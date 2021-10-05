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Наумов: «Николичу дали новую команду уже по ходу сезона. Ему нужно время»

вчера, 10:42

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов высказался о возможном уходе Марко Николича с поста главного тренера московской команды.

Дело в том, что тренеру Николичу дали новую команду уже по ходу чемпионата. И что прикажете ему делать? Он приходит на тренировку, а ему говорят: теперь ты работаешь вот с этими игроками.

А это значит, что надо все начинать сначала. Нужно встраивать футболистов в свою модель. Разве это легко? Все закономерно – игра абсолютно разрозненная, хотя исполнители квалифицированные.

Но есть и свои нюансы. Анджорин вообще не готов: может играть 15 минут, дальше он просто не выдерживает. Бека Бека тоже еще не понял, в какой чемпионат попал, да и Керк пока не встроен. Николичу нужно было время, чтобы все переделать. Отсюда и объяснимые потери очков.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:58
Наумов прав... Очень жаль Николича. Его просто назначили крайним за грубые провалы в неразумной селекции
протон
протон
вчера в 22:57
Этот, из бывших, Наумов говорит правильные простые разумные вещи.
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 14:32
РПЛ не джунгли)...не всегда выживает сильнейший...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:49
Один из сильнейших тренеров РПЛ, благодаря которому "Локомотив" несмотря на текучку кадров находится в верхней части таблицы РПЛ. Скорее всего покинет Россию с тремя миллионами компенсации.
v94qz8vcp4bq
v94qz8vcp4bq
вчера в 11:10
Дайте лысому поработать! - это классика жанра
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:00
Был бы он хорватом,для дуэта немцев это было бы относительно приемлемым(всё-таки постоянные политические союзники),но он-серб...
112910415
112910415
вчера в 10:57
дело в том, что этот тренер не нужен руководству
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