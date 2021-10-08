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Булыкин: «Сборная России выиграет со счётом 2:1»

вчера, 11:20
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший российский футболист Дмитрий Булыкин прокомментировал предстоящий матч между сборными России и Словакии в отборочном цикле ЧМ-2022.

Несмотря на то, что сейчас в сборной много травмированных, есть и другие футболисты, которые являются одними из лучших в нашем чемпионате. У них появился шанс, надеюсь, они смогут его качественно использовать. Думаю, будет хорошая игра, но самое главное — результат. Рискну сделать прогноз: наши выиграют со счётом 2:1. Сборную Словакии пока не видел, поэтому сложно оценивать, сегодня посмотрю.

Какое отношение к решению Дзюбы? Мы, к сожалению, не знаем всех нюансов, тут надо спрашивать и самого Дзюбу, и Карпина, по какой причине было принято решение. А потом уже можно делать какие-либо выводы.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 13:11
Вот и посмотрим, что будет.
протон
протон
вчера в 12:43
Верю в победу!!!!!!!! 2:1 Вперёд Россия!!!!!!!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:13
Оптимизм так и прет со всех.
drug01
drug01
вчера в 12:08
Счёт хороший
.
Но будет 1-1
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:54
Димон, конечно, не похож на Вангу, но очень хочется, чтобы его прогноз сбылся! Только победы сборной России!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:31
Тоже на это надеюсь
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