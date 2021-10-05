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Колосков: «К Прядкину никогда не было каких-то серьезных замечаний»

вчера, 13:22

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что никаких серьезных замечаний к Сергею Прядкину за время его работы на посту президента РПЛ не было.

Прядкин подал в отставку с поста президента РПЛ, он возглавлял организацию с 2007 года.

Сергей Геннадьевич [Прядкин] 14 лет возглавлял РПЛ, это говорит о том, что ему доверяли клубы, несколько раз переизбирали на новый срок. Буквально в начале года вновь его избрали. Я деталей не знаю, но раз клубы избирали, значит, что были довольны тем, как он руководил лигой, лига занимается проведением соревнований. Это, прежде всего, календарь, конечно, иногда замечания по календарю были, были замечания по началу матчей, это все было обусловлено контрактом лиги. Каких-то серьезных замечаний к Прядкину и лиге никогда не было, и ни нам, и ни вам никто не объяснил причину ухода Прядкина, пока из первых уст не прозвучит, все фантазии неуместны.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:14
Президент подал в отставку с поста президента Российской...
112910415
112910415
вчера в 14:22
но и пользы никакой не замечено
Аксинья
Аксинья
вчера в 13:49
Толку было от Сергея что с козла молока, но вреда однако тоже никакого))
berda2003
berda2003
вчера в 13:49
почётный президент хвалит простого президента - 69, это так трогательно...
прядкина надо сделать по нечётным президентом. все ржут от идиотизма в рфс с президентами, вице-президентами, генеральными секретарями, просто секретарями, нач. управлениями и т.д.
mihaluch
mihaluch
вчера в 13:44
Видно Мутко прихватили а Прядкин под ним ходил.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:41
Не было замечаний? Одно лицензирование "Тамбова" и выделение туда средств на доигрывание чемпионата чего стоит.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:31
В одной коляске катилися,или еще катятся,какие там могут быть замечания???!!!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:28
Были бы серьёзные претензии,получил бы 24 млн.Недоработал кадр...
Djebrael
Djebrael
вчера в 13:24
Или просто их не хотели замечать...
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