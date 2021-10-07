Нигматуллин: «Дзюба лукавит, говоря о своей плохой форме»

Бывший вратарь сборной России высказался об отказе нападающего «Зенита» от приглашения в национальную команду.

Безусловно, Артём Дзюба лукавит, говоря о своей плохой форме. Все знают, в каких отношениях он находится с Валерием Георгиевичем. Всем известно, если Дзюбу не ставят в стартовый состав, то он ссорится с главными тренерами и относится к ним неуважительно. Сейчас он понял, что ему будет сложно поддерживать хорошую атмосферу, имея зуб на Карпина. От сборной нельзя отказываться. Каждый вызов — это счастье и большая ответственность.