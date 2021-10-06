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Смородская: «Миранчуку не подходит „Аталанта“»

06 октября 2021, 13:58

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слухи о возможном уходе полузащитника Алексея Миранчука из «Аталанты».

Я Миранчука в сборной не узнала. Он был очень креативный, мог в одиночку решить судьбу матча. Сейчас он выглядит потерянным. Думаю, что его просто затюкали. Ему не подходит окружение, не подходит команда. Он тянет европейский уровень. В начале он и забивал больше, и передачи отдавал. Леша — очень талантливый парень. Такие случаи бывают со спортсменами, яркий тому пример — Николя Анелька. Он поменял 11 клубов, пока не раскрылся в «Челси». Миранчуку не подходит конкретная обстановка. Когда я смотрела игру сборной с Головиным, я не нашла больших отличий. Головина все время хвалят, а Миранчука тюкают. Но если Леша вернется в Россию — это будет шаг назад.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
06 октября в 20:29
Может, в "Барсу" его, он же тянет европейский уровень?
Q-J-G
Q-J-G
06 октября в 19:28
"Аталанте" не подходит Миранчук...
112910415
112910415
06 октября в 18:09
тот случай, когда с Ольгой Смородской незачем спорить
David Young
David Young ответ Любoмир (раскрыть)
06 октября в 17:05
Полагаю что пока её мнения хотя бы немного востребованы и интересны общественности это не произойдёт.
Garrincha58
Garrincha58
06 октября в 17:03
такому лентяю ничего не подойдёт кроме РПЛ там можно ничего не делать быть звездулькой местного масштаба и им всем это очень нравится
Любoмир
Любoмир
06 октября в 17:02
Ну когда же она замолчит в свой рот...
zuwhtt7pxcn8
zuwhtt7pxcn8
06 октября в 15:22
Уж ты б Зин лучше помолчала бы!
drug01
drug01
06 октября в 15:13
Ещё один эксперт
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 октября в 14:54
Миранчуку прежде всего надо поверить в себя. Когда долгое время пытаешься пробиться в состав, пашешь на тренировках, но постепенно попадание в основу выпадает все с меньшей вероятностью - поневоле опускаются руки. Возможно может помочь аренда в команду послабее, лишь бы из той же серии А, хотя бы в "Специю" или "Салернитану", лишь бы игрового времени было предостаточно. А если и там не потянет -делаем соответствующие выводы и возвращаем Алексея в теплицу РПЛ.
STVA 1
STVA 1 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
06 октября в 14:50
Я тоже об этом всё время думаю
STVA 1
STVA 1
06 октября в 14:49
Вылезла кобра... Все блин знает((
Ironigor
Ironigor
06 октября в 14:38
Тётя Оля , вы тоже раньше были девочкой !!!)
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 октября в 14:35
Вот и тётушка Оля дала о себе знать.
Caniggia
Caniggia
06 октября в 14:31
Прежде всего сам Миранчук не потянул требования в Аталанте!
Mangur
Mangur
06 октября в 14:15
Слишком много на одном месте сидеть низзя
протон
протон
06 октября в 14:10
Так а что в сборной? Он за сборную еще ни одного матча нормального не выдал. Единственное чем он отметился это голом в ворота Финляндии. Всё.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
06 октября в 14:09
Ведьма комментирует футбол
mihaluch
mihaluch
06 октября в 14:08
Смородская везде подходит и во всём разбирается.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
06 октября в 14:03
Почему с ней разговаривают?
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 14:01
"Аталанте" не подходит А.Миранчук.
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