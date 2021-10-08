«Ньюкасл» может подписать Коутиньо в январе

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вчера, 19:01

Полузащитник «Барселоны» может перейти в «Ньюкасл» в январе.

Новым владельцем английского клуба стал консорциум, в который входит Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии.

Diario Sport сообщает, что «Ньюкасл» может сделать шаг в пользу трансфера Коутиньо, которым уже интересуется «Тоттенхэм».