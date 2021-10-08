Булыкин: «Сборная России выиграет со счётом 2:1»

Бывший российский футболист прокомментировал предстоящий матч между сборными России и Словакии в отборочном цикле ЧМ -2022.

Несмотря на то, что сейчас в сборной много травмированных, есть и другие футболисты, которые являются одними из лучших в нашем чемпионате. У них появился шанс, надеюсь, они смогут его качественно использовать. Думаю, будет хорошая игра, но самое главное — результат. Рискну сделать прогноз: наши выиграют со счётом 2:1. Сборную Словакии пока не видел, поэтому сложно оценивать, сегодня посмотрю.

Какое отношение к решению Дзюбы? Мы, к сожалению, не знаем всех нюансов, тут надо спрашивать и самого Дзюбу, и Карпина, по какой причине было принято решение. А потом уже можно делать какие-либо выводы.