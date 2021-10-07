Нигматуллин: «Дзюба лукавит, говоря о своей плохой форме»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об отказе нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы от приглашения в национальную команду.
Безусловно, Артём Дзюба лукавит, говоря о своей плохой форме. Все знают, в каких отношениях он находится с Валерием Георгиевичем. Всем известно, если Дзюбу не ставят в стартовый состав, то он ссорится с главными тренерами и относится к ним неуважительно. Сейчас он понял, что ему будет сложно поддерживать хорошую атмосферу, имея зуб на Карпина. От сборной нельзя отказываться. Каждый вызов — это счастье и большая ответственность.
Карпину надо применить эту поговорку к Дзюбе и забыть о его существовании.
Карпину надо применить эту поговорку к Дзюбе и забыть о его существовании.
Он был главной действующей фигурой сборной, капитаном, а его не пригласили в новую команду. Конечно, он воспринял это очень болезненно.
Но это его решение, пускай оно будет таким. Значит, не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет.
Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех – так поступают лидеры. Артем выбрал другую тактику, с его выбором надо считаться.
Не верю, что Дзюба вернется в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду.
Он был главной действующей фигурой сборной, капитаном, а его не пригласили в новую команду. Конечно, он воспринял это очень болезненно.
Но это его решение, пускай оно будет таким. Значит, не хочет играть за сборную, а заставлять никто не будет.
Но я бы на его месте поступил по-другому: принял бы вызов, поехал туда и порвал бы всех – так поступают лидеры. Артем выбрал другую тактику, с его выбором надо считаться.
Не верю, что Дзюба вернется в сборную. Сегодня он, скорее всего, завершил свои выступления за национальную команду.
Ну и ладно....Буду феерить Заболотным...
Ну и ладно....Буду феерить Заболотным...