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«Барселона» ищет нового защитника на место Серхи Роберто

вчера, 17:54

Каталонская «Барселона», судя по всему, смирилась с уходом правого защитника Серхи Роберто. Игрок и клуб не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Зимой футболиста попробует подписать «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично знаком с Серхи.

«Сине-гранатовые» теперь пытаются срочно найти замену футболисту. Конкретные игроки, рассматриваемые на эту вакансию, пока не называются.

Ранее в Серхи Роберто был заинтересован итальянский гранд.

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Все комментарии
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
вчера в 22:44
Тренера уже не ищет?)
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 20:15
Барселона трещит по швам, проблемы как снежный ком накатываются на неё. Перспективы крайне не светлые пока
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 19:50
Пусть только свистнут и защитники появятся!
112910415
112910415
вчера в 19:47
нужен очень богатый, чтоб денег не просил (
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 19:11, ред.
Переговоры по контракту с Барселоной зашли в тупик. Многие ожидали, что Роберто покинет Каталонию этим летом, но клуб развернулся на 180 градусов после того, как он согласился на значительное сокращение заработной платы.
Несмотря на это, он не пользуется популярностью в определенных слоях фанатов Барсы. Некоторые видят в нем символ драматической неуспеваемости клуба в последние годы, и в этом сезоне его даже высмеивают болельщики.
Текущий контракт Роберто истекает летом 2022 года, и, несмотря на сообщения в прошлом месяце, предполагающие, что было достигнуто соглашение о двухлетнем продлении, сообщалось, что переговоры зашли в тупик. Значит надо искать, и поскорее.
minai
minai
вчера в 18:51
Лучше бы поискали нового Месси.
drug01
drug01
вчера в 18:17
Надо всех менять
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 18:13
Советую приглядеться к Кутепову из спартака.
Илья85
Илья85
вчера в 18:09, ред.
А Дест разве не правый защитник ?его как раз и покупали после продажи Самеду
Happyboy Barca
Happyboy Barca
вчера в 18:03
если бы не был затычкой в клубе неизвестно каким отличным футболистом он стал.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:57
Теперь ждать до зимы...
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