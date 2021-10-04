«Барселона» ищет нового защитника на место Серхи Роберто

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вчера, 17:54

Каталонская «Барселона», судя по всему, смирилась с уходом правого защитника . Игрок и клуб не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Зимой футболиста попробует подписать «Манчестер Сити». Наставник «горожан» лично знаком с Серхи.

«Сине-гранатовые» теперь пытаются срочно найти замену футболисту. Конкретные игроки, рассматриваемые на эту вакансию, пока не называются.

Ранее в Серхи Роберто был заинтересован итальянский гранд.