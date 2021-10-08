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Лопырёва: «Надеюсь, сможем прервать серию неудачных матчей со словаками»

вчера, 09:35
РоссияЛоготип футбольный клуб Россия1 : 0Логотип футбольный клуб СловакияСловакияМатч завершен

Телеведущая, посол ЧМ-2018 Виктория Лопырёва прокомментировала предстоящий матч отбора ЧМ-2022 Россия — Словакия.

Очень надеюсь, что сможем прервать серию неудачных матчей со словаками, не позволим хорватам оторваться. К сожалению, будет отсутствовать целый ряд ключевых игроков, в том числе молодых, вокруг которых Валерий Георгиевич строит новую команду, однако я верю, что на исход матча травмы не повлияют.

Самая сильная сторона сборной, очевидно, наши замечательные болельщики. Что же касается самой команды, довольно сложно говорить о сильных сторонах после 3 матчей, 2 из которых против Мальты и Кипра. Ближе к концу года будет видно.

Отсутствие Дзюбы? Оставлю эту тему без комментариев. Не знаю деталей, у меня нет однозначной позиции, мнения на этот счет.

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Все комментарии
autochthon
autochthon
вчера в 19:54
Посол по особым поручениям, чрезвычайный посол, пряный посол, посол ты на х.., посол ЧМ-2018 Виктория Лопырёва
протон
протон
вчера в 12:48
появилась. где она была ?
4RT
4RT
вчера в 12:32
Спрашивать у неё про футбол,то же что у Валуева про экономическую модель
kasyak7
kasyak7
вчера в 11:15
За сборную никто не хочет играть, поэтому и игроков нет,все разом приболели
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:35
Будет низовая ничья!
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 10:32, ред.
Хотелось бы, а как будет, посмотрим...
berda2003
berda2003
вчера в 10:18
ну, если опытный эксперт сказал(а) - так тому и быть!
а про дрочуна она права, как говорится - только по видео - комментировать трудно!
drug01
drug01
вчера в 10:02
Давно ее не было слышно
112910415
112910415
вчера в 09:57
Вика нам в помощь !
Caniggia
Caniggia
вчера в 09:44
Ждём веских комментариев следующих экспертов - Бузовой и Киркорова!
sv_1969
sv_1969
вчера в 09:36
Зачем ей это надо((
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