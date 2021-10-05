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Сёмин прокомментировал отставку Прядкина с поста президента РПЛ

вчера, 13:15

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста президента Российской Премьер-Лиги.

Надо поблагодарить Прядкина, он работал долгое время. Изменения тоже нужны: Хачатурянц — руководитель нового направления, ему очень доверяют клубы. Думаю, у него всё должно получиться. У Ашота Рафаиловича много идей, мыслей. Наверное, время для таких изменений пришло.

Хачатурянц очень опытный, хорошо себя проявил, возглавляя судейский комитет: внедрение VAR и решения шли на благо футбола. Есть ошибки, но Хачатурянц хорошо знает футбол.

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протон
протон
вчера в 22:15
Что-то я не увидел результатов работы с судьями, за несколько лет ничего не поменял, даже с вар неможет навести порядок в судействе. Но заслужил повышение, странно.
berda2003
berda2003
вчера в 16:04
старая калоша готовит себе место в рпл - запел соловьём, но на поверку чистая ворона... старого на прощанье поцеловал, а нового лизнул...
112910415
112910415
вчера в 14:00
разлука будет без печали
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 13:29
Сёмин рвётся назад в футбол,наступая по всем фронтам!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:20
Всё очень предсказуемо, Сёмин дипломат.
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