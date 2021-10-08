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Широков: «Словакия нам по силам»

вчера, 13:58
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Бывший российский футболист Роман Широков поделился ожиданиями от матча квалификации ЧМ-2022, в котором сборная России сыграет со Словакией.

На флангах обороны некому играть? Сутормин весь месяц за «Зенит» отыграл отлично на позиции правого защитника, давно надо было его туда ставить. Он ещё четыре года назад говорил, что это самая оптимальная для него позиция. Наконец-то люди додумались.

Если исходить из первого матча, то Словакия нам по силам. Не вижу там ничего феноменального, надо просто побыстрее играть. По физичке – не знаю, в прошлых матчах впечатление было плохое. Надеюсь, добавили. Жировую же скинули, значит, всё будет нормально.

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Правдолюб 58
Правдолюб 58
вчера в 16:37
Рома в юмористы перешел ?!?
это сборной (к сожалению) ловить нечего....
протон
протон
вчера в 15:03
"Что мы, этот колхоз не обыграем что ли"- добавил Роман
кстати он оплатил судье за удар в голову?
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:10
Карпину надо не слушать а прислушиваться.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:09
Ты уже видать договорился с судьями, у тебя же это получается !!!)
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