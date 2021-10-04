Козловски может перейти в «Ливерпуль»

Полузащитник «Погони» Кацпер Козловски может продолжить карьеру в Англии.
К 17-летнему футболисту проявляет интерес «Ливерпуль». Хавбека называют «новым Де Брюйне», многие предрекают ему большое будущее.
Ранее слухи связывали Козловски с испанским грандом.
Два года, прошедшие после Кубка Сыренки 2019, были для Козловского бурным периодом. Ранее, в 2019 году, он уже дебютировал в высшем дивизионе Польши, став вторым самым молодым игроком: ему было всего 15 лет и семь месяцев. Однако в начале 2020 года юноша попал в серьезную автокатастрофу, сломав таз и сломав три позвонка в нижней части спины. Во время выздоровления поляку приходилось носить корсет, что не позволяло ему тренироваться почти шесть месяцев. Юноша вернулся в строй только в октябре прошлого года, но продолжил двигаться по той же траектории, что и раньше. Надо немного подождать, а потом посмотрим, Ему желаю здоровья.
Два года, прошедшие после Кубка Сыренки 2019, были для Козловского бурным периодом. Ранее, в 2019 году, он уже дебютировал в высшем дивизионе Польши, став вторым самым молодым игроком: ему было всего 15 лет и семь месяцев. Однако в начале 2020 года юноша попал в серьезную автокатастрофу, сломав таз и сломав три позвонка в нижней части спины. Во время выздоровления поляку приходилось носить корсет, что не позволяло ему тренироваться почти шесть месяцев. Юноша вернулся в строй только в октябре прошлого года, но продолжил двигаться по той же траектории, что и раньше. Надо немного подождать, а потом посмотрим, Ему желаю здоровья.