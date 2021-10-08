Широков: «Словакия нам по силам»

Бывший российский футболист поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ -2022, в котором сборная России сыграет со Словакией.

На флангах обороны некому играть? Сутормин весь месяц за «Зенит» отыграл отлично на позиции правого защитника, давно надо было его туда ставить. Он ещё четыре года назад говорил, что это самая оптимальная для него позиция. Наконец-то люди додумались.

Если исходить из первого матча, то Словакия нам по силам. Не вижу там ничего феноменального, надо просто побыстрее играть. По физичке – не знаю, в прошлых матчах впечатление было плохое. Надеюсь, добавили. Жировую же скинули, значит, всё будет нормально.