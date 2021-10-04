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«Барселона» зимой бросит все силы на покупку Ольмо

вчера, 18:26

Испанская «Барселона» будущей зимой намерена усилиться полузащитником «РБ Лейпцига» Дани Ольмо. Игрок будет главной трансферной целью каталонцев на будущее трансферное окно. Сам Ольмо мечтает выступать в футболке каталонцев. «Барселона» предложит немецкому клубу 50 млн евро, хотя ранее называлась другая сумма. Самому футболисту смогут дать контракт до 2026 года.

Однако каталонцы не готовы заплатить всю сумму сразу. В январе они смогут выплатить лишь 10 млн евро, а остальную сумму хотят разбить на части.

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msa79
msa79
вчера в 20:03
Барсе прочат Спартаковские реалия
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:36, ред.
Покинув один из самых "разрушительных" трансферных окон в новейшей истории, болельщики Барселоны немного нервничают в отношении любых ходов Барсы. Игроки, на которых они по-видимому сосредоточены - это Дани Ольмо из РБ Лейпциг и звезда Манчестер Сити и Англии Рахим Стерлинг. Первый - звезда сборной Испании, бывший игрок Барсы и один из самых важных фигур в РБ Лейпциг прямо сейчас. Ходили слухи, что Барса пытался купить его однажды. Ожидается, что попытаются снова, хотя он все равно будет стоить недешево. РБ Лейпциг, как сообщается, летом хотел получить 75 миллионов евро, а Барса хочет предложить немецкому клубу 50 млн евро...Думаю скажут - нет.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:46
Предложат 50 млн. с рассрочкой в десять лет.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:39
Месси сожрал все усилия
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:37
Поздно пить Баржоми.....
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:37
Барса кидается из крайности в крайность
sv_1969
sv_1969
вчера в 18:27
Покупка Ольмо вряд ли что изменит
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