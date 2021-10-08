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Тарханов: «Потеря Головина, на мой взгляд, для сборной невосполнима»

вчера, 12:23
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Словакии в матче отборочного цикла на ЧМ-2022.

Как, наверное, и все россияне жду победы в этой встрече. Я думаю, что должны обыграть Словакию. Потому что в плане выхода на чемпионат мира предстоящие два матча — решающие для нас. Либо это второе место, либо можем побороться с Хорватией за первое. Есть шанс.

Какими представляются события на поле? Сложно сказать, какой состав сейчас будет. Потому что потеря Головина, на мой взгляд, невосполнима. Всё зависит от того, какой состав будет, как наши построят игру — от многих моментов будет зависеть.

Словакия — непростая команда, бойцы. Здесь больше бойцовских качеств. Комбинационной игры как таковой у них нет — они очень прилично обороняются и хорошо выходят в контратаку. И тут, наверное, надо не дать им проявить эти качества. Какого счета ожидаю в этом матче? Думаю, что выиграем 2:1.

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Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 13:08
Все понимают что оставшийся игры они самые важны для каждой из команд в группе. Поэтому борьба будет очень тяжёлой на каждом участке поля. Да отсутствие Александра Головина серьёзная потеря для сборной команды, смогут в такой ситуации оставшийся в строю футболисты кто бы мог из них взять на себя ответственность и повести за собой игроков к тому чтобы добиться успеха. Будем надеяться что новое пополнение игроков сборной для которых появится хорошая возможность и мотивация, смогут отличиться и проявить себя в этих матчах в которых обязательно нужно побеждать. Удачи
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:50
Правда есть в твоих словах.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:39
Да какая разница ? Есть он или нет его .
Антон Белянкин
Антон Белянкин
вчера в 12:27
Невосполнимых не бывает, но во-первых Головин действительно лидер, а во-вторых слишком много потерь в составе.
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