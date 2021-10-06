Иско согласился перейти в «Милан»

Полузащитник «Реала» Иско дал согласие на переход в итальянский «Милан». Игрок хочет попробовать свои силы в новой команде, а также получать больше игрового времени. Переход может состояться уже ближайшей зимой.
По слухам, «Реал» отпустит Иско в бесплатную аренду, если «Милан» согласится выплачивать игроку полную зарплату.
Ранее слухи связывали испанца с переходом в клуб из АПЛ.
Минусы подписания тоже все прекрасно знают: медлительность Иско, игрок давно потерял игровой тонус, отсутствие мало-мальски практики уже года 2-3. Но может в Милане у Аларкона и выйдет "перезапуститься".
Минусы подписания тоже все прекрасно знают: медлительность Иско, игрок давно потерял игровой тонус, отсутствие мало-мальски практики уже года 2-3. Но может в Милане у Аларкона и выйдет "перезапуститься".