва LOpp 244
9 МЕРВ Gahi 241
10 Прасковья молочкoва ИГРОЧИШКА 238
11 Чемпион чемпионство с душком 234
12 11 регион Валерий Фролов 232
13 Команда ProKop92 2 Н/Д 215
14 Команда UladКаzak Н/Д 205
15 Пуффендуйцы Майкл59ru 201
16 внучата- VeniaminS 201
17 Нищеброды из Мадрида Майкл59ru 185
18 Иолотанец Gahi 182
19 FC KAUNAS ssakalas1 179
20 Cules2013 Июнь 2021 Cules2013 160
21 Cucaracha Н/Д 159
22 Оборванцы из Мадрида Майкл59ru 157
23 бичи zly43rus 156
24 Команда sbk sbk 150
25 Команда Мерлон Н/Д 140
26 Крамз Hyunday651 140
27 Варяг Н/Д 138
28 Хмуррое утро Террпсихора 138
29 июль21 johnk06 124
30 Черкассы azamat shavkatov 120

Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.

Также в июле завершился конкурс Мания, посвященный чемпионату Европы.

Призёрами в двух конкурсах на исход и предсказание счета стали 20 пользователей, которые получат приз — vip-статус Soccer.ru на полгода.

Призёры конкурса «Результаты»
1. Андрей Кузяшов 473
2. ДСА 464
3. Опасный хулиган 460
4. Dion1s 444
5. STVA 1 443
6. dimagas2 438
7. beefs 437
8. Варвар7 435
9. BreezeCOOL 433
10. ФорвардЪ 429
Призёры конкурса «Исход»
1. КЭТиК 58
2. ОПС 54
3. ФорвардЪ 48
4. Жена болельщика 44
5. vova 555 40
6. Jana 1 38
7. ПлеймейкерЪ 38
8. Uladzimir Kazakevich 37
9. ДАША Д 34
10. Варвар7 33

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Источник: soccer.ru
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beefs
beefs
вчера в 10:21
С победой, так держать!!!
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