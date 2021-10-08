Лопырёва: «Надеюсь, сможем прервать серию неудачных матчей со словаками»

Телеведущая, посол ЧМ -2018 Виктория Лопырёва прокомментировала предстоящий матч отбора ЧМ -2022 Россия — Словакия.

Очень надеюсь, что сможем прервать серию неудачных матчей со словаками, не позволим хорватам оторваться. К сожалению, будет отсутствовать целый ряд ключевых игроков, в том числе молодых, вокруг которых Валерий Георгиевич строит новую команду, однако я верю, что на исход матча травмы не повлияют.

Самая сильная сторона сборной, очевидно, наши замечательные болельщики. Что же касается самой команды, довольно сложно говорить о сильных сторонах после 3 матчей, 2 из которых против Мальты и Кипра. Ближе к концу года будет видно.

Отсутствие Дзюбы? Оставлю эту тему без комментариев. Не знаю деталей, у меня нет однозначной позиции, мнения на этот счет.