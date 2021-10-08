«Ньюкасл» может подписать Коутиньо в январе

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в «Ньюкасл» в январе.
Новым владельцем английского клуба стал консорциум, в который входит Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.
Diario Sport сообщает, что «Ньюкасл» может сделать шаг в пользу трансфера Коутиньо, которым уже интересуется «Тоттенхэм».
Ньюкасл добро пожаловать в Барселону
У нас звёзд много. Можем всех предложить, кроме воспитанников и молодых, оптом за всех за так лямов 250-300
Ньюкасл добро пожаловать в Барселону
У нас звёзд много. Можем всех предложить, кроме воспитанников и молодых, оптом за всех за так лямов 250-300