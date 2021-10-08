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«Бессмысленная акция». Аршавин – о решении Карпина запретить сладкое

вчера, 09:43

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал решение тренерского штаба сборной России запретить сладкое и мучное.

Для меня это бессмысленная акция. Если футболист хочет сладкого, он пойдет в номер и съест там шоколадку. Тем более что короткий отрезок времени проводит в сборной, а в клубах может не быть таких запретов. А вообще, если игрок профессионал, то он сам знает, что ему нужно, а что нет. У меня никаких не было ограничений.

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Lewa2708
Lewa2708
вчера в 13:20
Анчелотти, наоборот, в Наполи вводил шоколад в рацион, возможно, это ему не сильно там помогло. тем не менее
протон
протон
вчера в 12:47
Чипсоед знает толк в правильном питании...
Так в США-Канаде- Австралии чипсы и картошка фри - абсолютная норма жизни, примерно,как у нас гречка и рис. Почему люди высмеивающие Россию и возвеличивающие США и американский образ жизни высмеивают Аршавина за Чипсы?

Конкретно в лейсах конечно гадости не мало(хотя есть не жареные, а печеные лейсы там масла и добавок поменьше). Но это всяко менее вредно чем
такие тяжелые наркотики , как алкоголь, никотин, кофеин и другие виды наркотиков .

А кофеин(наркотик) никотин(тяжелый наркотик, яд) алкоголь(тяжелый наркотик, яд, растворитель) у нас рекламируют все кому не лень.

Че бы до них не докопаться.

Все таки Аршавин - суперзвезда по российским меркам, да и по европейским - Аршавин это вполне себе звезда!
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:40
Валере видней, футболисты(как бы профессионалы) из РПЛ иной раз и алкоголем побаловаться горазды, а шоколадки для них - так, детская шалость.
112910415
112910415
вчера в 11:05
будем доверять Карпину
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:00
Андрей,вспомни свои последние матчи за сборную
STVA 1
STVA 1 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 10:39
Не факт! И вообще Валере отвечать за рез-т , а Рыжему надо что-то говорить! Только ленивый не пнул Валеру!К сожалению такова человеческая сущность((
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:08
Валера дуреет от своей власти.
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 09:59
Аршавин прав на 100%!
Величайший_Князь
Величайший_Князь
вчера в 09:58
Все таки футболисты очень глупы. Давно известно, что сахар и другие продукты с высоким гликемическим индексом крайне негативно влияют на здоровье. Отказ от сахара продлевает спортивную жизнь это факт. Потребление сахаров нужно сводить к минимуму.
Во всем мире у спортсменов это давно обычная практика. Лишь наши футболеры обпиваются шампанским и обжираются десертами, а потом еле ноги переплетают.
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:58
Здесь, пожалуй, Аршавин прав. Сладкое - это не пиво или курьево. А вообще, надо меньше жрать!
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