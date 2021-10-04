«Тоттенхэм» не против подписать Коутиньо

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вчера, 17:38

Нападающий «Барселоны» может сменить клубную прописку. В игроке заинтересован «Тоттенхэм». Каталонцы не рассчитывают на футболиста и хотели бы расстаться с ним. Боссы «шпор» считают, что бразилец смог бы усилить их команду. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 30 млн евро.

Ранее на игрока претендовал другой английский клуб.