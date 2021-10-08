Лещенко: «Жаль, что Дзюба отказался. Не знаю, кто будет забивать в сборной»

Народный артист РФ Лев Лещенко поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словакии.

Будет очень напряженный матч. Тем более что основная сила в лице Смолова и Головина немножко приболела. Сегодня всё будет зависеть от того, какую тактику выберет Карпин. Может, это будет не обычный для нас прессинг, а игра на контратаках. Хотя дома, как правило, играют более активно. Трудно сказать, потому что до конца неизвестен состав. Очень надеюсь, что появятся какие-то новые имена. Надо привлекать ребят, которые сейчас показывают неплохой футбол.

К сожалению, у нас просевшая линия нападения. Очень жаль, что Дзюба отказался. Я не знаю, кто будет сегодня забивать и играть впереди. Есть надежда на молодежь, может, выйдет Захарян. Трудно давать прогнозы, учитывая череду травм, которая преследует нашу сборную.