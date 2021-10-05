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Бабаев: «Единогласно приняли предложение от „Матч ТВ“»

вчера, 15:36

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что «Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ.

Это было непростое решение. Но это не так жестко, как вы трактуете. Мы изучили ситуацию, заказали исследование у европейской компании о потенциальной стоимости телеправ. Были определены критерии в процессе изучения материалов, мы превысили максимально ожидаемую сумму. Обсудили ситуацию, взяли в учет многолетнее сотрудничество с «Матч ТВ». Отрицать преимущества бессмысленно. Единогласно приняли их предложение. Цель была достигнута до проведения тендера. Решение принималось не на пустом месте. Мы изучили предложения, но сумма от ГПМ существенна, превышает 100 миллионов долларов на сезон.

За месяц многое изменилось, но это не связано с давлением. Технического задания на тендер не было официально, были материалы. Мы не сидели сложа руки месяц. С учетом работы по разработке тендера и изучения рынка мы решили получить хорошую синицу, а не гоняться за журавлем. Нам важна ответственность перед зрителями и качество трансляции. Первый канал мог обеспечить качество, но это не единственный критерий. Было важно рекламное время.

Решение было единогласным, что бывает редко. Конкуренция была, мы имели информацию о потенциальных суммах участников тендера и решили принять решение сегодня.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 18:43
Было очень хорошее и более выгодное предложение для РПЛ от Okko и Сбера, но "давление и вес Миллера и Газпрома оказалось "выгоднее".
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 18:37
А если уж быть циничным, то фраза должна звучать так. "Единогласно прогнулись под Миллера и Газпром, хотя для РПЛ предложение Okko и Сбера было выгоднее" . Именно поэтому тендер и не стали проводить.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 18:18
Лучше даже тощая синица, чем дятел в заднице)).
протон
протон
вчера в 17:38
У меня вопрос, как Матч собрался отбивать 100 млн долларов в год за трансляции? Допустим, даже если подписка будет 1000 рублей в месяц, это нужно более полумиллиона подписчиков, чтобы отбить только сумму за телеправа. А ведь есть ещё расходы на обеспечение трансляций. Сколько сейчас подписчиков у Матча, кто знает?
112910415
112910415
вчера в 17:26
готовили тендер, но передумали ...
это не намёк на некие секретные нюансы ?
Верг
Верг
вчера в 16:56
Лучше бы приобрели еще права на киношедевры от стивена "я из калмыкии" сигала
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:13
Бабаев: «Единогласно приняли предложение от „Матч ТВ“».
Вроде бы армянин , а сам себя сдал с потрохами , - "За месяц многое изменилось, но это не связано с давлением." Газпром медиа своего не упустит !
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 16:03
Синица была до того жирной и упитанной, что даже тендер решили не проводить. Приятного аппетита!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:54
Матч тв канал где должны транслировать спорт в том числе футбол а не показывать американские триллеры.
цвпб23424
цвпб23424
вчера в 15:52
1К предложили МТВ и 1КК предложили нормальные компании, но государство важнее.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:48
Как-будто много было альтернативных предложений.
Cat01
Cat01
вчера в 15:40
Важное решение
beefs
beefs
вчера в 15:39
Да неужели, это событие можно и спрыстнуть...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:39
Матч тв не отказывают!
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