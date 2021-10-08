Гусев: «Сборная Словакии — неуступчивая команда»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч сборной России с командой Словакии в отборочном этапе ЧМ -2022.

Конечно, я надеюсь, что сборная России победит. Думаю, они должны на своем стадионе обыгрывать словаков. У россиян есть преимущество своего поля, в индивидуальном мастерстве наша команда не слабее. Я считаю, что на каждой позиции у нас футболисты способны быть индивидуально сильнее.

Сборная Словакии — неуступчивая команда, как и чехи, словенцы. Они похожи по своему стилю, менталитету. Я думаю, что нашей сборной просто не будет.