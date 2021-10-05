Ловчев: «Удивлён отставкой Прядкина»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста главы РПЛ .

Удивлён. Я не знаю, как и по каким причинам было принято такое решение. Прядкин — это не человек, который как Ленин повел на революцию кого-то, это все-таки человек, который работал в рамках регламента. А регламент РПЛ такой же, как когда-то мы создавали в мини-футболе, когда я там работал. Все глобальные решения — коллегиальные. Насколько я понимаю, Прядкин всегда привносил в жизнь то, что принимали руководители клубов.

Видимо, когда недавно появилась информация о том, что большинство клубов недовольны его работой, что-то и произошло. Это, конечно, только мои догадки. Все клубы у нас, кроме Галицкого, в какой-то мере государственные, их содержат в основном банки. И вот они все начали говорить: «Надо отменить лимит». Тут все понятно, ведь деньги не свои, а государственные. Думают: «Возьмем еще из Газпрома кусочек какой-то трубы». И вот Владимир Путин пригрозил им всем, сразу все затихло на время. И чуть позже вспыхнуло полное недовольство. Но все равно Прядкин был их человеком, который воплощал идеи клубов, сформированные на общем собрании, в реальность.