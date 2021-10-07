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Сборную России в Казани встретили хлебом и солью

вчера, 14:00
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия-:-Логотип футбольный клуб СловакияСловакия21:45 Не начался

Футболисты и тренерский штаб сборной России прилетели в Казань, об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

В Казани сборную России встретили хлебом и солью.

Матч Россия — Словакия пройдет 8 октября в Казани, встречу рассудит испанская бригада арбитров.

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Все комментарии
alexandr2637
alexandr2637
сегодня в 07:44
Встречают по одёжке, а вот проводят их ... тухлыми помидорами....
протон
протон
вчера в 18:03
Проиграют будет обструкция всей сборной.
David Young
David Young ответ Дoбрыня (раскрыть)
вчера в 17:38
Алкоголь лучше не употреблять и от традиций связанных с ним отказываться, многие не согласятся, но я твёрдо в этом убеждён. И в таких традиционных приветствиях алкоголь в принципе далеко не всегда присутствует, на сколько знаю это скорее редкость.

А тут ещё и спортсмены, да и известно как на российских футболистов действуют такие вещи, им «веселиться» с употреблением наркотического плана веществ категорически нельзя.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 17:34
А где сто грамм????
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 15:56
Посмотрим чем ответят.
David Young
David Young ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:50
Можно сказать особенности федеративного устройства государства.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:47
Они чё, в другое государство прилетели?!
drug01
drug01
вчера в 15:44
Это только радует
Mangur
Mangur
вчера в 15:28
Надеемся что не проиграют
протон
протон
вчера в 14:56
не подводите сборная России
112910415
112910415
вчера в 14:54
начало обнадёживает
нечитайло
нечитайло
вчера в 14:34
Нужен результат, положительный
4RT
4RT
вчера в 14:30
Кыстыбый слепили?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:22, ред.
Надо было и чарку заодно).
Матч будет трудным,словаки ещё тот "подарочек"!
5 лет не болел за сборную, пока там обосновалось "нечто". От души: нашим победы!!!
shlomo
shlomo ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 14:18
Одной удачи может не хватить.... Хоттабыч нужен кровь из носу.... хотя в Казани должна быть лампа Алладина в музее...:)))) ..... Загляни в Лигу....
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 14:15
Удачи сборной России!!!
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:02
Очень здорово 👍
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