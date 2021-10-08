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Милонов: «Количество травмированных поможет сборной России»

вчера, 11:22
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словакии.

После холодного душа многих наших неудач, потенциал футбола в России раскрывается. Надеюсь, победная серия продолжится. Сегодня будет хороший результат. Я думаю, наши победят со счетом 2:1. Нам, как мне кажется, главное — показать стабильную и хорошую игру.

Дай Бог, чтобы Словакия, при всем нашем уважении, была разбита. Количество травмированных, наоборот, на мой взгляд, поможет. Почему? Потому что на остальных игроках будет больше психологической ответственности, больше мобилизации и концентрации сил. Мы показали и доказали, что можем играть.

Болельщики ждут, что наши победы будут не случайными и эпизодическими, а стабильной серией. Если сегодня позволит время, то, конечно же, буду смотреть и болеть за наших.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
вчера в 21:24
Вот зачем призывать Бога к помощи в виде спорта, созданном англосаксами с подачи Дьявола?
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 19:29
Видать Джигурда хорошо ему мозги отбил...
112910415
112910415
вчера в 17:19
хорошо бы комедиантам не задавали вопросов про футбол
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 12:50
Только депутат может сказать, что количество травмированных, поможет сборной, осталось только ещё сказать, что, чем больше травмированных, тем больше шансов на победу...
И эти люди правят страной...
протон
протон
вчера в 12:43
интересно он когда подерется с Джигурдой?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 12:37
Вряд ли количество травмированных футболистов поможет нашей сборной в предстоящей игре, а вот количество травмированных на голову в Госдуме нашей стране не поможет - это сто процентов.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 12:36
Что, в психушке опять день открытых дверей?
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:33, ред.
Милонов - это та депутатская бородатая женщина, которая согласилась выйти в октагон с Джигурдой, а перед боем расплакалась и стала истерить, чтобы не били по личику и вообще никуда не били, иначе она совсем разрыдается и убежит в Кремль на всех жаловаться царю-папке? Да уж! А к футболу то она каким боком?
Конь 666
Конь 666
вчера в 12:33
Ответственность, мотивация и концентрация - это не про наших))
ДСА
ДСА
вчера в 12:08
Кто-то получит свой шанс.
112910415
112910415
вчера в 12:04
этого странного человека зря спросили
Futurista
Futurista
вчера в 11:50
Следующий тезис...Количество травмированных футболистов должно перейти в качество...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 11:42
Вот и представился случай нашим молодым и показать себя в Сборной , а то и за столбить за собой место в ней
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 11:41
Травмированные помогли бы, не все , но кое кто очень бы пригодился.
galem72
galem72
вчера в 11:33
Видимо, милон после "супербоя" в октагоне с жигурдой ещё не отошёл. ))
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:29
Самое главное сейчас, сегодня только Победа ✌
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