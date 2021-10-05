Сёмин прокомментировал отставку Прядкина с поста президента РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста президента Российской Премьер-Лиги.

Надо поблагодарить Прядкина, он работал долгое время. Изменения тоже нужны: Хачатурянц — руководитель нового направления, ему очень доверяют клубы. Думаю, у него всё должно получиться. У Ашота Рафаиловича много идей, мыслей. Наверное, время для таких изменений пришло.