Кавазашвили: «В СССР Дзюбу дисквалифицировали бы на 2-3 года»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение нападающего «Зенита» отказаться от приглашения в сборную России на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Для меня остается всё еще странным история Дзюбы в сборной. Всё это вызвано тем интервью, которое дал Карпин, в котором сказал о своем отношении к Дзюбе. Не помню точно, как было сказано, но суть в том, что между ними есть напряжение. Однако Карпин готов звать Дзюбу в сборную, если он поможет команде. И после этого интервью начались разговоры. И вот Карпин вызвал Дзюбу, а он встал на дыбы и отказывается помочь сборной. Я, как профессионал и как советский футболист, воспитанный в духе солидарности, дружбы, ответственности, хочу сказать: за такой ответ в Советском Союзе футболиста дисквалифицировали на 2-3 года — это первое. Во-вторых, такой ответ может дать только недалекий в развитии человек. В-третьих, такой ответ может дать тот, кому абсолютно плевать на имидж своей страны. Его интересуют только те самые деньги, которые он получает в клубе.

Это ужасно. Мы сами воспитали такого футболиста, такого гражданина нашей страны. Я бы с ним в разведку не пошел. Я считаю, что он отказывается только лишь из-за конфликта с Карпиным. Когда он недавно вышел за «Зенит» в резерве, он был в таком же физическом состоянии и в той же подготовке, однако сыграл лучше, чем до этого играли футболисты стартового состава. У него футбольный талант. Такой талант обязательно надо показывать всему миру. А не тот талант, который он показывал в своем видеоклипе, где творил черт знает что в постели. Сейчас он должен себя реабилитировать перед обществом. Должен вернуть себе имя того Артёма Дзюбы, который был на чемпионате мира 2018 года. Его сейчас будут гнобить, если он действительно наотрез откажется появляться в сборной. Когда он будет выходить за свой клуб, его будут освистывать.