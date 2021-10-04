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Д. Билялетдинов: «В России не хватает качественных тренеров»

вчера, 21:50

Экс-игрок «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказал мнение по поводу полной отмены лимита на легионеров в РПЛ.

Это — одна из частей глобального изменения в нашей структуре. Я не считаю, что это панацея. Да, можно пересматривать это дело в сторону уменьшения, увеличения, вообще отмены. Но, мне кажется, кардинальные проблемы идут в системе воспитания и подготовке детей, нехватка качественных условий для тренировок, качественных тренеров не хватает. Но если взять и лимит отменить, то это не панацея.

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Все комментарии
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 02:12, ред.
Олимпийские игры выиграли за счёт того что там не играют лучшие игроки НХЛ, а это сборная США и Канады !!! Почему же тогда в мире , аж семь лет ничего кроме бронзы не выигрывали ??? Я и говорил, что потихонечку и хоккей уже уходит. Хотя хоккей всю жизнь был более русским видом спорта чем футбол ⚽️ . И это не оспоримый факт , и я думаю даже сравнивать их не корректно по достижениям ! Как-то так. Спасибо за понимание дружище ✌✊
mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:39
В России всегда чего-то не хватает.
Gahi
Gahi ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 00:43
При всех трудностях сборная России за последние время становилась Чемпионами мира по хоккею в 2012 году и 2014 году. Сборная России под руководством тренера команды Олега Знорка является действующим победителями Олимпийских Игр 2018 года. Этот титул остаться на вечно и приставка экс к победителям не прилагается. Так что только в 2022 году их могут сменить другая национальная команда если конечно ей это получиться сделать и выиграть это звания у России. А на сегодняшний день сборная Россия по хоккею является Олимпиоником, но увы о футболе мы так сказать не можем Удачи
протон
протон
сегодня в 00:24, ред.
Сейчас идет смена поколений , возрастные уходят, на смену приходят еще не опытные тренеры которые только завершили карьеру игрока. если поискать не думаю что нет качественных тренеров, тот же Ташуев, Кононов
Ironigor
Ironigor ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 00:06
Насчёт хоккея можно поспорить. Уже тоже потихоньку но очень уверенно скатываемся . Когда последний раз наша сборная России становилась чемпионом мира ??? В 2019 году - бронза . А золото брали в 2014 году. Так что хоккей тоже уже не айс , совсем ! У нас осталась художественная гимнастика благодаря величию Винер , и то которую тоже гасят на международных аренах. И единственное безупречное выступление синхроонного плавания. И пожалуй всё !
msa79
msa79
вчера в 23:58
смешно то, что многие что то требуют от РФС, ветеранов, профессиональных клубов, а про министерство спорта России и региональные министерства спорта, в чьих ведениях находятся футбольные спортшколы, через которые проходят тысячи детей по всей стране мало кто вспоминает, с них кто спросит за работу, за все эти годы.
Gahi
Gahi
вчера в 23:49
Кто мешает всем руководителям футбола и ветеранам футбола собраться чтобы составить план на ближайшие пять лет, кто хочет навести порядок в системе подготовке тренеров и соответственно через них воспитывать достойных молодых футболистов. Можно много говорить и рассказывать как и где идет этот процесс, но никто не хочет у себя дома наводить порядок в этом виде спорта. Да очень много проблем во всех отраслях и в спорте тоже, но почему-то в хоккее, пляжном футболе, волейболе и.т.д, команды играют и бороться за звание Чемпиона Мира и Олимпийских Играх 🌍,а в футболе наблюдается обратный процесс уже в рейтинге УЕФА выходим из десятки хотя недавно были в шаге от того чтобы опередить Францию. Вот и Прядкина меняю, хочется спросить того кто будет вместо него, что изменится и как данный руководитель собирается со всем этим делать с руководителем РФС чтобы в ближайшей перспективе достичь хорошего результата от разрядника до мастеров спорта в футболе. Удачи
Caniggia
Caniggia
вчера в 22:59
Ни игроков, ни тренеров качественных у нас нет, потому что это на фиг никому не надо! А просто так они не появятся. Потому что надо воспитывать и учить, но это, похоже, у нас не скоро настанет. Во всём будут винить лимит и когда его отменят (года через 3), пройдёт ещё лет 5-6 без особых результатов. Может быть тогда что-то сдвинется с места, лет через 10. Возможно, уже не при нашей жизни.
Cat01
Cat01
вчера в 22:35
Надо растить?!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:26
Не хватает качественных игроков , а значит не хватает качественных детских школ. Были бы игроки , а тренеры найдутся. Если у клуба есть большие деньги, то там и условный Гунько справится, все зависит от качества покупаемых игроков, а это может себе позволить два-три клуба у нас. И как бы остальные не старались , кто то из богатеньких свое возьмет, не один, так другой.
Всем здоровья.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 22:10
Напомнил о себе
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:08
Земля у нас обильна,порядка нет как нет...
Есть,правда,Биль-лятдинов,но он большой секрет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:53
Всего у нас хватает,надо только поискать,страна то большая!
beefs
beefs
вчера в 21:53
это все впустую, чинуши не слышат, у них свои планы...
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