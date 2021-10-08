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Кавазашвили: «В СССР Дзюбу дисквалифицировали бы на 2-3 года»

вчера, 12:57

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал решение нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы отказаться от приглашения в сборную России на ближайшие матчи отбора к чемпионату мира 2022 года.

Для меня остается всё еще странным история Дзюбы в сборной. Всё это вызвано тем интервью, которое дал Карпин, в котором сказал о своем отношении к Дзюбе. Не помню точно, как было сказано, но суть в том, что между ними есть напряжение. Однако Карпин готов звать Дзюбу в сборную, если он поможет команде. И после этого интервью начались разговоры. И вот Карпин вызвал Дзюбу, а он встал на дыбы и отказывается помочь сборной. Я, как профессионал и как советский футболист, воспитанный в духе солидарности, дружбы, ответственности, хочу сказать: за такой ответ в Советском Союзе футболиста дисквалифицировали на 2-3 года — это первое. Во-вторых, такой ответ может дать только недалекий в развитии человек. В-третьих, такой ответ может дать тот, кому абсолютно плевать на имидж своей страны. Его интересуют только те самые деньги, которые он получает в клубе.

Это ужасно. Мы сами воспитали такого футболиста, такого гражданина нашей страны. Я бы с ним в разведку не пошел. Я считаю, что он отказывается только лишь из-за конфликта с Карпиным. Когда он недавно вышел за «Зенит» в резерве, он был в таком же физическом состоянии и в той же подготовке, однако сыграл лучше, чем до этого играли футболисты стартового состава. У него футбольный талант. Такой талант обязательно надо показывать всему миру. А не тот талант, который он показывал в своем видеоклипе, где творил черт знает что в постели. Сейчас он должен себя реабилитировать перед обществом. Должен вернуть себе имя того Артёма Дзюбы, который был на чемпионате мира 2018 года. Его сейчас будут гнобить, если он действительно наотрез откажется появляться в сборной. Когда он будет выходить за свой клуб, его будут освистывать.

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Все комментарии
RaulitoS
RaulitoS
вчера в 19:01
А в КНДР бы расстреляли!)
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:42, ред.
5 лет все говорили "Что Дзюба делает в сборной?"
Теперь 5 лет будут говорить "Как он посмел отказаться?"

.....как я понимаю...некоторым.... главное...просто наличие Дзюбы....

Бензин подорожал - Дзюба виноват...
Снег пошёл - Дзюба виноват....

Сдаётся мне и СССР он развалил...в возрасте 3-х лет...
.
Правдолюб 58
Правдолюб 58
вчера в 16:15
Во-первых: Не надо врать!!!
Дзюба никого не посылал и не отказывался от сборной!!!
Он честно признался : " Пока не готов..." и не более...
протон
протон ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 15:17
а вы какого года рождения?
Igo0rek
Igo0rek ответ протон (раскрыть)
вчера в 15:09
Чем они золотые?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:08
В СССР бы его уже к стенке поставили
За адекватность
За адекватность
вчера в 14:35
Ноябрь 2020 А.Кавазашвили: "А чем же господин Дзюба благодарит наш народ и первое лицо государства? Своим похабным видео. Это просто безобразие... Правильно его отстранил Черчесов. Такие люди не должны играть в великой команде сборной"
Прошел год...
Truly
Truly
вчера в 14:32
При чем здесь деньги? И никто не знает, что именно произошло в разговоре Карпина и Дзюбы. Да и СССР давно уже нет, товарищ Жеглов :)
протон
протон
вчера в 14:00
В ссср такой человек бы вовсе не появился, и не проявился. СССр золотые времена
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:58
Гнать из комсомола в шею! Рукоблудам не место в сборной!
nubom
nubom
вчера в 13:38
Во времена Кавазашвили все правительство пустили бы в расход за поднятие на Олимпиаде в честь победы Российских спортсменов тряпочки ROC под музыку великого представителя ЛГБТ…
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 13:34, ред.
Не далекий в развитии человек...) ..главное что вычитал в статье . Не в бровь , а в глаз...))
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 13:31, ред.
Сколько негатива написано и прописано про него. Просто уже несчеть.....
Так его популярность только в выигрыше. Быть постоянно на устах у всех - его кредо. Опять очередную галиматью выдаст и все сразу будут обсуждать и его цитировать, а он просто КАЙФУЕТ над всем этим.
Аксинья
Аксинья ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:31, ред.
А в Сталинские он поехал бы на более длительный срок за золотом, но не завоевывать, а добывать))
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:21
d1metras
d1metras
вчера в 13:18
да не нужен Дзюба сборной! забудьте про это полено! Зачем снова смотреть на стоячий футбол в атаке и прямолинейные навесы?
ДСА
ДСА
вчера в 13:09
Матчи сложные, дивидендов с них вряд ли получишь, лучше постоять в сторонке.
Futurista
Futurista ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:02
В 90-е братки в лес бы отвезли...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:00
А при Сталине он бы уже белому медведю лапу жал и рукоблудил на берегу Северного Ледовитого океана.
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