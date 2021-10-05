Бабаев: «Единогласно приняли предложение от „Матч ТВ“».

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал информацию, что «Матч ТВ» продолжит показывать матчи РПЛ .

Это было непростое решение. Но это не так жестко, как вы трактуете. Мы изучили ситуацию, заказали исследование у европейской компании о потенциальной стоимости телеправ. Были определены критерии в процессе изучения материалов, мы превысили максимально ожидаемую сумму. Обсудили ситуацию, взяли в учет многолетнее сотрудничество с «Матч ТВ». Отрицать преимущества бессмысленно. Единогласно приняли их предложение. Цель была достигнута до проведения тендера. Решение принималось не на пустом месте. Мы изучили предложения, но сумма от ГПМ существенна, превышает 100 миллионов долларов на сезон.

За месяц многое изменилось, но это не связано с давлением. Технического задания на тендер не было официально, были материалы. Мы не сидели сложа руки месяц. С учетом работы по разработке тендера и изучения рынка мы решили получить хорошую синицу, а не гоняться за журавлем. Нам важна ответственность перед зрителями и качество трансляции. Первый канал мог обеспечить качество, но это не единственный критерий. Было важно рекламное время.

Решение было единогласным, что бывает редко. Конкуренция была, мы имели информацию о потенциальных суммах участников тендера и решили принять решение сегодня.