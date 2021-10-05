Колосков: «К Прядкину никогда не было каких-то серьезных замечаний»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что никаких серьезных замечаний к Сергею Прядкину за время его работы на посту президента РПЛ не было.
Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ, он возглавлял организацию с 2007 года.
Сергей Геннадьевич [Прядкин] 14 лет возглавлял РПЛ, это говорит о том, что ему доверяли клубы, несколько раз переизбирали на новый срок. Буквально в начале года вновь его избрали. Я деталей не знаю, но раз клубы избирали, значит, что были довольны тем, как он руководил лигой, лига занимается проведением соревнований. Это, прежде всего, календарь, конечно, иногда замечания по календарю были, были замечания по началу матчей, это все было обусловлено контрактом лиги. Каких-то серьезных замечаний к Прядкину и лиге никогда не было, и ни нам, и ни вам никто не объяснил причину ухода Прядкина, пока из первых уст не прозвучит, все фантазии неуместны.
прядкина надо сделать по нечётным президентом. все ржут от идиотизма в рфс с президентами, вице-президентами, генеральными секретарями, просто секретарями, нач. управлениями и т.д.
прядкина надо сделать по нечётным президентом. все ржут от идиотизма в рфс с президентами, вице-президентами, генеральными секретарями, просто секретарями, нач. управлениями и т.д.