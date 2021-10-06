Агент Лахтер: «Гасперини на тренировках с Миранчуком вообще не общается»

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал слухи, что полузащитник может покинуть «Аталанту» в зимнее трансферное окно.

Естественно, в «Аталанте» все будут отрицать, иначе так «слона не продать». Конечно, они будут говорить, что он не продается, иначе его не продать. Я знаю, на Миранчуке «чехол». Гасперини на тренировках с ним вообще не общается. Он в упор его не видит. Тренер пытался с ним разговаривать, но Алексей «включил итальянца», ходит обиженный, щеки надул. У Малиновского тоже было провальное начало чемпионата, но сейчас он выкладывается на всю катушку, пашет как проклятый. А Миранчук дуется.