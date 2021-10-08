«Бессмысленная акция». Аршавин – о решении Карпина запретить сладкое

Бывший российский футболист прокомментировал решение тренерского штаба сборной России запретить сладкое и мучное.

Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. Тем более что короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах может не быть таких запретов. А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений.