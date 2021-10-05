Колосков: «К Прядкину никогда не было каких-то серьезных замечаний»

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вчера, 13:22

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что никаких серьезных замечаний к Сергею Прядкину за время его работы на посту президента РПЛ не было.

Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ , он возглавлял организацию с 2007 года.