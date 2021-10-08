«Бессмысленная акция». Аршавин – о решении Карпина запретить сладкое

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал решение тренерского штаба сборной России запретить сладкое и мучное.
Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. Тем более что короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах может не быть таких запретов. А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений.
Так в США-Канаде- Австралии чипсы и картошка фри - абсолютная норма жизни, примерно,как у нас гречка и рис. Почему люди высмеивающие Россию и возвеличивающие США и американский образ жизни высмеивают Аршавина за Чипсы?
Конкретно в лейсах конечно гадости не мало(хотя есть не жареные, а печеные лейсы там масла и добавок поменьше). Но это всяко менее вредно чем
такие тяжелые наркотики , как алкоголь, никотин, кофеин и другие виды наркотиков .
А кофеин(наркотик) никотин(тяжелый наркотик, яд) алкоголь(тяжелый наркотик, яд, растворитель) у нас рекламируют все кому не лень.
Че бы до них не докопаться.
Все таки Аршавин - суперзвезда по российским меркам, да и по европейским - Аршавин это вполне себе звезда!
Так в США-Канаде- Австралии чипсы и картошка фри - абсолютная норма жизни, примерно,как у нас гречка и рис. Почему люди высмеивающие Россию и возвеличивающие США и американский образ жизни высмеивают Аршавина за Чипсы?
Конкретно в лейсах конечно гадости не мало(хотя есть не жареные, а печеные лейсы там масла и добавок поменьше). Но это всяко менее вредно чем
такие тяжелые наркотики , как алкоголь, никотин, кофеин и другие виды наркотиков .
А кофеин(наркотик) никотин(тяжелый наркотик, яд) алкоголь(тяжелый наркотик, яд, растворитель) у нас рекламируют все кому не лень.
Че бы до них не докопаться.
Все таки Аршавин - суперзвезда по российским меркам, да и по европейским - Аршавин это вполне себе звезда!
Во всем мире у спортсменов это давно обычная практика. Лишь наши футболеры обпиваются шампанским и обжираются десертами, а потом еле ноги переплетают.
Во всем мире у спортсменов это давно обычная практика. Лишь наши футболеры обпиваются шампанским и обжираются десертами, а потом еле ноги переплетают.