Двоевластие в итоговой таблице Fantasy и 20 призёров «Мании» по Евро-2020

Уважаемые посетители сайта! Подведены итоги Fantasy за июль.
В июле в конкурсе Fantasy сложилась нетривиальная ситуация — сразу две команды набрали одинаковое количество очков и разделили первое место. Речь, конечно же, идет о завсегдатаях и грандах этого соревнования — командах ФК Галатасарай и ФК Уэска. Был близок к тому, чтобы обойти их beefs_ЕВРО, который отстал всего на 1 балл и стал третьим. Также совсем рядом — на расстоянии трех баллов от лидеров оказалась команда ФК Иолотанец, ставшая 4-й.
|Команда
|Команда
|Пользователь
|Очки
|1
|ФК Галатасарай
|Шишанутый
|276
|2
|ФК Уэска
|УЕСКА
|276
|3
|beefs_ЕВРО
|Н/Д
|275
|4
|ФК Иолотанец
|Gahi
|273
|5
|ФК Таcик
|ИГРОЧИШКА
|255
|6
|Boston FC
|David Young
|249
|7
|В — 12
|Н/Д
|247
|8
|Зенит Москва
|LOpp
|244
|9
|МЕРВ
|Gahi
|241
|10
|Прасковья молочкoва
|ИГРОЧИШКА
|238
|11
|Чемпион
|чемпионство с душком
|234
|12
|11 регион
|Валерий Фролов
|232
|13
|Команда ProKop92 2
|Н/Д
|215
|14
|Команда UladКаzak
|Н/Д
|205
|15
|Пуффендуйцы
|Майкл59ru
|201
|16
|внучата-
|VeniaminS
|201
|17
|Нищеброды из Мадрида
|Майкл59ru
|185
|18
|Иолотанец
|Gahi
|182
|19
|FC KAUNAS
|ssakalas1
|179
|20
|Cules2013 Июнь 2021
|Cules2013
|160
|21
|Cucaracha
|Н/Д
|159
|22
|Оборванцы из Мадрида
|Майкл59ru
|157
|23
|бичи
|zly43rus
|156
|24
|Команда sbk
|sbk
|150
|25
|Команда Мерлон
|Н/Д
|140
|26
|Крамз
|Hyunday651
|140
|27
|Варяг
|Н/Д
|138
|28
|Хмуррое утро
|Террпсихора
|138
|29
|июль21
|johnk06
|124
|30
|Черкассы
|azamat shavkatov
|120
Призы для победителей Fantasy: 1-е место — vip-статус на год, со 2-го по 10-е место — vip-статус на три месяца, с 11-е по 30-е — один месяц.
Также в июле завершился конкурс Мания, посвященный чемпионату Европы.
Призёрами в двух конкурсах на исход и предсказание счета стали 20 пользователей, которые получат приз — vip-статус Soccer.ru на полгода.
|1.
|Андрей Кузяшов
|473
|2.
|ДСА
|464
|3.
|Опасный хулиган
|460
|4.
|Dion1s
|444
|5.
|STVA 1
|443
|6.
|dimagas2
|438
|7.
|beefs
|437
|8.
|Варвар7
|435
|9.
|BreezeCOOL
|433
|10.
|ФорвардЪ
|429
|1.
|КЭТиК
|58
|2.
|ОПС
|54
|3.
|ФорвардЪ
|48
|4.
|Жена болельщика
|44
|5.
|vova 555
|40
|6.
|Jana 1
|38
|7.
|ПлеймейкерЪ
|38
|8.
|Uladzimir Kazakevich
|37
|9.
|ДАША Д
|34
|10.
|Варвар7
|33