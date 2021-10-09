Креспо находится на грани увольнения из «Сан-Паулу»

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вчера, 11:08

Наставник бразильского «Сан-Паулу» может быть уволен из клуба. Команда демонстрирует удручающую статистику и занимает сейчас 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

В следующем туре подопечные Креспо встретятся с «Сантосом». Если последует очередное поражение, то аргентинца уволят.