ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Козловски может перейти в «Ливерпуль»

вчера, 17:30

Полузащитник «Погони» Кацпер Козловски может продолжить карьеру в Англии.

К 17-летнему футболисту проявляет интерес «Ливерпуль». Хавбека называют «новым Де Брюйне», многие предрекают ему большое будущее.

Ранее слухи связывали Козловски с испанским грандом.

Все новости
Слухи«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант с подписанием Брозовича
Сегодня, 13:27 Комментарии2
Слухи«Реал» не хочет платить 150 млн евро отступных за Нуньеса
Сегодня, 12:27 Комментарии5
СлухиПСЖ готов подписать Инсинье
Сегодня, 11:45 Комментарии4
СлухиКавани — главная трансферная цель «Барселоны» на январь
Сегодня, 11:25 Комментарии9
СлухиЭден Азар может перебраться в «Ювентус»
Сегодня, 11:15 Комментарии7
Слухи«Эвертон» следит за защитником «Сток Сити»
Сегодня, 10:53 Комментарии2
Все комментарии
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 17:51
Ливерпуль рассматривает возможность перехода 17-летнего польского полузащитника и ведет переговоры с Погонь о возможном трансфере.
Два года, прошедшие после Кубка Сыренки 2019, были для Козловского бурным периодом. Ранее, в 2019 году, он уже дебютировал в высшем дивизионе Польши, став вторым самым молодым игроком: ему было всего 15 лет и семь месяцев. Однако в начале 2020 года юноша попал в серьезную автокатастрофу, сломав таз и сломав три позвонка в нижней части спины. Во время выздоровления поляку приходилось носить корсет, что не позволяло ему тренироваться почти шесть месяцев. Юноша вернулся в строй только в октябре прошлого года, но продолжил двигаться по той же траектории, что и раньше. Надо немного подождать, а потом посмотрим, Ему желаю здоровья.
beefs
beefs
вчера в 17:31
молодец парень, так держать...
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100