ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиБразилия. Серия А 2021

Креспо находится на грани увольнения из «Сан-Паулу»

вчера, 11:08

Наставник бразильского «Сан-Паулу» Эрнан Креспо может быть уволен из клуба. Команда демонстрирует удручающую статистику и занимает сейчас 14-е место в турнирной таблице, имея в активе 29 очков.

В следующем туре подопечные Креспо встретятся с «Сантосом». Если последует очередное поражение, то аргентинца уволят.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:15, ред.
Почувствуй себя старым, как говорится)
Классный нап, всегда очень нравился, во всех менеджерах его брал
Эрнану уже 45, время летит. Как будто вчера в легендарном финале ЛЧ Ливерпулю забивал
drug01
drug01
вчера в 11:11
Это печально
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