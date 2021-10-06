Иско согласился перейти в «Милан»

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06 октября 2021, 16:36

Полузащитник «Реала» Иско дал согласие на переход в итальянский «Милан». Игрок хочет попробовать свои силы в новой команде, а также получать больше игрового времени. Переход может состояться уже ближайшей зимой.

По слухам, «Реал» отпустит Иско в бесплатную аренду, если «Милан» согласится выплачивать игроку полную зарплату.