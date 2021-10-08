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«Ньюкасл» может подписать Коутиньо в январе

вчера, 19:01

Полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо может перейти в «Ньюкасл» в январе.

Новым владельцем английского клуба стал консорциум, в который входит Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.

Diario Sport сообщает, что «Ньюкасл» может сделать шаг в пользу трансфера Коутиньо, которым уже интересуется «Тоттенхэм».

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 06:15
Коутиньо, Умтити, Дембеле, Лангле и Брэйтуейт) Всех забирайте)
Ньюкасл добро пожаловать в Барселону
У нас звёзд много. Можем всех предложить, кроме воспитанников и молодых, оптом за всех за так лямов 250-300
shlifen
shlifen
сегодня в 01:34
Где-то в Барселоне сейчас молятся чтобы шейхи не передумали, сняли с них финансовое бремя в виде зарплаты Коутиньо, да ещё и заплатили лимонов 30-40 за него - супер-шанс для каталонцев, и настоящая "рука помощи" ))
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:26
Ньюкасл скоро станет гегемоном. Состояние акционеров клуба составляет более $400млрд. И они уже объявили собрать лучший состав в АПЛ. Кажется, шейх Мансур будет курить в сторонке)
112910415
112910415
вчера в 21:31
Ньюкасл теперь всё может !
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:20
Куда его только не сватали
ДСА
ДСА
вчера в 20:42
Уже нашли куда деньги потратить.
Caniggia
Caniggia
вчера в 19:36
Первая ласточка скоро полетит в золотой мешок! А Холланд и Мбаппе пока без новых контрактов стоят в очереди к "сорокам".
shlomo
shlomo
вчера в 19:12
Ну все деньги пошли.....
Василий 50
Василий 50
вчера в 19:08
Арабы наведут шороху.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:07
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