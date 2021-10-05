Сообщается, что «Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ . Все клубы Премьер-Лиги высказались за отказ от проведения тендера и продление соглашения с действующим вещателем.

Новый контракт рассчитан на четыре сезона.

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин прокомментировал данную новость: