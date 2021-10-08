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Колосков: «В сборной много травмированных, но это обычная история»

вчера, 13:37
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч между сборными России и Словакии в отборе на ЧМ-2022.

Много травмированных — это, к сожалению, обычная история. Это жизнь, которая не только нас касается, но и остальных. Конечно, обидно, что футболисты, игравшие в стартовом составе у Карпина, выбыли, но есть адекватные замены. С моей точки зрения, только потеря Головина значима. Его нельзя заменить на сто процентов. А все остальные такие же футболисты, как и те, кто были в сборной до. Я здесь не вижу ничего фатального для нашей команды.

Что касается ожиданий: команда не может переродиться и играть так, как играют сборные Италии, Испании, Франции и Бельгии. Будут играть так, как и раньше. Единственное, наверное, больше будут играть в атаку, больше будут контролировать мяч, больше будут играть в передачу, а не в забросы. А то, что игроки сейчас находятся в хорошей физической форме, — это для меня очевидно. Я был на двух последних турах, смотрел, ребята хорошо готовы.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 14:10
Должны справится
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:06
Колосков: «В сборной много травмированных, но это обычная история».
Не знаю где Колосков ещё в истории российского футбола видел такую ситуацию в которой сейчас находится наша сборная , и что это за обычная история ??? После чемпионата, который мы провалили с треском ,где даже близко не было ничего подобного . Карпин принял сборную, собрал новый состав, не успел даже сыграть с этим составом не единого матча для того чтобы хоть как-то сыгрались парни сразу попали парни на отборочный цикл чемпионата мира, где стоит задача выхода на чемпионат мира. И понеслась нескончаемым потоком череда травм и отказников . Такого количества травмированых игроков сборной я точно не могу вспомнить и близко. Не знаю что и как чувствует в такой ситуации Карпин , но уж хочется верить что с теми пацанами кто сегодня выйдет бороться за Победу и попадание на чемпионат мира, они всё таки найдут ту мотивацию и силы , чтобы сегодня обязательно одержат Победу , которую от них сейчас так все ждут !!! Удачи Вам парни !!! Всем Добра !!!
протон
протон
вчера в 13:53
Чем игроки занимались в начале сезона?
beefs
beefs
вчера в 13:52
осталось немного, увидим и...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:38
Как нибуть справятся!
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