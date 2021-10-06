Смородская: «Миранчуку не подходит „Аталанта“»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи о возможном уходе полузащитника из «Аталанты».

Я Миранчука в сборной не узнала. Он был очень креативный, мог в одиночку решить судьбу матча. Сейчас он выглядит потерянным. Думаю, что его просто затюкали. Ему не подходит окружение, не подходит команда. Он тянет европейский уровень. В начале он и забивал больше, и передачи отдавал. Леша — очень талантливый парень. Такие случаи бывают со спортсменами, яркий тому пример — Николя Анелька. Он поменял 11 клубов, пока не раскрылся в «Челси». Миранчуку не подходит конкретная обстановка. Когда я смотрела игру сборной с Головиным, я не нашла больших отличий. Головина все время хвалят, а Миранчука тюкают. Но если Леша вернется в Россию — это будет шаг назад.