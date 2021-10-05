Ал. Миранчук: «Чувствую себя отлично»

Полузащитник сборной России рассказал о своей физической готовности.

Чувствую себя отлично. Не могу сказать, как буду чувствовать себя на поле, потому что не играл какое-то количество игр, поэтому не знаю.

Надо брать свои очки, побеждать, делать свое дело.