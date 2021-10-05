Кафанов о Реброве: «Лучшего второго вратаря невозможно представить»

Тренер вратарей сборной России похвалил голкипера «Спартака» .

Артем вообще умничка. Лучшего второго вратаря по менталитету, чем нынешний Ребров, невозможно и представить. Взрослый человек, стал в команде чемпионом, а теперь помогает сплотить команду. Да, он не играет, но зато создает микроклимат и остается системообразующей фигурой, которая всех объединяет.