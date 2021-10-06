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Стало известно, кто заменит Глушакова в сборной России

06 октября 2021, 22:03

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов вызван в сборную России вместо Дениса Глушакова, который покинул расположение национальной команды из-за травмы.

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов добавлен в список игроков, вызванных на октябрьские матчи сборной России в рамках квалификации ЧМ-2022. Соответствующий вызов уже оформлен и отправлен в клуб. 21-летний футболист 7 октября прибудет в Москву и в тот же день со всей командой вылетит в Казань для подготовки к матчу со Словакией. Помимо этого, сборная России 11 октября в Мариборе сыграет с командой Словении.

Валерий Карпин, главный тренер сборной России:

После того, как стало ясно, что Глушаков не сможет помочь сборной, тренерский штаб вызвал Данила Глебова. Так как Глебову уже известны те игровые и бытовые требования, которые предъявляются к игрокам сборной по нашей совместной работе в «Ростове», и учитывая, что сборной осталось провести по одной тренировке перед играми со Словакией и Словенией, это решение нам кажется наиболее оптимальным.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 09:31
По поводу Юсупова вы правы как никогда. На мой взгляд - сильнейший футболист "Сочи", обладает всеми необходимыми качествами игрока сборной. В команде постоянно играет на высоком уровне и странно, что так же постоянно проходит мимо внимания тренеров.
SHMEL
SHMEL ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 07:57
А чем Ахметов слабее Юсупова? Я считаю, что даже наоборот он посильнее будет.
Землянин
Землянин ответ SHMEL (раскрыть)
вчера в 07:12
Вряд ли, молодежке будет дан шанс - хоть и мастерство - не про пьёшь, но физика и форма решает
Caniggia
Caniggia
вчера в 06:43, ред.
Кого угодно позвали - Ахметова, Глебова. Почему опять мимо Юсупов, который может выжечь опорную зону и пас голевой отдать и сам жахнуть по воротам, что мало не покажется? И поопытнее будет. Это была бы идеальная замена Глушакова. Ладно, Карпину виднее. Посмотрим, что в итоге выйдет. Удачи сборной! Болеем за Россию!
PhanTheit
PhanTheit
вчера в 06:42
Глушак не заменим
112910415
112910415
вчера в 06:00
чем дальше в лес ...
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 05:28
Брать уже некого, приходится вызывать просто знакомых.
memphis
memphis
вчера в 05:20
Лучше бы Зиньковского взял
ОПС
ОПС
вчера в 04:24
Интересно, что из этого получится.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
06 октября в 23:39
Карпину не позавидуешь.
ermak6848
ermak6848
06 октября в 23:24
Надо было дать шанс Артёму показать, на что способен..
nikoladolgov
nikoladolgov
06 октября в 23:20
А почему не Дзюбу ?
протон
протон
06 октября в 23:18
Ну что сказать? Здоровья Глебову и всем остальным в сборной. Живите, парни!
Отличный выбор! Зиньковский классный,но он больше про атаку,а Валере нужен опорник.Уверен Зиньковский будет в сборной,он парень молодой и у него все впереди.
протон
протон
06 октября в 23:17
Добротный футболист для нашего чемпа. Но уровень ли сборной? Понятно, что вместо глушака. Но Карпину виднее, тем более в Ростове с Глебовым работал
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
06 октября в 23:01
А такая надежда была у болельщиков на этого выдающегося футболиста. Невосполнимая потеря. Что там какие - то Головин, Фернандес...
1bear
1bear
06 октября в 22:58
ну и вызвали - посидит на лавке
Ironigor
Ironigor ответ particular (раскрыть)
06 октября в 22:55, ред.
Рубик подкинул новый кубик для Карпина , и как он его будет собирать очень интересно !
particular
particular
06 октября в 22:51
Сборная, всё больше приобретает черты конструктора с не подогнанными деталями, молодёжным оскалом и самонадеянным тренером :)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
06 октября в 22:50, ред.
Еще пара травм и придется призывать кого-нибудь из этих бравых парней. Он готов.
Союзник противников
Союзник противников ответ AlVi77 (раскрыть)
06 октября в 22:41
Да я готов,кирзачи уже достал из гаража и начистил.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ SHMEL (раскрыть)
06 октября в 22:38
Звать Жиркова Акинфеева, Березуцских, и Аршавина может, что-то выйдет, пока Испания заигрывает молодёжь наши хотят добить стариков!!!
SHMEL
SHMEL
06 октября в 22:25
Эпидемия травм. Пора Карпину самому играющим тренером выходить на поле.
алекс юдин
алекс юдин
06 октября в 22:22
НУ ЭТО ВАЩЕ!КАКОЙ ТО РОК!
beefs
beefs
06 октября в 22:19
Да уж, Карпину не позавидуешь...
STVA 1
STVA 1
06 октября в 22:18
это какая то напасть((
Трезвый повар
Трезвый повар
06 октября в 22:15
Не припомню что бы у сборной когда-то было так много травмированных игроков. Состав будет не сыгранным
Надеюсь что наши парни проявят бойцовские качества и характер в этой сложной ситуации
AlVi77
AlVi77 ответ Союзник противников (раскрыть)
06 октября в 22:15, ред.
Погоди, за сутки до матча ещё натурализуют кого-нибудь, тебе в день матча вызов придет
Союзник противников
Союзник противников
06 октября в 22:08
За почти двое суток до матча и до меня очередь дойдёт.
Ironigor
Ironigor
06 октября в 22:06
Да это уже совсем не до смеха.
А Глебову Удачи и без травм.
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