Колосков: «В сборной много травмированных, но это обычная история».

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал предстоящий матч между сборными России и Словакии в отборе на ЧМ -2022.

Много травмированных — это, к сожалению, обычная история. Это жизнь, которая не только нас касается, но и остальных. Конечно, обидно, что футболисты, игравшие в стартовом составе у Карпина, выбыли, но есть адекватные замены. С моей точки зрения, только потеря Головина значима. Его нельзя заменить на сто процентов. А все остальные такие же футболисты, как и те, кто были в сборной до. Я здесь не вижу ничего фатального для нашей команды.

Что касается ожиданий: команда не может переродиться и играть так, как играют сборные Италии, Испании, Франции и Бельгии. Будут играть так, как и раньше. Единственное, наверное, больше будут играть в атаку, больше будут контролировать мяч, больше будут играть в передачу, а не в забросы. А то, что игроки сейчас находятся в хорошей физической форме, — это для меня очевидно. Я был на двух последних турах, смотрел, ребята хорошо готовы.