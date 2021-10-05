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«Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ

вчера, 14:50

Сообщается, что «Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ. Все клубы Премьер-Лиги высказались за отказ от проведения тендера и продление соглашения с действующим вещателем.

Новый контракт рассчитан на четыре сезона.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал данную новость:

Мы рады, что смогли донести свою позицию до всех клубов лиги и убедить их в правильности выбора в нашу пользу. Была проделана колоссальная работа за последние месяцы, но сегодня она не заканчивается — впереди масштабное обновление всех наших цифровых платформ и большой набор опций для зрителей. Кроме того, мы приняли решение о более тесном сотрудничестве с клубами и лигой для обеспечения максимального освещения новых сезонов нашего чемпионата. РПЛ остается на «Матч ТВ» еще, как минимум, на четыре сезона!

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Все комментарии
neukomm
neukomm
вчера в 20:56
Последнее время МатчТв меньше всего похож на спортивный канал. Какие-то "околоспортивные" фильмы, отечественные сериалы про спасателей (чего?!) и прочий шлак. А самое главное НОВОСТИ каждый час и ВсеНаМатч, где тоже самое повторяют, что сказано ранее в новостях. А диалоги ведущих это уже за гранью.
nubom
nubom
вчера в 18:24
А я и не знал, что по ТВ бесплатно футбол показывают....
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 18:11
Да не, лучше пинг-понг показывайте, вместо условного Зенит-Сочи...
протон
протон
вчера в 17:36, ред.
Т.е. государственный канал платит 100млн долларов государственных денег за право показа матчей клубов, в которые (в большинстве своем) вливает деньги, опять же, это государство, чтобы продавать подписки на просмотр своим же гражданам. Про этом без каких-либо шансов отбить на трансляциях и рекламе и пятой части затрат. Как это называется? Перемещение денег из одного кармана брюк в другой, при котором часть денег таинственно исчезает?
112910415
112910415
вчера в 17:07
отказ от тендера - это всегда очень хороший знак, намекающий на честность и прозрачность ! )
311
311
вчера в 17:04
А с ним и кубок Матч-тв, значит Спартак не останется без трофея!)
4RT
4RT
вчера в 16:56
Как быстро и главное "единодушно" у вас мнение меняется
Красно-белый 1987
Красно-белый 1987
вчера в 16:54, ред.
Сегодня была новость, окко предлагал показывать игры рпл на первом канале и рен тв, все трансляции на " чемпионате" с интершумом и без комментаторов, а на самом окко можно было бы смотреть одновременно несколько игр на экране, всё естественно в хд ( сейчас апл они предлагают смотреть зрителям в формате 4к и 8к, последний правда дороговато, думаю если на смартфон и на телек со смарт тв будет одна подписка я бы попробовал купить на сезон трансляции окко, главное не услышать Черданцева и Нагучева (когда последний начинает вспоминать что-нибудь из прошлого и рассказывает об этом во время прямой трансляции футбола его хочеться застрелить и самому застрелиться) конечно плюсы от того, что правами владеет матч тв тоже есть, канал в доступном доступе, ушла Канделаки, возможно вернутся хорошие дикторы как Пирожков...одну передачу нужно сделать как было когда- то (8-16 с аналитикой, спорами в эфире ведущих и гостей) сейчас смех то что они нам показывают: после футбола, это просто просмотр криков Черданцева и море рекламы, 8-16 стала не интересна из-за смены формата и ведущих) ждём улучшений со следующего сезона на федеральном канале и надеемся, что хотя бы не станет хуже чем сейчас...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:37
Что то очень мало показывали на Матч ТВ, все больше на Премьер показывали.
За адекватность
За адекватность ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 16:20
Приветствую уважаемый! Самое интересное, что вожди наверное практически всех клубов РПЛ высказывались о том, что хотят получать больше с ТВ прав ( хотя конечно они и на то, что получают наверное не играют, но не суть), а тут прямо все как один, в едином душевном порыве отказались от тендера и поддержали продление соглашения с Матч ТВ.
бундер
бундер
вчера в 15:52
Все надеялся, что окко выкупит и посмотрю, наконец, футбол с нормальными комментаторами.. Ан нет.
Геннадий Ларионов
Геннадий Ларионов ответ makkie (раскрыть)
вчера в 15:33
Шмурнов где?
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 15:25
Хорошо , что хоть игры Зенита фильмами разбавляют .
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:23
Газпром медиа групп , опять двадцать пять !
Ничего не меняется ! А жаль 👎
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:20
Ой!!! Какая радость...
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 15:18
Что хуже?
- Чемпионство Зенита
- «Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 15:10
Этот раунд за Матч ТВ. Убогому каналу - убогий чемп. А ведь все равно смотреть буду).
makkie
makkie
вчера в 15:03
На арене цирка всё те же, а в лице скоморохов Черданцев, Губерниев и Генич.
Тьфу!
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:51
Срач тв со срач комментаторами))
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