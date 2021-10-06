«Реал» и «Бавария» лидируют в борьбе за Рюдигера

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06 октября 2021, 14:16

Защитник «Челси» , судя по всему, покинет «аристократов» следующим летом. Игрок не смог договориться с клубом о новом контракте. Рюдигер требовал 12 млн евро за сезон, а лондонцы не готовы были ему платить такие деньги и предложили сумму поменьше.

Теперь же «Реал» и «Бавария» считаются главными претендентами на футболиста, который уже зимой сможет подписать предварительный контракт и летом бесплатно присоединиться к новой команде.