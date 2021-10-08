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Гусев: «Сборная Словакии — неуступчивая команда»

вчера, 14:30
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший российский футболист Ролан Гусев прокомментировал предстоящий матч сборной России с командой Словакии в отборочном этапе ЧМ-2022.

Конечно, я надеюсь, что сборная России победит. Думаю, они должны на своем стадионе обыгрывать словаков. У россиян есть преимущество своего поля, в индивидуальном мастерстве наша команда не слабее. Я считаю, что на каждой позиции у нас футболисты способны быть индивидуально сильнее.

Сборная Словакии — неуступчивая команда, как и чехи, словенцы. Они похожи по своему стилю, менталитету. Я думаю, что нашей сборной просто не будет.

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Все комментарии
Сварожич
Сварожич
вчера в 17:53
Посмотрим на сколько она неуступчивая...
1bear
1bear
вчера в 15:31
такими темпами скоро для России и Гибралтар с Сан-Марино станут неуступчивыми
протон
протон
вчера в 14:56
Россия уже проигрывала Словакии путёвку на ЧМ
В случае победы над словаками в Казани сборная России уберёт конкурента и фактически обеспечит себе выход из группы как минимум со второго места. Похожая история в отборочном цикле чемпионата мира уже была. 16 лет назад наша национальная команда спорила со сборной Словакии за стыки, а исход борьбы решался в очной встрече в последнем туре квалификации
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:38
Думаю что сыграют в ничью!
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