Креспо находится на грани увольнения из «Сан-Паулу»

Наставник бразильского «Сан-Паулу» Эрнан Креспо может быть уволен из клуба. Команда демонстрирует удручающую статистику и занимает сейчас 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.
В следующем туре подопечные Креспо встретятся с «Сантосом». Если последует очередное поражение, то аргентинца уволят.
Классный нап, всегда очень нравился, во всех менеджерах его брал
Эрнану уже 45, время летит. Как будто вчера в легендарном финале ЛЧ Ливерпулю забивал
Классный нап, всегда очень нравился, во всех менеджерах его брал
Эрнану уже 45, время летит. Как будто вчера в легендарном финале ЛЧ Ливерпулю забивал