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Ловчев: «Удивлён отставкой Прядкина»

вчера, 13:57

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал уход Сергея Прядкина с поста главы РПЛ.

Удивлён. Я не знаю, как и по каким причинам было принято такое решение. Прядкин — это не человек, который как Ленин повел на революцию кого-то, это все-таки человек, который работал в рамках регламента. А регламент РПЛ такой же, как когда-то мы создавали в мини-футболе, когда я там работал. Все глобальные решения — коллегиальные. Насколько я понимаю, Прядкин всегда привносил в жизнь то, что принимали руководители клубов.

Видимо, когда недавно появилась информация о том, что большинство клубов недовольны его работой, что-то и произошло. Это, конечно, только мои догадки. Все клубы у нас, кроме Галицкого, в какой-то мере государственные, их содержат в основном банки. И вот они все начали говорить: «Надо отменить лимит». Тут все понятно, ведь деньги не свои, а государственные. Думают: «Возьмем еще из Газпрома кусочек какой-то трубы». И вот Владимир Путин пригрозил им всем, сразу все затихло на время. И чуть позже вспыхнуло полное недовольство. Но все равно Прядкин был их человеком, который воплощал идеи клубов, сформированные на общем собрании, в реальность.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:58
Что-то я не увидел результатов работы с судьями, за несколько лет ничего не поменял, даже с вар неможет навести порядок в судействе. Но заслужил повышение, странно.
протон
протон
вчера в 20:58
Это самая лучшая новость про футбол за последние несколько лет.. давным давно надо было его убирать. Надеюсь Гершкович следом пойдет... присосались блин...
trimetil
trimetil
вчера в 15:20
Прядкин слил информацию Цорну о возможности отмены лимита, большинству руководителей клубов это не понравилось.
112910415
112910415
вчера в 14:46
команда сверху, как обычно
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 13:59
Да ладно? Всё к этому и шло.
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