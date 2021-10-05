Сообщается, что «Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ. Все клубы Премьер-Лиги высказались за отказ от проведения тендера и продление соглашения с действующим вещателем.
Новый контракт рассчитан на четыре сезона.
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал данную новость:
Мы рады, что смогли донести свою позицию до всех клубов лиги и убедить их в правильности выбора в нашу пользу. Была проделана колоссальная работа за последние месяцы, но сегодня она не заканчивается — впереди масштабное обновление всех наших цифровых платформ и большой набор опций для зрителей. Кроме того, мы приняли решение о более тесном сотрудничестве с клубами и лигой для обеспечения максимального освещения новых сезонов нашего чемпионата. РПЛ остается на «Матч ТВ» еще, как минимум, на четыре сезона!