Лопырёва: «Надеюсь, сможем прервать серию неудачных матчей со словаками»

Телеведущая, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырёва прокомментировала предстоящий матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия.
Очень надеюсь, что сможем прервать серию неудачных матчей со словаками, не позволим хорватам оторваться. К сожалению, будет отсутствовать целый ряд ключевых игроков, в том числе молодых, вокруг которых Валерий Георгиевич строит новую команду, однако я верю, что на исход матча травмы не повлияют.
Самая сильная сторона сборной, очевидно, наши замечательные болельщики. Что же касается самой команды, довольно сложно говорить о сильных сторонах после 3 матчей, 2 из которых против Мальты и Кипра. Ближе к концу года будет видно.
Отсутствие Дзюбы? Оставлю эту тему без комментариев. Не знаю деталей, у меня нет однозначной позиции, мнения на этот счет.
а про дрочуна она права, как говорится - только по видео - комментировать трудно!
а про дрочуна она права, как говорится - только по видео - комментировать трудно!