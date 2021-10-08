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Лихачев: «Россия и Словакия — команды примерно одного уровня»

вчера, 09:08
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился ожиданиями от предстоящего матча Россия — Словакия в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Важный матч для нашей сборной, результат будет во многом определяющим для нашей турнирной судьбы. Думаю, что тренерский штаб будет исходить из этого. Мы видим, какие кадровые потери есть у национальной команды, целая группа футболистов не может принять участие.

Будем надеяться, что тренеры смогут выбрать состав, который позволит нам сыграть успешно и добиться хорошего результата.

Про Дзюбу слышал, у меня такого опыта не было, чтобы футболисты отказывались выступать за сборную. Сложно это комментировать, нужно знать всю природу его принятого решения изнутри.

Команды примерно одного уровня, обе будут иметь шансы на победу, хочется, чтобы наша команда сумела победить От себя хочу пожелать ребятам удачи, дай бог, чтобы всё получилось.

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Все комментарии
протон
протон ответ David Young (раскрыть)
вчера в 13:46, ред.
не об этом. точней конкурс пронозов, тут нет игры Россия Словакия
David Young
David Young ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:20
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протон
протон
вчера в 12:50
где можно ставки на игру сделать?
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:18
Если сегодня проиграют,по большей части будут виноваты игроки, особенно те кто дружно заболел.
112910415
112910415
вчера в 09:50
возможности нашей сборной и уровень её управляемости -
неизвестны, в сущности
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:38, ред.
Словакия очень крепкая команда! Будет нелегко ей забить, так как у неё всегда была труднопроходимая оборона. Особенно для нас, привыкших достаточно медленно без скорости разыгрывать мяч впереди. А без скоростных атак и игры в касание трудно будет преодолеть защиту словаков. У них изначально оборонительная модель игры и поэтому им легче играть с такими, как мы, чем с Кипром и Мальтой, где они вынуждены непривычно играть первым номером. И статистика последних встреч с ними плохая. Вроде, 1-2 в группе на Евро 2016 и 1-2 первый матч на их поле в этом отборе. Так что всё пока говорит не в нашу пользу, учитывая ещё наши кадровые потери. Будет невероятно тяжело победить, но сделать это необходимо, любыми методами, любой ценой при любой игре. Тогда мы оцепим Словакию от борьбы за выход из группы. Болеем за Россию!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 09:37
Реально тревожно, эпидемия травм, отказники (Фернандеса можно понять - это не его страна, Дзюбу тоже, он - конченый), похоже Карпин оказался в сборной примерно в такой же ситуации с составом, как и в начале сезона в "Ростове".
bpj48f44vngt
bpj48f44vngt
вчера в 09:31
Так оно и есть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:27
Если и похожи то только непредсказуемостью....
Словаки могут за год выиграть у России и Польши...и не выиграть у Кипра и Мальты...
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:26
Сегодня убедимся не на словах, а на деле, кто какого уровня!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:10
удачи нашей сборной.
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