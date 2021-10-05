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«Таких денег больше никто не даст». Газизов — о соглашении РПЛ с «Матч ТВ»

вчера, 16:18

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал известие о том, что Российская Премьер-Лига не станет проводить тендер на телеправа и продолжит сотрудничество с «Матч ТВ».

Довольны решением по правам. 16 клубов проголосовали единогласно. Ребят, там сумма… Таких денег больше никто не даст.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:50
а тендер-то чем вам помешал ?
до сего дня обещали провести, поясняли красиво : "для соблюдения принципов открытости выбора " ...
уже не надо соблюдать ?
протон
протон
вчера в 17:41
Газпром-ТВ "приобрёл" права у Газпром-Лиги.
Кто-то сомневался ? Можно было и миллиард долларов нарисовать для красоты
ДСА
ДСА
вчера в 17:18
Из бюджета РФ взяли и отстегнул денег на показ футбола, а Матч ТВ центральные матчи показывает за ещё дополнительные деньги для граждан.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 16:54
Однозначно!
alexgurzan
alexgurzan
вчера в 16:48
Уважаемые пользователи!

Сообщаем вам, что в декабре этого года будут закрыты и удалены все лиги. Данное решение далось нелегко и обсуждалось в течении долгого времени. Основную свою функцию лиги уже давно не выполняют, что и послужило основной, но далеко не единственной причиной их закрытия. Просьба отнестись к данному решению с пониманием и принять его без сожалений, ведь всё лучшее ещё впереди. С нашей стороны мы можем только отсрочить закрытие лиг, что бы у вас было время обменяться контактами с вашими собеседниками и не потерять с ними связь за пределами сайта.

Приятного общения. Ждём Вас на общих ветках.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:22
Пусть у Путина попросят
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