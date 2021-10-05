Наумов: «Николичу дали новую команду уже по ходу сезона. Ему нужно время»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе с поста главного тренера московской команды.

Дело в том, что тренеру Николичу дали новую команду уже по ходу чемпионата. И что прикажете ему делать? Он приходит на тренировку, а ему говорят: теперь ты работаешь вот с этими игроками.

А это значит, что надо все начинать сначала. Нужно встраивать футболистов в свою модель. Разве это легко? Все закономерно – игра абсолютно разрозненная, хотя исполнители квалифицированные.

Но есть и свои нюансы. Анджорин вообще не готов: может играть 15 минут, дальше он просто не выдерживает. Бека Бека тоже еще не понял, в какой чемпионат попал, да и Керк пока не встроен. Николичу нужно было время, чтобы все переделать. Отсюда и объяснимые потери очков.