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Самедов: «Надеюсь, домашняя поддержка поможет сборной России победить»

вчера, 11:39
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший футболист сборной России Александр Самедов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Я верю в победу нашей сборной. Надеюсь, что всё сложится хорошо. Но, конечно, нам предстоит тяжелый матч. Сборная Словакии — неприятный соперник, обыгравший нас весной на своем поле. Думаю, что мы плюс-минус равные соперники. Надеюсь, что домашняя поддержка позволит нам победить.

Травмированные? Это часть футбола — травмы случаются. Надо выходить из этого положения. Может, в составе у словаков тоже есть потери. Что есть, то и есть. Надо выходить и играть.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:26
ночная Казань точно придёт на футбол ?
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:09
А какая может быть домашняя поддержка в 10 часов вечера в Казани, которая находится в 1000 км. восточнее Москвы, в последний рабочий день недели, когда народ уже валится с ног и в это время уже ложится спать? Ну совершенно глупое решение по отношению к болельщикам! Такие поздние матчи надо проводить либо в Москве, а лучше в Питере или в Калининграде! Не знаю какой процент заполняемости трибун разрешён на этот матч, но думаю, эта квота и близко не будет востребована. В любом случае, с болельщиками или без, нашей сборной только пбеды!
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:43
Я верю в победу нашей сборной. Надеюсь, что всё сложится хорошо. Но, конечно, нам предстоит тяжелый матч.
Сегодня нашим двум сборным нужна только Победа ✌ !!! С Богом ребятушки !!!
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