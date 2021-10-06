Стало известно, кто заменит Глушакова в сборной России

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вызван в сборную России вместо Дениса Глушакова, который покинул расположение национальной команды из-за травмы.
Полузащитник «Ростова» Данил Глебов добавлен в список игроков, вызванных на октябрьские матчи сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022. Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в клуб. 21-летний футболист 7 октября прибудет в Москву и в тот же день со всей командой вылетит в Казань для подготовки к матчу со Словакией. Помимо этого, сборная России 11 октября в Мариборе сыграет с командой Словении.
Валерий Карпин, главный тренер сборной России:
После того, как стало ясно, что Глушаков не сможет помочь сборной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова. Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной по нашей совместной работе в «Ростове», и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным.
Отличный выбор! Зиньковский классный,но он больше про атаку,а Валере нужен опорник.Уверен Зиньковский будет в сборной,он парень молодой и у него все впереди.
Отличный выбор! Зиньковский классный,но он больше про атаку,а Валере нужен опорник.Уверен Зиньковский будет в сборной,он парень молодой и у него все впереди.
Надеюсь что наши парни проявят бойцовские качества и характер в этой сложной ситуации
Надеюсь что наши парни проявят бойцовские качества и характер в этой сложной ситуации
А Глебову Удачи и без травм.
А Глебову Удачи и без травм.