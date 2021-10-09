«Эвертон» нацелился на покупку Рэмзи ближайшей зимой

1633765363

вчера, 10:42

Английский «Эвертон» постарается зимой подписать полузащитника «Ювентуса» . Наставник «ирисок» лично одобрил этот трансфер. Предполагается, что валлиец должен закрыть брешь в составе ливерпульского коллектива.

Контракт Рэмзи с «Ювентусом» действует до 2023 года. Туринцы могут отпустить своего хавбека примерно за 10 млн евро.