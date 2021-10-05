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Ал. Миранчук: «Чувствую себя отлично»

сегодня, 00:15

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о своей физической готовности.

Чувствую себя отлично. Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл какое-то количество игр, поэтому не знаю.

Надо брать свои очки, побеждать, делать свое дело.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 09:46
В "сапоге" два российских сапога-пара.И оба чувствуют себя на лавке великолепно.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:07
Слабо верится, что Миранчук в сборной преобразится и реально сможет помочь. В Аталанте он прочно занял место запасного и даже не выходит на замены в последних матчах. В двух предыдущих матчах сборной под руководством Карпина тоже ничем себя не проявил. Так что, особых иллюзий не питаю от присутствия Ал. Миранчука в сборной. Остаётся надеяться на чудесное преображения одного из главных наших талантов своего поколения, так как вызов в сборную и безусловная поддержка со стороны тренерского штаба, должны взбодрить игрока и мотивировать его показать свой лучший футбол и свои сильные качества. Алексей и сам должен понимать, что удачные игры за сборную могут повлиять и на положение его дел в клубе в лучшую сторону. Будем на это надеяться, что Алексей, наконец, проснётся. Удачи нашей сборной! Болеем за Россию!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:58
Самые трудные матчи, а у нас проблемы с составом...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:46
Превратился в Аталанте в статиста...
shlomo
shlomo
сегодня в 07:28
Посмотрим, что будет на поле...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 07:23
Пусть покажет свои отличные чувства на поле.
Mangur
Mangur
сегодня в 07:18
Оченб прекрасно, что хорошо
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 07:15
Начни уже,также играть,как ты себя чуйствуешь!
af3byhsvkdse
af3byhsvkdse
сегодня в 06:49
Это очень кстати
112910415
112910415
сегодня в 05:51
непросто ему будет, но есть шанс !
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 02:01
Ну так играй. Или тренер - бяка?)
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:42
Несмотря на то, что А.Миранчук не имеет большой игровой практики в "Аталанте", он определённо нужен сборной России, и играя в составе сборной России не будет самым слабым "звеном", хотя вполне возможно, что и лучшим не будем в составе сборной, но сборной он необходим...

Удачи А.Миранчуку и сборной России в очень сложных, тяжёлых и непредсказуемых матчах сборной России с непростыми соперниками...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:31, ред.
Лукавит Алексей - однозначно. После лидерской позиции в Локо целый год сидеть на лавке - это только Кокорину может нравится. Ну а Алексею скорее предстоит смена клуба : либо аренда, либо продажа. Видно Аталанта слишком хороша для Алексея, раз никаких положительных подвижек нет.
Жаль, но - это футбол.
Всем здоровья.
протон
протон
сегодня в 00:27
ну так начни уже и на поле что-то делать, Леша, раз так хорошо себя чувствуешь.
а то последние твои матчи как-то, мягко говоря, не впечатлили.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:26
Хочется надеяться на то, что чувствуя себя отлично, А.Миранчук будет и играть отлично в составе сборной России.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:25
Ну хоть один себя чувствует отлично, правда есть одно Но , не играет !!!☝😉
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