«Барселона» ищет нового защитника на место Серхи Роберто

Каталонская «Барселона», судя по всему, смирилась с уходом правого защитника Серхи Роберто. Игрок и клуб не могут договориться о продлении контракта, который истекает летом 2022 года. Зимой футболиста попробует подписать «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола лично знаком с Серхи.
«Сине-гранатовые» теперь пытаются срочно найти замену футболисту. Конкретные игроки, рассматриваемые на эту вакансию, пока не называются.
Ранее в Серхи Роберто был заинтересован итальянский гранд.
Несмотря на это, он не пользуется популярностью в определенных слоях фанатов Барсы. Некоторые видят в нем символ драматической неуспеваемости клуба в последние годы, и в этом сезоне его даже высмеивают болельщики.
Текущий контракт Роберто истекает летом 2022 года, и, несмотря на сообщения в прошлом месяце, предполагающие, что было достигнуто соглашение о двухлетнем продлении, сообщалось, что переговоры зашли в тупик. Значит надо искать, и поскорее.
Несмотря на это, он не пользуется популярностью в определенных слоях фанатов Барсы. Некоторые видят в нем символ драматической неуспеваемости клуба в последние годы, и в этом сезоне его даже высмеивают болельщики.
Текущий контракт Роберто истекает летом 2022 года, и, несмотря на сообщения в прошлом месяце, предполагающие, что было достигнуто соглашение о двухлетнем продлении, сообщалось, что переговоры зашли в тупик. Значит надо искать, и поскорее.