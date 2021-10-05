Ал. Миранчук: «Чувствую себя отлично»

Полузащитник сборной России Алексей Миранчук рассказал о своей физической готовности.
Чувствую себя отлично. Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл какое-то количество игр, поэтому не знаю.
Надо брать свои очки, побеждать, делать свое дело.
Жаль, но - это футбол.
Всем здоровья.
Жаль, но - это футбол.
Всем здоровья.
Удачи А.Миранчуку и сборной России в очень сложных, тяжёлых и непредсказуемых матчах сборной России с непростыми соперниками...
Удачи А.Миранчуку и сборной России в очень сложных, тяжёлых и непредсказуемых матчах сборной России с непростыми соперниками...