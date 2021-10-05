«Таких денег больше никто не даст». Газизов — о соглашении РПЛ с «Матч ТВ»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал известие о том, что Российская Премьер-Лига не станет проводить тендер на телеправа и продолжит сотрудничество с «Матч ТВ».
Довольны решением по правам. 16 клубов проголосовали единогласно. Ребят, там сумма… Таких денег больше никто не даст.
до сего дня обещали провести, поясняли красиво : "для соблюдения принципов открытости выбора " ...
уже не надо соблюдать ?
до сего дня обещали провести, поясняли красиво : "для соблюдения принципов открытости выбора " ...
уже не надо соблюдать ?
Кто-то сомневался ? Можно было и миллиард долларов нарисовать для красоты
Кто-то сомневался ? Можно было и миллиард долларов нарисовать для красоты
Сообщаем вам, что в декабре этого года будут закрыты и удалены все лиги. Данное решение далось нелегко и обсуждалось в течении долгого времени. Основную свою функцию лиги уже давно не выполняют, что и послужило основной, но далеко не единственной причиной их закрытия. Просьба отнестись к данному решению с пониманием и принять его без сожалений, ведь всё лучшее ещё впереди. С нашей стороны мы можем только отсрочить закрытие лиг, что бы у вас было время обменяться контактами с вашими собеседниками и не потерять с ними связь за пределами сайта.
Приятного общения. Ждём Вас на общих ветках.
Сообщаем вам, что в декабре этого года будут закрыты и удалены все лиги. Данное решение далось нелегко и обсуждалось в течении долгого времени. Основную свою функцию лиги уже давно не выполняют, что и послужило основной, но далеко не единственной причиной их закрытия. Просьба отнестись к данному решению с пониманием и принять его без сожалений, ведь всё лучшее ещё впереди. С нашей стороны мы можем только отсрочить закрытие лиг, что бы у вас было время обменяться контактами с вашими собеседниками и не потерять с ними связь за пределами сайта.
Приятного общения. Ждём Вас на общих ветках.