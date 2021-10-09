«Эвертон» нацелился на покупку Рэмзи ближайшей зимой

Английский «Эвертон» постарается зимой подписать полузащитника «Ювентуса» Аарона Рэмзи. Наставник «ирисок» Рафаэль Бенитес лично одобрил этот трансфер. Предполагается, что валлиец должен закрыть брешь в составе ливерпульского коллектива.
Контракт Рэмзи с «Ювентусом» действует до 2023 года. Туринцы могут отпустить своего хавбека примерно за 10 млн евро.
По сообщениям, преследование Эвертона за Донни ван де Беком, вероятно, продолжится и в январе. Утверждается, что агент игрока уже начал переговоры с рядом клубов по поводу возможного трансфера.
Говорят что "синие" по-прежнему "особенно" заинтересованы после того, как переезд игрока в Манчестер Юнайтед "не увенчался успехом". Вот кого они предпочтут? - посмотрим. Думаю что Рэмзи, у него есть опыт в АПЛ. А Донни вероятно сменит лигу.
По сообщениям, преследование Эвертона за Донни ван де Беком, вероятно, продолжится и в январе. Утверждается, что агент игрока уже начал переговоры с рядом клубов по поводу возможного трансфера.
Говорят что "синие" по-прежнему "особенно" заинтересованы после того, как переезд игрока в Манчестер Юнайтед "не увенчался успехом". Вот кого они предпочтут? - посмотрим. Думаю что Рэмзи, у него есть опыт в АПЛ. А Донни вероятно сменит лигу.