ГлавнаяНовостиФутбол и ТВАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Джорджина опубликовала превью фильма об отношениях с Роналду

27 сентября 2021, 13:22

В ближайшие месяцы Netflix покажет фильм под названием «Я — Джорджина», в котором будет рассказываться о жизни Джорджины Родригес, спутницы нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Португальский футболист тоже будет сниматься в картине, где будет рассказана история отношений пары. Джорджина в своём инстаграме опубликовала эксклюзивное превью фильма.

Все новости
В РПЛ подтвердили, что лига проведёт тендер на медиаправа лиги
09 сентября Комментарии17
Правление РПЛ проведёт тендер по телеправам
09 сентября Комментарии10
Газизов — о телеправах на РПЛ: «Футбол должен остаться общедоступным»
08 сентября Комментарии10
Роналду сыграет роль в документальном фильме про жизнь Джорджины
04 сентября Комментарии7
СлухиУ РПЛ может смениться основной вещатель
02 сентября Комментарии17
Компания Пике выкупила права на показ Лиги 1 из-за перехода Месси
25 августа Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
27 сентября в 23:24
ей книжки писать, что-то типа "путь от няньки пробирочных, до успешной няньки пробирочных")))
League1
League1
27 сентября в 17:38
Джорджина красавица! Почему бы не посмотреть на неё...
Байкал-38
Байкал-38 ответ fanliverpoolfan 777 (раскрыть)
27 сентября в 16:36
Ну почему же никто не посмотрит? Например в ЛГБТ-сообществе будут с умилением смотреть и платочком смахивать слёзы. Ну, а нормальному мужику конечно такое западало будет смотреть.
fanliverpoolfan 777
fanliverpoolfan 777
27 сентября в 16:09
Этот фильм никто не посмотрит
112910415
112910415
27 сентября в 15:44
всякий человек, имеющий контракт, должен его отрабатывать !
Байкал-38
Байкал-38
27 сентября в 14:07, ред.
Всего лишь спутница! А свадьба с Бардом Хари о чём он и сообщил на весь мир.
Хотел написать любовный треугольник, но скорее всего любовный дуэт и Джорджинья для прикрытия! А ранее была ещё Шейк...
sir_Alex
sir_Alex
27 сентября в 13:58
Абалдеть! И кто это будет смотреть? Рыдающий Бадр Хари? 😉
Байкал-38
Байкал-38
27 сентября в 13:48
Чисто коммерческий проект, как Пугачиха с Киркоровым и Галкиным.
Все знают настоящую любовь Кри...
Союзник противников
Союзник противников
27 сентября в 13:28
Продолжают ковать деньги.Пусть смотрят,кому это интересно.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100