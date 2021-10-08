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Лещенко: «Жаль, что Дзюба отказался. Не знаю, кто будет забивать в сборной»

вчера, 10:40
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Народный артист РФ Лев Лещенко поделился мнением о предстоящем матче отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словакии.

Будет очень напряженный матч. Тем более что основная сила в лице Смолова и Головина немножко приболела. Сегодня всё будет зависеть от того, какую тактику выберет Карпин. Может, это будет не обычный для нас прессинг, а игра на контратаках. Хотя дома, как правило, играют более активно. Трудно сказать, потому что до конца неизвестен состав. Очень надеюсь, что появятся какие-то новые имена. Надо привлекать ребят, которые сейчас показывают неплохой футбол.

К сожалению, у нас просевшая линия нападения. Очень жаль, что Дзюба отказался. Я не знаю, кто будет сегодня забивать и играть впереди. Есть надежда на молодежь, может, выйдет Захарян. Трудно давать прогнозы, учитывая череду травм, которая преследует нашу сборную.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 13:58
Ты имеешь в виду здесь у нас? Или где?
протон
протон ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 13:05
ты не знаешь где можно ставку сделать на игру сборной?
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:01
Лёва упади на колени и попроси его(((
sv_1969
sv_1969 ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:59
Так в этих матчах было важно сыграть строго и без ляпов!
протон
протон
вчера в 12:45
Достали уже с этим рукаку.
Рязань 062
Рязань 062
вчера в 12:10
как же надоели эти плаксы по дзюбе...нет его. совсем нет. умер он для нашей сборной. впрочем его там и не было. просто распиарили его такие как лещенко.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:06
Пока можно только предполагать кто станет в нашей сборной забивать, но зато предельно понятно что за игрочишка на сборную забил. Как доброжелательный болельщик желаю ему удачного рукоблудия во время отдыха!
Futurista
Futurista
вчера в 11:57
Дзюба: Из полей доносится, - Налей!...
Аксинья
Аксинья
вчера в 11:49
Заслуженный соловей России наверно не в курсе что сейчас эта тема не актуальна, по рейтенгу вырвалась намного вперед красная карточка Азмуна))
Caniggia
Caniggia ответ КЭТиК (раскрыть)
вчера в 11:22
Или пендали на дельфине. Но его, вроде, нет в команде.
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:10
Надоели уже эти разговоры о Дзюбе, можно подумать икона этот Дзюба. Пора бы забыть о Дзюбе, как о страшном сне и начинать воспитывать новых игроков.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:09
Вся надежда на автоголы.
shlomo
shlomo
вчера в 11:06, ред.
Тактика.....стратегия.....ничего выдающегося сборная не показала в последних матчах (одно радует, что и особых ляпов не допустила.....) .... предстоящая игра для россиян крайне важна ( собственно как и для словаков....)..... если россияне помышляют о первом месте в этой квалификации, то победа им необходима в этом поединке..... а если же задача занять хотя бы вторую строку, то ничья с словаками смотрится хорошим стратегическим результатом. ....кстати у наших с словаками проблемы возникают всегда ( за 6 официальных очных матчах... 3 раза побеждали словаки, 2 ничьи было, и только однажды мы еле-еле 1-0 обыграли словацкую дружину в далеком 2011 году.....) .... вряд ли у кого-то сейчас повернется язык сказать , что у нас хорошо получаются матчи против крепких команд... а такие вот коллективы типа Словакии - это и есть главная головная боль , так как они скорее топ-команды обыграют, чем крепкого середняка....так что статус фаворита (смотря на котировки буков) у россиян в этом матче очень натянутый за уши...
Cat01
Cat01
вчера в 11:04
Кто то должен забить... Иначе труба!
drug01
drug01
вчера в 11:03
Игра покажет
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 10:58
Бакаев и Игнатов
sv_1969
sv_1969 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 10:51
Лишь бы пукнуть , а что сказал не важно!Так они думают
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:48
Да уж, старый Лещ совсем отстал от футбола! Смолов в добром здравии, а Головин травмирован. Забивать найдётся кому, а вот создавать эти моменты будет труднее. Захарян в любом случае должен будет играть. Он и Миранчук, по идее, теперь главные креативщики и созидатели в сборной. Удачи нашим!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:40
Головин будет забивать!
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