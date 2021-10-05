Кафанов о Реброве: «Лучшего второго вратаря невозможно представить»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов похвалил голкипера «Спартака» Артема Реброва.
Артем вообще умничка. Лучшего второго вратаря по менталитету, чем нынешний Ребров, невозможно и представить. Взрослый человек, стал в команде чемпионом, а теперь помогает сплотить команду. Да, он не играет, но зато создает микроклимат и остается системообразующей фигурой, которая всех объединяет.
не болею за Спартак, но Ребров всегда вызывал уважение. крепкий средний вратарь, но точно не бездарь. в чемпионский сезон он сыграл важную роль.
не болею за Спартак, но Ребров всегда вызывал уважение. крепкий средний вратарь, но точно не бездарь. в чемпионский сезон он сыграл важную роль.
А насчёт Реброва вообще не понимаю, человек не играет, какой он может быть вообще второй или третий ??? Какую команду он пытается сплотить , - Спартак ??? Кафанов явно что-то потребляет . Он выбирает вратаря или тамаду на свадьбу ??? И даже если Ребров что-то и делает внутри своей команды Спартак, то сборная России это совсем другой коллектив и то что воспринимается нормальным внутри клуба, может совсем не подойти в сборной . А в сборной должен быть капитан который эти функции должен нести и в раздевалке и на тренировках и на поле во время игры . А брать Реброва в сборную за какие-то непонятные заслуги в Спартаке, какой-то нонсенс ! Да и Спартак с его микроклиматом ничего что-то не показывает выдающегося. Карпину надо обратить внимание на высказывания Кафанова и принятия непонятных решений. Это вообще-то сборная страны по игре в футбол, а не Росгидромет .
Девиз Кафанова , из песни слов не выкинешь, -
" Главней всего , погода в доме ,
А остальное суета , Есть Виталий и Артёмка ,
а всё что кроме, легко уладить с помощью мяча !!!
Всем Добра !!!
А насчёт Реброва вообще не понимаю, человек не играет, какой он может быть вообще второй или третий ??? Какую команду он пытается сплотить , - Спартак ??? Кафанов явно что-то потребляет . Он выбирает вратаря или тамаду на свадьбу ??? И даже если Ребров что-то и делает внутри своей команды Спартак, то сборная России это совсем другой коллектив и то что воспринимается нормальным внутри клуба, может совсем не подойти в сборной . А в сборной должен быть капитан который эти функции должен нести и в раздевалке и на тренировках и на поле во время игры . А брать Реброва в сборную за какие-то непонятные заслуги в Спартаке, какой-то нонсенс ! Да и Спартак с его микроклиматом ничего что-то не показывает выдающегося. Карпину надо обратить внимание на высказывания Кафанова и принятия непонятных решений. Это вообще-то сборная страны по игре в футбол, а не Росгидромет .
Девиз Кафанова , из песни слов не выкинешь, -
" Главней всего , погода в доме ,
А остальное суета , Есть Виталий и Артёмка ,
а всё что кроме, легко уладить с помощью мяча !!!
Всем Добра !!!