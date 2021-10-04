«Тоттенхэм» не против подписать Коутиньо

Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутиньо может сменить клубную прописку. В игроке заинтересован «Тоттенхэм». Каталонцы не рассчитывают на футболиста и хотели бы расстаться с ним. Боссы «шпор» считают, что бразилец смог бы усилить их команду. Трансферная стоимость игрока оценивается примерно в 30 млн евро.
Ранее на игрока претендовал другой английский клуб.
Менеджер Нуну Эспириту Санту и управляющий, футбольный директор Фабио Паратичи заинтересованы в добавлении бразильца в состав Тоттенхэма,
В отчете говорится, что Барселона будет готова пойти на сделку по сниженной цене, чтобы избавить его от своих счетов. Коутиньо летит до высоких зарплат, которые Барселона просто не может себе позволить в их нынешнем состоянии.
Конечно, они сами виноваты в этом беспорядке. Крупные приобретения, такие как Коутиньо, Антуан Гризманн и Усман Дембеле, поглотили огромную часть капитальных ресурсов Барселоны. Это привело к катастрофе, которая в настоящее время поглощает Барсу.
Коутиньо сильно разочаровал на «Камп Ноу». За это время ему удалось забить всего 23 гола и сделать 14 передач в 96 матчах - это далеко не тот талант, которого мы видели, когда он последний раз выступал в Премьер-Лиге.
Менеджер Нуну Эспириту Санту и управляющий, футбольный директор Фабио Паратичи заинтересованы в добавлении бразильца в состав Тоттенхэма,
В отчете говорится, что Барселона будет готова пойти на сделку по сниженной цене, чтобы избавить его от своих счетов. Коутиньо летит до высоких зарплат, которые Барселона просто не может себе позволить в их нынешнем состоянии.
Конечно, они сами виноваты в этом беспорядке. Крупные приобретения, такие как Коутиньо, Антуан Гризманн и Усман Дембеле, поглотили огромную часть капитальных ресурсов Барселоны. Это привело к катастрофе, которая в настоящее время поглощает Барсу.
Коутиньо сильно разочаровал на «Камп Ноу». За это время ему удалось забить всего 23 гола и сделать 14 передач в 96 матчах - это далеко не тот талант, которого мы видели, когда он последний раз выступал в Премьер-Лиге.