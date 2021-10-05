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Кафанов о Реброве: «Лучшего второго вратаря невозможно представить»

сегодня, 00:35

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов похвалил голкипера «Спартака» Артема Реброва.

Артем вообще умничка. Лучшего второго вратаря по менталитету, чем нынешний Ребров, невозможно и представить. Взрослый человек, стал в команде чемпионом, а теперь помогает сплотить команду. Да, он не играет, но зато создает микроклимат и остается системообразующей фигурой, которая всех объединяет.

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Все комментарии
makkie
makkie
сегодня в 12:36
Разве Кафанов работал с Ребровым?
Чист
Чист
сегодня в 11:39
По мне Кафанова -надо гнать подальше от сборной -а кого он видит первым то -у нас фактический все вратари хорошие -в настоящее время лучше Дюпина нету
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 11:06
Сомнительная похвала,с позиций тренера вратарей сборной.Может Кокорин тоже "Фиорентину" сплачивает,а мы его ругаем???
alexgurzan
alexgurzan ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 09:21
.
drug01
drug01
сегодня в 09:01
Желаем ему удачи
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 08:18
Теперь и за атмосферу деньги платят.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 08:17
Намек на сборную??? Третий запасной в Спартаке и какой же он лидер???
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 08:10
А когда-то был первым
d6w6par6wbt2
d6w6par6wbt2
сегодня в 08:02
Весьма спорное утверждение
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:01
Надо прислушаться
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 07:51
Сиди себе в запасе, покрикивай на молодняк,получай хорошие бабки, особо не на что не рассчитывая в спортивном плане, вот лафа...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 07:47
Елей в уши лавочника...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 07:44
Я думал, что он закончил
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 07:39
Хороший был вратарь
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:31
Микроклимат это хорошо, но не всегда приносит нужный результат
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:26
К чему о нем вспомнил?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 07:25
он просто похвалил Реброва, и все, а на счет Крицука, спасибо,подняли с утра настроение))
Сп62
Сп62 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 07:25
А при чём здесь сборная? Кафанов оценивает Артёма, как вратаря команды Спартак и никуда его не сватает. Кстати, в командах имеются тренеры психологи чью роль с успехом Артём выполняет. Честь и хвала ему за это.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:22
А в сборную слабо?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 07:17
Подкололи штанголиза, действительно вечно второй.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 06:57
Да еще бы! Да и Артем уже страшно соскучился по своей любимой:
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 06:41
Скорее всего это призыв Спартаку чтоб Максименко на лавку усадили учитесь читать между строк,Кафанов не вызвал Максименко на октябрьские матчи потому что понял что для сборной он не готов
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 06:29
Мне звонили, но минуты за 2 до доставки))
AlVi77
AlVi77
сегодня в 05:55
Кто нам очки из питера вернет, а, &анд0н???
ABir
ABir
сегодня в 05:52
К сожалению двух вратарей в одни ворота нельзя ставить одновременно и менять их, как в хоккее через матч не рекомендуется
311
311
сегодня в 02:07
Один отбивает перед собой сопернику в ноги, второй семинольный, третий сам себе забивает. Хорошая компания, каждый со своими скиллами!)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:02
Крицюк сейчас лучший вратарь.
А насчёт Реброва вообще не понимаю, человек не играет, какой он может быть вообще второй или третий ??? Какую команду он пытается сплотить , - Спартак ??? Кафанов явно что-то потребляет . Он выбирает вратаря или тамаду на свадьбу ??? И даже если Ребров что-то и делает внутри своей команды Спартак, то сборная России это совсем другой коллектив и то что воспринимается нормальным внутри клуба, может совсем не подойти в сборной . А в сборной должен быть капитан который эти функции должен нести и в раздевалке и на тренировках и на поле во время игры . А брать Реброва в сборную за какие-то непонятные заслуги в Спартаке, какой-то нонсенс ! Да и Спартак с его микроклиматом ничего что-то не показывает выдающегося. Карпину надо обратить внимание на высказывания Кафанова и принятия непонятных решений. Это вообще-то сборная страны по игре в футбол, а не Росгидромет .
Девиз Кафанова , из песни слов не выкинешь, -
" Главней всего , погода в доме ,
А остальное суета , Есть Виталий и Артёмка ,
а всё что кроме, легко уладить с помощью мяча !!!
Всем Добра !!!
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 01:18
Вратарь хороший. Главное чтобы дыркой не стал, как Акинфеев.
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
сегодня в 01:13
А кто такой Гильермо? Знаю такого, правда из сериала)
протон
протон
сегодня в 01:02
Все правильно сказал. Артём хороший кипер с отличными сезонами, душевный мужик, создатель атмосферы, участник активностей клуба, большой благотворитель. Вот кто не протирает штаны за зп, хоть и не играет практически.
не болею за Спартак, но Ребров всегда вызывал уважение. крепкий средний вратарь, но точно не бездарь. в чемпионский сезон он сыграл важную роль.
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