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Нигматуллин: «Дзюба лукавит, говоря о своей плохой форме»

вчера, 21:54

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об отказе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду.

Безусловно, Артём Дзюба лукавит, говоря о своей плохой форме. Все знают, в каких отношениях он находится с Валерием Георгиевичем. Всем известно, если Дзюбу не ставят в стартовый состав, то он ссорится с главными тренерами и относится к ним неуважительно. Сейчас он понял, что ему будет сложно поддерживать хорошую атмосферу, имея зуб на Карпина. От сборной нельзя отказываться. Каждый вызов — это счастье и большая ответственность.

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Все комментарии
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:59
Уважаемый, богат и могуч русский язык, его не позвали. Его пригласили.
cska1948
cska1948 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 10:01
Разве Дзюбу, после его отказа, кто-то звал в сборную?
cska1948
cska1948
сегодня в 09:58
Есть хорошая поговорка: "Незаменимых нет! Есть незаменённые!"
Карпину надо применить эту поговорку к Дзюбе и забыть о его существовании.
112910415
112910415
сегодня в 08:13
пацан так и недовырос ...
sir_Alex
sir_Alex ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 07:36
Так часто бывает, человек, как профессионал своего дела хорош, а вот как человек – полное 💩 Дзюба – ярчайший пример.
s32v7new98jf
s32v7new98jf
сегодня в 05:42
Игрочишка вообще врёт как дышит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 05:40
Если Дзюба врун...обманщик...неуважальщик...оскорблящик....ссорщик...наКарпина зубщик...атмосферо не поддержальщик...- зачем тогда зовут ???
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 04:54
Это и так всем известно.
протон
протон
сегодня в 04:54
И речь даже не о старом конфликте. Артем просто обиделся на всех и вся из-за невызова на первый сбор.

Он был главной действующей фигурой сборной, капитаном, а его не пригласили в новую команду. Конечно, он воспринял это очень болезненно.

Но это его решение, пускай оно будет таким. Значит, не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет.

Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех – так поступают лидеры. Артем выбрал другую тактику, с его выбором надо считаться.

Не верю, что Дзюба вернется в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду.
протон
протон
сегодня в 04:53
Лукавит, говоря о плохой форме – это обида на Карпина. Он завершил карьеру в сборной, скорее всего
Vik_ont25
Vik_ont25 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 02:59
А по мне, так, не смешно... Карпина поставили под "" Пулемет". А теперь он крутится как может.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:29, ред.
Фалькао...Дзюба...почему то не идут ко мне...
Ну и ладно....Буду феерить Заболотным...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 00:55, ред.
Лукавит или нет, об этом знает только - Дзюба...
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 23:59
а что толку от него в сборной тем более в этой сборной что с ним что без всё одно игры нет и не будет так же как и в Зените ни игроков ни тренера нормального одни понты
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:35
Нынче это называется "лукавит"??? Это 90 лет называется иначе :" П....т как Троцкий".
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 22:23
Не хочу больше видеть дедпула в сборной.
BDA8181
BDA8181
вчера в 21:57
А мне кажеться Дзюба поступил правильно. Зачем нагнетать обстановку в сборной?! Видимо сам понимает что не сможет с Карпиным сработаться вот и отказался. Лучше так,чем очередной какой нить скандал в сборной перед играми.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:57
Это его право...
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