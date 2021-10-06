«Реал» и «Бавария» лидируют в борьбе за Рюдигера

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, судя по всему, покинет «аристократов» следующим летом. Игрок не смог договориться с клубом о новом контракте. Рюдигер требовал 12 млн евро за сезон, а лондонцы не готовы были ему платить такие деньги и предложили сумму поменьше.
Теперь же «Реал» и «Бавария» считаются главными претендентами на футболиста, который уже зимой сможет подписать предварительный контракт и летом бесплатно присоединиться к новой команде.
По словам Фабрицио Романо, защитник не ведет предварительных переговоров о переходе в Реал Мадрид или Баварию. Выяснилось, что Рюдигер является одним из любимых игроков Томаса Тухеля на фоне интереса со стороны других. Босс Челси Тухель призвал Челси связать его до следующего лета, когда Бавария, Ювентус, ПСЖ и Реал Мадрид будут кружить и следить за его ситуацией. Эта новость появилась после того, как Рюдигер предупредил о своем будущем, заявив, что он примет решение сам. «Синие» надеются прийти к соглашению с защитником, который стал ключевым игроком Челси Тухеля, и его номинировали на звание лучшего игрока месяца Премьер-Лиги в сентябре. Если уйдет, кто заменит его в Чесли? Думаю не уйдет.
По словам Фабрицио Романо, защитник не ведет предварительных переговоров о переходе в Реал Мадрид или Баварию. Выяснилось, что Рюдигер является одним из любимых игроков Томаса Тухеля на фоне интереса со стороны других. Босс Челси Тухель призвал Челси связать его до следующего лета, когда Бавария, Ювентус, ПСЖ и Реал Мадрид будут кружить и следить за его ситуацией. Эта новость появилась после того, как Рюдигер предупредил о своем будущем, заявив, что он примет решение сам. «Синие» надеются прийти к соглашению с защитником, который стал ключевым игроком Челси Тухеля, и его номинировали на звание лучшего игрока месяца Премьер-Лиги в сентябре. Если уйдет, кто заменит его в Чесли? Думаю не уйдет.