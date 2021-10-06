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«Реал» и «Бавария» лидируют в борьбе за Рюдигера

06 октября 2021, 14:16

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер, судя по всему, покинет «аристократов» следующим летом. Игрок не смог договориться с клубом о новом контракте. Рюдигер требовал 12 млн евро за сезон, а лондонцы не готовы были ему платить такие деньги и предложили сумму поменьше.

Теперь же «Реал» и «Бавария» считаются главными претендентами на футболиста, который уже зимой сможет подписать предварительный контракт и летом бесплатно присоединиться к новой команде.

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Все комментарии
David Young
David Young
06 октября в 18:45
Трудно сказать у какого из двух упомянутых клубов выше шансы подписать Антонио, наверно всё же у Баварии, но из Челси он весьма вероятно уйдёт.
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 18:42
Придётся РА тряхнуть мошной, если Тухель попросит.
Дoбрыня
Дoбрыня
06 октября в 17:00
Посмотрим, что он выберет
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
06 октября в 16:41
Защитник Челси Антонио Рудигер не ведет серьезных переговоров с Реалом или Баварией, сообщает Фабрицио Романо. Защитник был связан с переходом в оба европейских гиганта, поскольку его контракт с Челси истекает следующим летом.
По словам Фабрицио Романо, защитник не ведет предварительных переговоров о переходе в Реал Мадрид или Баварию. Выяснилось, что Рюдигер является одним из любимых игроков Томаса Тухеля на фоне интереса со стороны других. Босс Челси Тухель призвал Челси связать его до следующего лета, когда Бавария, Ювентус, ПСЖ и Реал Мадрид будут кружить и следить за его ситуацией. Эта новость появилась после того, как Рюдигер предупредил о своем будущем, заявив, что он примет решение сам. «Синие» надеются прийти к соглашению с защитником, который стал ключевым игроком Челси Тухеля, и его номинировали на звание лучшего игрока месяца Премьер-Лиги в сентябре. Если уйдет, кто заменит его в Чесли? Думаю не уйдет.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ протон (раскрыть)
06 октября в 16:00
Рюдегер бесплатно а за Кунде требуют 80 лямов ,и не факт что он лучше
протон
протон
06 октября в 14:33
Реал бы лучше Кунде подписал,чем Рюдегером интересоваться
Непонимаю,зачем он Баварии ... Ему всё равно куда идти ,лишь насытиться деньгами .лучше сосредоточиться на других позициях ,где точно нужны вложения
Ironigor
Ironigor
06 октября в 14:31
Всё это вилами по воде !
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