Джорджина опубликовала превью фильма об отношениях с Роналду

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27 сентября 2021, 13:22

В ближайшие месяцы Netflix покажет фильм под названием «Я — Джорджина», в котором будет рассказываться о жизни Джорджины Родригес, спутницы нападающего «Манчестер Юнайтед» .

Португальский футболист тоже будет сниматься в картине, где будет рассказана история отношений пары. Джорджина в своём инстаграме опубликовала эксклюзивное превью фильма.