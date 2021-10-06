Карпин — о Дзюбе в сборной: «Никого уговаривать мы не будем»

Главный тренер сборной России прокомментировал решение нападающего «Зенита» отказаться от вызова в национальную команду.

Дзюба сказал, что кайфует от футбола, почему он не в сборной? У него спросите. Может, лукавит, но ко мне какие вопросы? Никого уговаривать мы не будем, что непонятного? Если вам что-то кажется, говорите и пишите об этом, мне ничего не кажется.