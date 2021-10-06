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Иско согласился перейти в «Милан»

06 октября 2021, 16:36

Полузащитник «Реала» Иско дал согласие на переход в итальянский «Милан». Игрок хочет попробовать свои силы в новой команде, а также получать больше игрового времени. Переход может состояться уже ближайшей зимой.

По слухам, «Реал» отпустит Иско в бесплатную аренду, если «Милан» согласится выплачивать игроку полную зарплату.

Ранее слухи связывали испанца с переходом в клуб из АПЛ.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 10:56
Лишь бы взяли, хоть бесплатно!
протон
протон
вчера в 01:49
Давно надо было избавиться от него
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 20:35
Сомнительное усиление для "россонери".
112910415
112910415
06 октября в 19:48
его предпоследний шанс ...
RaulReal
RaulReal
06 октября в 19:39
Эрнандес, Диас хорошо себя там показали теперь и Иско должен себя проявить.
shlifen
shlifen
06 октября в 18:35
Иско очень специфичный игрок - скорее заточенный под неспешный контроль мяча. Любит повозится и пофинтить. Но текущий состав Милана лично мне видится скорее резко-контратакующим. Другое дело, что может тренер и спорт. дир. хотят получить ещё одну опцию для игры, но уже с контролем мяча. В любом случае - аренда по цене зарплаты - неплохой вариант для Милана, а если всех всё устроит, то летом смогут и полноценный контракт подписать.
Минусы подписания тоже все прекрасно знают: медлительность Иско, игрок давно потерял игровой тонус, отсутствие мало-мальски практики уже года 2-3. Но может в Милане у Аларкона и выйдет "перезапуститься".
juvenale
juvenale
06 октября в 18:06
он уже года 4 как бывший игрок
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 октября в 17:36
Хорошее подспорье для Милана.
ДАША Д
ДАША Д
06 октября в 17:25
Для Милана похоже это тоже выгодно.
ЮЗИК
ЮЗИК
06 октября в 17:15
Милан тоже не плохо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
06 октября в 17:13
Вполне себе рабочий вариант...
shlomo2
shlomo2
06 октября в 17:11
А это уже интересный ход...
David Young
David Young ответ 1bear (раскрыть)
06 октября в 17:02
Может пополнить ряды «стариков-ветеранов» Милана.
sv_1969
sv_1969
06 октября в 17:00
Может перезапустит карьеру
1bear
1bear
06 октября в 16:59
Иско - надеюсь,что это усиление для Милана !
marut
marut
06 октября в 16:41
И правильно сделал...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ David Young (раскрыть)
06 октября в 16:40
Спасибо!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
06 октября в 16:38
Оооо, отличная новость,следим!
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