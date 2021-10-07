Сборную России в Казани встретили хлебом и солью

Футболисты и тренерский штаб сборной России прилетели в Казань, об этом сообщает пресс-служба национальной команды.
В Казани сборную России встретили хлебом и солью.
Матч Россия — Словакия пройдет 8 октября в Казани, встречу рассудит испанская бригада арбитров.
Полный рэхим итегез! pic.twitter.com/YJpPaNhuyS— Сборная России (@TeamRussia) October 7, 2021
А тут ещё и спортсмены, да и известно как на российских футболистов действуют такие вещи, им «веселиться» с употреблением наркотического плана веществ категорически нельзя.
А тут ещё и спортсмены, да и известно как на российских футболистов действуют такие вещи, им «веселиться» с употреблением наркотического плана веществ категорически нельзя.
Матч будет трудным,словаки ещё тот "подарочек"!
5 лет не болел за сборную, пока там обосновалось "нечто". От души: нашим победы!!!
Матч будет трудным,словаки ещё тот "подарочек"!
5 лет не болел за сборную, пока там обосновалось "нечто". От души: нашим победы!!!