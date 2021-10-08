Тарханов: «Потеря Головина, на мой взгляд, для сборной невосполнима»

Российский тренер прокомментировал предстоящий матч сборной России против команды Словакии в матче отборочного цикла на ЧМ -2022.

Как, наверное, и все россияне жду победы в этой встрече. Я думаю, что должны обыграть Словакию. Потому что в плане выхода на чемпионат мира предстоящие два матча — решающие для нас. Либо это второе место, либо можем побороться с Хорватией за первое. Есть шанс.

Какими представляются события на поле? Сложно сказать, какой состав сейчас будет. Потому что потеря Головина, на мой взгляд, невосполнима. Всё зависит от того, какой состав будет, как наши построят игру — от многих моментов будет зависеть.

Словакия — непростая команда, бойцы. Здесь больше бойцовских качеств. Комбинационной игры как таковой у них нет — они очень прилично обороняются и хорошо выходят в контратаку. И тут, наверное, надо не дать им проявить эти качества. Какого счета ожидаю в этом матче? Думаю, что выиграем 2:1.