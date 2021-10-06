Карпин — о Дзюбе в сборной: «Никого уговаривать мы не будем»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от вызова в национальную команду.
Дзюба сказал, что кайфует от футбола, почему он не в сборной? У него спросите. Может, лукавит, но ко мне какие вопросы? Никого уговаривать мы не будем, что непонятного? Если вам что-то кажется, говорите и пишите об этом, мне ничего не кажется.
Это - сборная. Как говорится, от таких предложений нельзя отказываться... Причина здесь вообще не рассматривается. Карпин в прошлый раз всё всем разъяснил. Зачем постоянно лезть с этими вопросами по поводу Дзюбы?. Пусть Артём дальше кайфует.
Это - сборная. Как говорится, от таких предложений нельзя отказываться... Причина здесь вообще не рассматривается. Карпин в прошлый раз всё всем разъяснил. Зачем постоянно лезть с этими вопросами по поводу Дзюбы?. Пусть Артём дальше кайфует.
Родина при любом раскладе остаётся Родиной.
А то что этот ... , просто пошёл он ... .
Родина при любом раскладе остаётся Родиной.
А то что этот ... , просто пошёл он ... .
Это раньше считалось привилегий. А сейчас вот такие как зюба считают что мир крутится вокруг них. И с одной стороны он прав. Сколько можно мусолить эту тему. Отказался и в рот тебе чих пых.
Это раньше считалось привилегий. А сейчас вот такие как зюба считают что мир крутится вокруг них. И с одной стороны он прав. Сколько можно мусолить эту тему. Отказался и в рот тебе чих пых.
Губа толще-брюхо тоньше.
Дураку закон не писан.
Губа толще-брюхо тоньше.
Дураку закон не писан.
Играть за сборную должно быть привилегией !!!
Играть за сборную должно быть привилегией !!!