Д. Билялетдинов: «В России не хватает качественных тренеров»

Экс-игрок «Локомотива» высказал мнение по поводу полной отмены лимита на легионеров в РПЛ .

Это — одна из частей глобального изменения в нашей структуре. Я не считаю, что это панацея. Да, можно пересматривать это дело в сторону уменьшения, увеличения, вообще отмены. Но, мне кажется, кардинальные проблемы идут в системе воспитания и подготовке детей, нехватка качественных условий для тренировок, качественных тренеров не хватает. Но если взять и лимит отменить, то это не панацея.