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Карпин — о Дзюбе в сборной: «Никого уговаривать мы не будем»

06 октября 2021, 20:56

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.

Дзюба сказал, что кайфует от футбола, почему он не в сборной? У него спросите. Может, лукавит, но ко мне какие вопросы? Никого уговаривать мы не будем, что непонятного? Если вам что-то кажется, говорите и пишите об этом, мне ничего не кажется.

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Все комментарии
Владимир Анохин
Владимир Анохин ответ второй (раскрыть)
вчера в 10:48
    второй
    второй ответ Владимир Анохин (раскрыть)
    вчера в 08:09
    за всех не говори!!!
    mat73
    mat73
    вчера в 07:26
    "Баба с возу - кобыле легче!"
    112910415
    112910415
    вчера в 06:04
    забыть, не вспоминать
    wgtcd3wx5537
    wgtcd3wx5537
    вчера в 04:45
    А особенно недекватных рукоблудов
    Gor Ter-Aristacessian
    Gor Ter-Aristacessian
    вчера в 00:24
    И не надо!
    протон
    протон
    06 октября в 23:48
    Дзюба сейчас вызывает большую неприязнь, чем после видео.
    Это - сборная. Как говорится, от таких предложений нельзя отказываться... Причина здесь вообще не рассматривается. Карпин в прошлый раз всё всем разъяснил. Зачем постоянно лезть с этими вопросами по поводу Дзюбы?. Пусть Артём дальше кайфует.
    Ironigor
    Ironigor ответ pomor45 (раскрыть)
    06 октября в 23:26
    Мне он не интересен чтоб его обсуждать. Я лишь высказал своё мнение по поводу отказа выступления за сборную. И спорить или обсуждать что либо у меня нет никакого желания. Спасибо тебе за понимание.
    pomor45
    pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
    06 октября в 23:20
    Так, ведь, судя по тому, как вы все тут разоряетесь, не устраивает, что сам пошёл, а не вы его послали. Получается посмеялся он над своими недоброжелателями и, судя по реакции, цели своей достиг. Неужели непонятно, что его отказ следовало бы просто пропустить мимо ушей.
    pomor45
    pomor45 ответ Ironigor (раскрыть)
    06 октября в 23:10
    Только заслуживающих эту привилегию, по большому счёту, нет.
    pomor45
    pomor45
    06 октября в 23:08
    Сначала фанаты негодовали, что Карпин не против участия Дзюбы в сборной. Дзюба прислушался и к фанатам, и к Карпину, и отказался от сборной. Вроде все должны быть довольны. Ан, нет. Как это сам отказался? Надо , чтобы был изгнан с позором.
    Ironigor
    Ironigor ответ STVA 1 (раскрыть)
    06 октября в 22:45, ред.
    Доброго здравия ✊
    Родина при любом раскладе остаётся Родиной.
    А то что этот ... , просто пошёл он ... .
    STVA 1
    STVA 1 ответ Ironigor (раскрыть)
    06 октября в 22:40
    Приветствую Дружище!
    Это раньше считалось привилегий. А сейчас вот такие как зюба считают что мир крутится вокруг них. И с одной стороны он прав. Сколько можно мусолить эту тему. Отказался и в рот тебе чих пых.
    Владимир Анохин
    Владимир Анохин
    06 октября в 22:35
    Слова Дзюбы, что он кайфует от футбола после его отказа играть за сборную это плевок в нас всех!
    sir_Alex
    sir_Alex
    06 октября в 21:25
    Так и надо!
    Союзник противников
    Союзник противников
    06 октября в 21:24
    Насильно мил не будешь.
    Губа толще-брюхо тоньше.
    Дураку закон не писан.
    mihaluch
    mihaluch
    06 октября в 21:23
    Играть за сборную должны сильнейшие.
    Caniggia
    Caniggia
    06 октября в 21:17
    Ну тут вроде всё ясно. Сказал, как отрезал. Дзюбу Карпин в сборную больше звать не будет. Разве что тот приползёт к Валере на коленях, будет просить прощения и умолять вернуть его в команду. Но это вряд ли.
    КЭТиК
    КЭТиК
    06 октября в 21:09
    Пусть лежит на кровати, и делает что обычно на ней делает.
    Ironigor
    Ironigor
    06 октября в 21:04
    Всё правильно сказано.
    Играть за сборную должно быть привилегией !!!
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