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«Эвертон» нацелился на покупку Рэмзи ближайшей зимой

вчера, 10:42

Английский «Эвертон» постарается зимой подписать полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи. Наставник «ирисок» Рафаэль Бенитес лично одобрил этот трансфер. Предполагается, что валлиец должен закрыть брешь в составе ливерпульского коллектива.

Контракт Рэмзи с «Ювентусом» действует до 2023 года. Туринцы могут отпустить своего хавбека примерно за 10 млн евро.

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протон
протон
вчера в 13:23
Заберите уже это чудо!
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:17, ред.
По сообщениям, Эвертон заинтересован в январе подписать Аарона Рэмзи из Ювентуса. Утверждается, что Эвертон и Вест Хэм - это два клуба, которые «взвешивают ход». Текущий контракт 30-летнего футболиста истекает в 2023 году, но, по слухам, итальянские гиганты стремятся избавиться от бывшего игрока Арсенала гораздо раньше.

По сообщениям, преследование Эвертона за Донни ван де Беком, вероятно, продолжится и в январе. Утверждается, что агент игрока уже начал переговоры с рядом клубов по поводу возможного трансфера.

Говорят что "синие" по-прежнему "особенно" заинтересованы после того, как переезд игрока в Манчестер Юнайтед "не увенчался успехом". Вот кого они предпочтут? - посмотрим. Думаю что Рэмзи, у него есть опыт в АПЛ. А Донни вероятно сменит лигу.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 10:50
Не так много за него просят.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:49
И зачем он им!Травматичный игрок!
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