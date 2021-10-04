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«Тоттенхэм» не против подписать Коутиньо

вчера, 17:38

Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутиньо может сменить клубную прописку. В игроке заинтересован «Тоттенхэм». Каталонцы не рассчитывают на футболиста и хотели бы расстаться с ним. Боссы «шпор» считают, что бразилец смог бы усилить их команду. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 30 млн евро.

Ранее на игрока претендовал другой английский клуб.

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112910415
112910415
сегодня в 07:27
срочно продать, пока цена в ноль не упала
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 19:45
Коут был звезда в Ливерпуле - один из ведущих игроков, любимец публики, прекрасные голы и передачи.
потом его сбаламутил неймар - перешел в барсу и с тех пор Коут болтается как ...... в проруби...
сам себе сгубил карьеру
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 18:49, ред.
Тоттенхэм, как сообщается, рассматривает потенциальную сделку - подписать контракт с Филиппe Коутиньо. Тоттенхэм обдумывает над потенциальным трансфером 29-летнего футболиста, и неудивительно, что Барса стремится его отпустить.
Менеджер Нуну Эспириту Санту и управляющий, футбольный директор Фабио Паратичи заинтересованы в добавлении бразильца в состав Тоттенхэма,
В отчете говорится, что Барселона будет готова пойти на сделку по сниженной цене, чтобы избавить его от своих счетов. Коутиньо летит до высоких зарплат, которые Барселона просто не может себе позволить в их нынешнем состоянии.
Конечно, они сами виноваты в этом беспорядке. Крупные приобретения, такие как Коутиньо, Антуан Гризманн и Усман Дембеле, поглотили огромную часть капитальных ресурсов Барселоны. Это привело к катастрофе, которая в настоящее время поглощает Барсу.
Коутиньо сильно разочаровал на «Камп Ноу». За это время ему удалось забить всего 23 гола и сделать 14 передач в 96 матчах - это далеко не тот талант, которого мы видели, когда он последний раз выступал в Премьер-Лиге.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:43
Надо Кейна продать
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:49
Барсе уж очень нужны деньги 💰.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:46
Серьезно он подешевел.
sv_1969
sv_1969
вчера в 17:45
Может и заиграет в Шпорах
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:44
Вот это упал его ценник конечно!.. Ливерпулю за него отдали 150-160млн, если не ошибаюсь. Точно помню, что на бабло с его продажи купили Алиссона и Ван Дейка
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:39
Ну так подписывайте,раз не против
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