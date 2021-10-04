«Барселона» зимой бросит все силы на покупку Ольмо

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вчера, 18:26

Испанская «Барселона» будущей зимой намерена усилиться полузащитником «РБ Лейпцига» . Игрок будет главной трансферной целью каталонцев на будущее трансферное окно. Сам Ольмо мечтает выступать в футболке каталонцев. «Барселона» предложит немецкому клубу 50 млн евро, хотя ранее называлась другая сумма. Самому футболисту смогут дать контракт до 2026 года.

Однако каталонцы не готовы заплатить всю сумму сразу. В январе они смогут выплатить лишь 10 млн евро, а остальную сумму хотят разбить на части.