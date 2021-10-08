Самедов: «Надеюсь, домашняя поддержка поможет сборной России победить»

Бывший футболист сборной России поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года против сборной Словакии.

Я верю в победу нашей сборной. Надеюсь, что всё сложится хорошо. Но, конечно, нам предстоит тяжелый матч. Сборная Словакии — неприятный соперник, обыгравший нас весной на своем поле. Думаю, что мы плюс-минус равные соперники. Надеюсь, что домашняя поддержка позволит нам победить.

Травмированные? Это часть футбола — травмы случаются. Надо выходить из этого положения. Может, в составе у словаков тоже есть потери. Что есть, то и есть. Надо выходить и играть.