Лихачев: «Россия и Словакия — команды примерно одного уровня»

Главный тренер сборной России по пляжному футболу Михаил Лихачев поделился ожиданиями от предстоящего матча Россия — Словакия в отборе к чемпионату мира 2022 года.

Важный матч для нашей сборной, результат будет во многом определяющим для нашей турнирной судьбы. Думаю, что тренерский штаб будет исходить из этого. Мы видим, какие кадровые потери есть у национальной команды, целая группа футболистов не может принять участие.

Будем надеяться, что тренеры смогут выбрать состав, который позволит нам сыграть успешно и добиться хорошего результата.

Про Дзюбу слышал, у меня такого опыта не было, чтобы футболисты отказывались выступать за сборную. Сложно это комментировать, нужно знать всю природу его принятого решения изнутри.

Команды примерно одного уровня, обе будут иметь шансы на победу, хочется, чтобы наша команда сумела победить От себя хочу пожелать ребятам удачи, дай бог, чтобы всё получилось.