Милонов: «Количество травмированных поможет сборной России»

Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов поделился ожиданиями от предстоящего матча отбора к чемпионату мира 2022 года между сборными России и Словакии.

После холодного душа многих наших неудач, потенциал футбола в России раскрывается. Надеюсь, победная серия продолжится. Сегодня будет хороший результат. Я думаю, наши победят со счетом 2:1. Нам, как мне кажется, главное — показать стабильную и хорошую игру.

Дай Бог, чтобы Словакия, при всем нашем уважении, была разбита. Количество травмированных, наоборот, на мой взгляд, поможет. Почему? Потому что на остальных игроках будет больше психологической ответственности, больше мобилизации и концентрации сил. Мы показали и доказали, что можем играть.

Болельщики ждут, что наши победы будут не случайными и эпизодическими, а стабильной серией. Если сегодня позволит время, то, конечно же, буду смотреть и болеть за наших.