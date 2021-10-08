Гусев: «Сборная Словакии — неуступчивая команда»

Бывший российский футболист Ролан Гусев прокомментировал предстоящий матч сборной России с командой Словакии в отборочном этапе ЧМ-2022.
Конечно, я надеюсь, что сборная России победит. Думаю, они должны на своем стадионе обыгрывать словаков. У россиян есть преимущество своего поля, в индивидуальном мастерстве наша команда не слабее. Я считаю, что на каждой позиции у нас футболисты способны быть индивидуально сильнее.
Сборная Словакии — неуступчивая команда, как и чехи, словенцы. Они похожи по своему стилю, менталитету. Я думаю, что нашей сборной просто не будет.
В случае победы над словаками в Казани сборная России уберёт конкурента и фактически обеспечит себе выход из группы как минимум со второго места. Похожая история в отборочном цикле чемпионата мира уже была. 16 лет назад наша национальная команда спорила со сборной Словакии за стыки, а исход борьбы решался в очной встрече в последнем туре квалификации
В случае победы над словаками в Казани сборная России уберёт конкурента и фактически обеспечит себе выход из группы как минимум со второго места. Похожая история в отборочном цикле чемпионата мира уже была. 16 лет назад наша национальная команда спорила со сборной Словакии за стыки, а исход борьбы решался в очной встрече в последнем туре квалификации