ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2021/2022

Агент Лахтер: «Гасперини на тренировках с Миранчуком вообще не общается»

06 октября 2021, 13:10

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал слухи, что полузащитник Алексей Миранчук может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно.

Естественно, в «Аталанте» все будут отрицать, иначе так «слона не продать». Конечно, они будут говорить, что он не продается, иначе его не продать. Я знаю, на Миранчуке «чехол». Гасперини на тренировках с ним вообще не общается. Он в упор его не видит. Тренер пытался с ним разговаривать, но Алексей «включил итальянца», ходит обиженный, щеки надул. У Малиновского тоже было провальное начало чемпионата, но сейчас он выкладывается на всю катушку, пашет как проклятый. А Миранчук дуется.

Все новости
Слухи«Лацио» по-прежнему интересен трансфер Кепы из «Челси»
Сегодня, 00:37 Комментарии1
Слухи«Райо Вальекано» хочет зимой подписать Санчеса
Сегодня, 00:25 Комментарии2
СлухиУмтити может продолжить карьеру в Италии
Вчера, 23:46 Комментарии1
СлухиХавбек «Лестера» Кастань интересен «Ювентусу» и «Интеру»
Вчера, 23:36 Комментарии2
Слухи«Галатасарай» хочет арендовать Ларссона у «Спартака»
Вчера, 23:12 Комментарии8
Слухи«Ювентус» хочет продать Кулусевски, чтобы подписать Влаховича
Вчера, 21:42 Комментарии2
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
06 октября в 15:31
Все идет к смене клуба, адаптация слишком затянулась и подвижек в лучшую сторону нет.
112910415
112910415
06 октября в 14:56
слишком сильна Аталанта
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 октября в 14:45
Надо возвращаться в Локо.
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 14:00
Как и положено агентишкам прибыли,сдают своих собратьев по цеху охотно,если дело его не касается.Ждём ответа работорговца со стороны Лёхи. Малиновский,кстати,не намного больше на поле находится;во всяком случае не столько,о чём мечтал.
4RT
4RT
06 октября в 13:56
Купи слона 🙂
Caniggia
Caniggia
06 октября в 13:28
Ясно одно, Миранчуку надо уходить в аренду, так как продать его вряд ли удастся. 15 лямов слишком дорого для человека, сидящего на лавке. Желательно, перейти так же, в клуб Серии А, но менее статусный. Думаю, таким командам, как Дженоа, Специя, Салернитана, Удинезе, Алексей мог бы пригодиться и играть там постоянно и стабильно. пусть и в аренде. Это был бы наилучший вариант продолжения карьеры. Если бы кто и мог купить Миранчука, то это Зенит. Но для его карьеры возвращение в РПЛ - это похороны! Он и сам должен это понимать. Посмотрим, как в итоге всё получится.
протон
протон
06 октября в 13:26
У Аталанты очень ровный крепкий состав. Команда играет в быстрый цепкий футбол, стараясь не давать противнику свободного пространства, при этом при отборе мяча стараясь максимально быстро переместить мяч на обострение. Это предполагает большое количество черновой работы, мобильность и высокую скорость мышления на поле. К сожалению, Алексей по этим параметрам отнюдь не лучше своих конкурентов по клубу. Потому, при условии хорошей формы того же Малиновского, Пашалича, да даже престарелого Иличича, быть ему на замене. Банально не та физика, боевитость, цепкость.
протон
протон
06 октября в 13:25
В Аталанте Алексею, кроме как выходить на замены ничего не светит. Футбол Гасперини ему не подходит к сожалению. Менять клуб?
Слишком порядочный. Надо быть по спортивному злее и амбициознее. Если бы у Миранчука на тренировке горели глаза, я думаю ставили бы его почаще
Серия А это мясорубка,
Антон Белянкин
Антон Белянкин
06 октября в 13:11
Надо уходить.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100