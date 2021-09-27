Джорджина опубликовала превью фильма об отношениях с Роналду

В ближайшие месяцы Netflix покажет фильм под названием «Я — Джорджина», в котором будет рассказываться о жизни Джорджины Родригес, спутницы нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
Португальский футболист тоже будет сниматься в картине, где будет рассказана история отношений пары. Джорджина в своём инстаграме опубликовала эксклюзивное превью фильма.
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